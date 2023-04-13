NBC News: робопёс выходит на службу в полиции Нью-Йорка

Этим летом наряду с полицейскими улицы Нью-Йорка начнут патрулировать роботы. Новые помощники будут помогать в самых сложных ситуациях и выступать как средство связи между полицейскими и людьми, которым требуется помощь. NBC News сообщает, что финансирование пилотной программы ведётся частично из конфискованных средств, однако мэр города подчёркивает, что это прежде всего инвестиция в общественную безопасность.

Во-первых, есть цифровой пёс, вынюхивающий опасность. Во-вторых, геолокатор GPS Dart, который отслеживает автомобили с подозрительными водителями. А ещё вам могут встретиться такте округлые роботы, присматривающие за местами вроде Таймс-сквер.

КИЧАН СЬЮУЭЛЛ, комиссар полиции Нью-Йорка: Мы хотим, чтобы общественность знала, что использование подобных технологий будет прозрачным, последовательным и всегда осуществляться в сотрудничестве с людьми, которым мы служим.

Полиция Нью-Йорка продемонстрировала новых помощников, которые приступят к работе в ближайшие месяцы. Департамент уточняет, что эта пилотная программа соединит полицейских с новыми технологиями, особенно в экстремальных ситуациях.

ДЖЭФФРИ МАДДРИ, начальник департамента полиции Нью-Йорка: Переговоры о заложниках, инциденты, связанные с борьбой с терроризмом, и другие ситуации, где это потребуется.

Цифрового пса Digi Dog изначально запустили в дело при администрации Де Блазио. Однако программа была приостановлена, поскольку борцы за гражданские права заявили, что это пример чрезмерно агрессивной полицейской деятельности. Сегодня мэр Адамс упомянул те жалобы.

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Пёс Digi Dog вышел из приюта. Сегодня Digi Dog стал частью технологического набора, которым мы пользуемся.

Похожие роботы уже используются в таких местах, как аэропорты и кампусы колледжей. Камеры и двусторонняя связь соединяют полицию с людьми, которым требуется помощь. GPS Dart уже начали использовать. Его применяют, например, в случаях с так называемыми машинами-призраками. Это незаконное использование автомобилей с фальшивыми бумажными номерами.

ДЖОН ШЕЛЛ, начальник патрульной службы Нью-Йорка: Мы это делаем для того, чтобы наши сотрудники были в безопасности, меньше участвовали в погонях и оставили эту работу для GPS.

Кто же за это платит? 750 тысяч долларов за двух псов взяли из конфискованных денег, дополнительные средства — из бюджета города. Мэр ответил репортёрам, задававшим конкретные финансовые вопросы.

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Это вложение в нашу общественную безопасность.

Новые рекруты приступят к работе этим летом в Таймс-сквер.

Гас Розендейл, News 4, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2023 года.