NBC Оригинал

NBC News: в Сан-Франциско полиции временно запретили применять роботов для ликвидации преступников

Материал представлен в переводе ИноТВ
Наблюдательный совет Сан-Франциско отменил ранее принятое решение об использовании роботов для борьбы с особо опасными преступниками. Как сообщает NBC News, больше всего разногласий вызывает возможность применения летальной силы для ликвидации подозреваемого. Муниципальные власти пока не могут прийти к единому решению.
Сейчас обсуждается применение вот таких роботов-полицейских. У них есть гусеницы и неуклюжие руки-клешни. Полицейские саперы часто используют их для обезвреживания или изучения взрывных устройств. А теперь встал вопрос, стоит ли давать полиции Сан-Франциско право использовать подобных робокопов для доставки летальных средств и, возможно, для нейтрализации подозреваемого. 
 
Буквально за несколько часов наблюдательный совет Сан-Франциско сменил курс, решив, что на данный момент полиция этого города не может использовать роботов для применения смертоносной силы. 
 
СЕРДЖИО КИНТАНА, корреспондент NBCЧлены наблюдательного совета исключили понятия «робот» и «смертоносная сила», чтобы разрешить полицейскому департаменту Сан-Франциско продолжать использовать уже имеющихся роботов для обезвреживания бомб, при этом соблюдая законы штата. Вопрос о применении роботов для ликвидации преступников будет снова отправлен на обсуждение в совет.
 
Возможности для общественного обсуждения не было, но некоторые жители сумели организовать импровизированный протест с плакатами прямо внутри зала заседаний. 
 
ДИН ПРЕСТОН, член наблюдательного совета Сан-Франциско: Беспокойство вызывает тот факт, что впервые в истории власти Сан-Франциско говорят местной полиции: «Вы можете использовать роботов для убийства людей». Это очень тревожное положение для нашего города. 
 
Дин Престон стал одним из главных противников применения роботов. Вчера возле стен мэрии он возглавил митинг с целью привлечь больше внимания к этой проблеме. Другой член совета Мэт Дорси оказался по другую сторону, среди тех, кто всё ещё поддерживает это нововведение.
 
МЭТТ ДОРСИ: Я считаю, что Сан-Франциско не должен стать первым муниципалитетом в Калифорнии, который введёт запрет на использование таких устройств. Если, не приведи Бог, произойдёт событие с массовыми жертвами или террористический инцидент
 
В пример он привёл как раз один из таких случаев. Даллас, 2016 год. Снайпер в многоуровневой парковке убил пятерых полицейских, нескольких ранил, включая двоих прохожих. После 45 минут перестрелки и двух часов переговоров начальник полиции дал разрешение на применение робота для доставки взрывчатки С-4 и ликвидации стрелка. 
 
Полиция Сан-Франциско уверяет, что стали бы рассматривать возможность применения таких роботов только при подобных исключительных обстоятельствах. И такое решение мог бы одобрить только начальник полиции или его заместители. 
 
Ещё один член совета Рафаэль Мандельман участвовал в заседаниях комитета, где на протяжении нескольких месяцев обсуждался данный вопрос. Он всё ещё поддерживает это нововведение.
 
РАФАЭЛЬ МАНДЕЛЬМАН: Я думаю, мы приняли необходимые меры предосторожности для этих технических средств, которые ни в коем случае не получат регулярного применения
 
Теперь он будет заседать в том же комитете, где вопрос пройдёт повторное рассмотрение. 
 
Сан-Франциско, Серджио Кинтана, NBC News
 
Дата выхода в эфир 07 декабря 2022

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
NBC США Северная Америка
теги
безопасность полиция робот США технологии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров