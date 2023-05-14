NBC News: искусственный интеллект пришёл на помощь сортировщикам мусора

Для искусственного интеллекта находятся всё новые области применения. Американская компания создала робота, который учится выбирать нужный мусор и доставать его из общей кучи. Причём разработчики постоянно обучают его чему-то новому, поясняет NBC News. Они уверены, в будущем он будет знать точный химический состав каждого предмета и отбор для будущей переработки станет идеальным.

В этом центре переработки отходов в городе Боулдер, штат Колорадо, пластик, стекло и бумага разделяются на более чем дюжину категорий.

СЮЗАНН ДЖОНС, исполнительный директор Eco-Cycle: Рассортировать весь этот материал — тяжёлая, изнурительная, утомительная работа.

Добавьте к этому стоимость самой переработки, не говоря уже о нашем потребительстве и небрежности. В итоге из 292 миллионов тонн мусора, который мы выбрасываем каждый год, только 69 миллионов тонн перерабатывается, продаётся и используется снова. Сюзанн Джонс, чья некоммерческая организация управляет этим центром, говорит, как сложно набрать сюда персонал.

СЮЗАНН ДЖОНС: Это не та работа, которую стремятся получить.

Теперь частью процесса стали автоматика и искусственный интеллект.

СЮЗАНН ДЖОНС: Хороший сортировщик всегда будет лучше робота.

ЖУРНАЛИСТ: Правда, очень уставший.

СЮЗАНН ДЖОНС: Тем не менее. Но роботам не нужен перерыв на обед, они не берут больничный и не уезжают в отпуск. И, конечно, они могут работать в две смены.

Вот этот произведён компанией из Колорадо AMP Robotics. Он использует машинное зрение и вакуумный захват, чтобы выбирать то, что может взять. Директор компании Маранья Хоровитц объясняет, что договор аренды на эту машину стоит столько же, сколько годовая зарплата одного или двух работников.

МАТАНЬЯ ХОРОВИТЦ, основатель и директор AMP Robotics: Мы идентифицируем сотни различных типов вещей, но всегда обучаем их чему-то новому.

И пока искусственный интеллект проходит обучение в этой лаборатории компании, как отличать пластик от листа бумаги, он также узнаёт, как их брать.

МАТАНЬЯ ХОРОВИТЦ, основатель и директор AMP Robotics: В будущем он перейдёт на плоские предметы и будет постоянно совершенствоваться.

ЖУРНАЛИСТ: То есть если вот эту штуку сложить миллионом разных способов, то он в итоге запомнит миллион вариантов?

МАТАНЬЯ ХОРОВИТЦ: Даже лучше, он учится обобщать. В дополнение к тому миллиону он выучит миллион и ещё один вариант, которые никогда не видел.

ИИ также может выучить точный химический состав каждого предмета, что позволит ему не только определить, из какой компании он поступил, но и рассортировать всё настолько точно, что переработчики смогут гарантировать покупателям чистейшую форму переработанного пластика или бумаги, а не вариант, смешанный с другими материалами по недосмотру человека.

МАТАНЬЯ ХОРОВИТЦ: Когда вы суммируете стоимость всего, что мы отправляем в мусор, вы получаете колоссальную цифру, товары на сотни миллиардов долларов. Сейчас в мире нет доступа к ним из-за сложностей с сортировкой.

Это река отбросов, которая вытекает от нас каждый день. Но если ИИ может помочь рассмотреть её состав более детально, она может превратиться в море материалов, которые нам никогда не придётся выбрасывать.

Джейк Уорд, NBC News, Боулдер, штат Колорадо.

Дата выхода в эфир 12 мая 2023 года.