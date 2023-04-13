NBC News: робопёс выходит на службу в полиции Нью-Йорка

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Экс-разведчик США: Зеленский — безумец и угроза всему миру Judging Freedom
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Тулси Габбард: цифровизация доллара — шаг к несвободе Fox News
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FAZ: бундесвер не сможет выполнить обязательства перед НАТО из-за недофинансирования и Украины Frankfurter Allgemeine
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CNBC: должен отражать ценности социализма — в Китае разрабатывают регулирующие правила для искусственного интеллекта CNBC
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«Между глупостью и безумием» — Хёрш оценил действия США и НАТО в отношении России Tichys Einblick
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Politico: утечка данных Пентагона пролила свет на участие французских войск в украинском конфликте Politico
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Global Times: в рядах НАТО нет единства относительно будущего статуса Украины Global Times
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NYT: Европа не сможет передать ВСУ обещанный миллион снарядов New York Times
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Посол России Антонов: в США говорят о наступлении ВСУ, но у нацистов ничего не получится
Американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится», уверен посол России в США Анатолий Антонов.
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Два мяча в концовке матча спасли «Севилью» от поражения в игре Лиги Европы с МЮ
Английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Севилья» не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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В Венгрии заявили, что не будут отказываться от российского сырья ради чужих интересов
Венгрия не будет отказываться от российских энергоресурсов в угоду чужим интересам. Об этом заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
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«Ювентус» с минимальным счётом обыграл «Спортинг» в матче 1/4 Лиги Европы
Итальянский «Ювентус» нанёс поражение португальскому «Спортингу» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы.
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Результативный пас Азмуна помог «Байеру» избежать поражения в матче с «Юнионом»
Немецкий «Байер» и бельгийский «Юнион» не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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«Фиорентина» разгромила «Лех» в матче Лиги конференций
Итальянская «Фиорентина» в гостях нанесла разгромное поражение польскому «Леху» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.
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Посол Антонов: США пригрозили ответными мерами из-за ареста Гершковича
США угрожают России ответными мерами, если Москва не освободит журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.
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Российский посол Антонов заявил, что Лаврова ждёт холодный приём от США на Совбезе ООН
Соединённые Штаты пообещали главе российского МИД Сергею Лаврову холодный приём в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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Нацгвардеец США Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля
Служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра предстанет перед судом по делу об утечке из Пентагона 14 апреля, сообщили в офисе окружного прокурора штата Массачусетс.
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Щенсны из-за боли в груди покинул поле в матче Лиги Европы со «Спортингом»
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны не смог доиграть первый матч 1/4 финала плей-офф Лиги Европы со «Спортингом».
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В ВОЗ сообщили о росте на 481% заболеваемости коронавирусом в Юго-Восточной Азии
Заболеваемость коронавирусом в Юго-Восточной Азии увеличилась за месяц на 481%. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.
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Гальтье подаст в суд за клевету после обвинений в расизме
Оливье Мартен, адвокат главного тренера «Пари Сен-Жермен» Кристофа Гальтье, рассказал, что его клиент будет защищать свою честь и достоинство.
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В Петербурге пройдёт Неделя органной музыки
В Санкт-Петербурге состоится Неделя органной музыки. Цикл концертов «Орган в Планетарии» будет организован с 20 по 26 апреля.
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Сенатор Рукавишникова: запрет продажи вейпов подросткам поможет сохранить их здоровье
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова прокомментировала закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним.
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В Крыму перезахоронили останки 68 участников Великой Отечественной войны
В Кировском районе Крыма перезахоронили останки 68 неопознанных участников Великой Отечественной войны, найденных во время поисковых операций.
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В Ставропольском крае отремонтируют 250 км дорожной сети в 2023 году
В Ставропольском крае планируют отремонтировать свыше 250 км дорожной сети в 2023 году, заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.
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США до сих пор не выдали Лаврову визу для участия в Совбезе ООН
Визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и сопровождающим его лицам для участия в Совбезе ООН до сих пор не выданы, американская сторона заявляет, что этот вопрос находится на стадии межведомственного согласования, сообщил российский посол в США Антонов.
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Глава МИД Турции назвал рискованными призывы оппозиции занять позицию по Украине
Призывы турецкой оппозиции занять определённую позицию по конфликту вокруг Украины рискованны в связи с тем, что Анкара является членом НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная России по мини-футболу и команда Сербии не смогли выявить победителя в товарищеском матче во Вршаце.
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Нуланд пообещала, что США продолжат передавать Украине конфискованные у России деньги
США продолжат пытаться передать Украине деньги, конфискуемые у российских предпринимателей, а также замороженные на счетах Центробанка России, заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
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Во Франции на демонстрации против пенсионной реформы вышли 380 тысяч человек
На манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли 380 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.
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Corriere della Sera: Минюст Италии начал проверку в отношении судей после побега Усса
Министр юстиции Италии Карло Нордио поручил провести проверку в отношении судей суда в Милане, которые вели дело гражданина России Артёма Усса, скрывшегося из-под домашнего ареста.
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Роналду — об уходе Гарсии с поста тренера «Аль-Насра»: приятно было поработать с вами
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как отнёсся к новости об уходе Руди Гарсии с поста главного тренера команды из Саудовской Аравии.
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Бойкова и Козловский впервые успешно исполнили четверной выброс
Чемпионы Европы по фигурному катанию в парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский продолжают совершенствовать свою спортивную программу.
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Генпрокурор США подтвердил задержание военного Нацгвардии по делу об утечке документов
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил, что военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру задержали по делу об утечке документов Пентагона.
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Политолог Бальбек: ЕС умалчивает, сколько будет стоить европейской казне членство Украины
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Яна Купмана о том, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.
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Экс-разведчик США Шаффер: Зеленский жертвует военными в Артёмовске для видимости обороны
Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер считает, что украинский президент Владимир Зеленский готов пожертвовать жизнью множества военных ВСУ ради того, чтобы создать видимость обороны Артёмовска (Бахмута).
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Джикия принял участие в тренировке «Спартака»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия, вероятно, сможет помочь своей команде в столичном дерби в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».
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Маск запустил программу монетизации в Twitter
Американский предприниматель Илон Маск запустил программу монетизации в Twitter.
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Байден назвал изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для мира
Президент США Джо Байден считает глобальное изменение климата единственной экзистенциальной угрозой для международного сообщества.
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Трава загорелась в подмосковном Подольске на площади 300 квадратных метров
В подмосковном Подольске на площади 300 кв. м загорелась трава, угрозы распространения огня на жилые строения и АЗС нет.
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«Вест Хэм» и «Гент» сыграли вничью в матче 1/4 финала Лиги конференций
Бельгийский «Гент» и английский «Вест Хэм» не смогли выявить победителя в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги конференций УЕФА.
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Глава разведки Украины Буданов: ВСУ должны показать Западу успешное наступление
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ обязаны показать успешное наступление на российские позиции, в противном случае Запад начнёт задавать вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Киев.
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«Рома» уступила «Фейеноорду» в матче 1/4 финала Лиги Европы
Нидерландский «Фейеноорд» нанёс поражение на своём поле итальянской «Роме» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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ФБР арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало подозреваемого в утечке материалов Пентагона. Об этом сообщает газета The New York Times.
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Пентагон назвал утечку документов преднамеренным преступлением
Пентагон уверен, что утечка секретных документов ведомства стала результатом преднамеренных действий.
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Медведева закончила карьеру из-за постоянных болей в спине
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что приняла решение завершить профессиональную спортивную карьеру по состоянию здоровья.
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Попавшие в сеть файлы США содержат данные о ракете Китая с гиперзвуковой боевой частью
Китайские военные в феврале испытали баллистическую ракету DF-27 с гиперзвуковой планирующей боевой частью, её удалось разогнать до 10,5 тыс. км/ч, сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшие в сеть материалы Пентагона.
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Суд в Нижегородской области снял арест с активов Volkswagen по иску ГАЗа
Арбитражный суд Нижегородской области снял арест с активов компании Volkswagen, который ранее был введён на сумму 15,5 млрд рублей по иску Горьковского автозавода.
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Суд арестовал группу полицейских, которые брали взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону
В Ростовской области Ессентукский городской суд арестовал полицейских и жителей региона, которые, по версии следствия, с 2015 года собирали взятки с предпринимателей.
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Глава Минторга США: американский бизнес готов участвовать в восстановлении Украины
Глава Минторга США Джина Раймондо заявила, что американский бизнес готов участвовать в восстановлении Украины, однако хочет быть уверенным, что не пострадает от коррупции.
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Ульянов заявил, что ЕС пока не вынес урок о негативных последствиях антироссийских санкций
Страны Евросоюза пока не вынесли урок о негативных последствиях антироссийских санкций для собственной экономики. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Джокович не смог выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Серб Новак Джокович не смог оформить выход в 1/4 финала представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло.
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В слитых документах Пентагона потери боевой авиации Украины оцениваются в 40%
Вооружённые силы Украины с начала спецоперации могли потерять около 40% истребительно-бомбардировочной авиации, а также почти четверть парка боевых вертолётов — такие оценки содержатся в документах, якобы принадлежащих разведсообществу США и оказавшихся в открытом доступе. Достоверность файлов при этом не подтверждена.
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Власти Молдавии надеются, что Израиль экстрадирует приговорённого к 15 годам тюрьмы Шора
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин надеется, что Израиль экстрадирует лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, которого Апелляционная палата Кишинёва приговорила к 15 годам тюрьмы.
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Рогов: задержанные в Запорожской области диверсанты ВСУ рассказывают о тайниках с оружием
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что трое задержанных в Запорожской области диверсантов ВСУ рассказывают о местоположении тайников с оружием.
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«Матч ТВ»: вопреки слухам Дзюба отправится с «Локомотивом» на матч в Оренбург
Нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба может принять участие в матче 23-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
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В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов в рамках национального проекта
В Удмуртии отремонтируют 80 дорожных объектов протяжённостью почти 120 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Подмосковье посетили 4,4 млн туристов с начала года
В январе — марте 2023 года Московскую область посетили более 4,4 млн человек, что на 7,3% больше, чем годом ранее.
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В Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверки воздуха в Приморье после сообщений о песчаной буре
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проверили воздух в регионе после сообщений о песчаной буре. Пробы взяли в трёх муниципалитетах — во Владивостоке, Артёме и Уссурийске.