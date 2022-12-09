NBC News: в Сан-Франциско полиции временно запретили применять роботов для ликвидации преступников
Поджог рассматривается в качестве основной версии пожара в торговом центре «Мега Химки», сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов признан первой звездой матча с «Лос-Анджелес Кингз».
Бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге, который принадлежит ФГУП «НАМИ», будет управлять «АвтоВАЗ». Производство на предприятии планируется начать в 2023 году.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз».
Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» перекинулся на всё здание, огнём охвачено 18 тыс. кв. м.
В гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» произошло обрушение на площади 5 тыс. кв. м.
Бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес сообщил, что товарооборот между Бразилией и Россией с начала 2022 года достиг $8,8 млрд по состоянию на ноябрь, это рекордные показатели.
В МЧС России заявили, что авиация ведомства приведена в готовность в связи с пожаром в подмосковном ТЦ «Мега Химки».
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в 2022 году в стране выявлены факты получения взяток почти на 2 млрд рублей.
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара в ТЦ «Мега Химки».
В МЧС России заявили, что, по уточнённой информации, площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» составляет 7 тыс. кв. м.
Соединённые Штаты планируют в пятницу, 9 декабря, объявить о введении в отношении России и Китая новых санкций.
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявила, что только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года.
В оборонном ведомстве Тайваня за последние сутки выявили четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 24 беспилотных летальных аппарата недалеко от острова.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в здании ТЦ «Мега Химки» произошло возгорание.
Украинский кризис стал причиной смещения центра силы в ЕС на восток, Германии для сохранения лидирующего положения в Европе необходимо стремиться к тесному стратегическому союзу с Польшей. Такое мнение выразила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская.
Пожарные в Барнауле локализовали крупное возгорание на Алтайском шинном комбинате.
Член нижней палаты конгресса США Джим Джордан обратился к директору ФБР Кристоферу Рэю по поводу конфиденциальных информаторов, привлекаемых к работе бюро. По словам парламентария, участились случаи, когда источники предоставляли ложные сведения. С его письмом ознакомился RT.
Бразильский посол в Москве Родриго Баэна Соарес заявил, что Бразилия придерживается нейтральной позиции по украинскому конфликту, а также рассматривает санкции Запада в отношении России незаконными и избирательными.
Для тушения возгорания в производственном здании предприятия в Барнауле привлекли пожарный поезд.
Активист пророссийского николаевского подполья сообщил, что ситуация с продовольствием в Николаеве остаётся тяжёлой.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ужесточить наказание за оставление детей в опасности. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.
Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху попросил президента Израиля Ицхака Герцога продлить ему мандат на формирование нового кабмина страны, сообщает радиостанция Kan.
Ретейлер «М.Видео — Эльдорадо» объединяет торговые сети под общим брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить экономическую эффективность бизнеса.
На Украине в Одесской области объявили воздушную тревогу.
В одном из производственных зданий предприятия в Барнауле произошло возгорание.
Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что установившаяся на Украине военная диктатура «выдавит» из страны олигархов, чтобы потом разграбить их имущество.
Украинские военные ведут прицельный огонь по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько.
Британская журналистка Дженни Мюррей написала в The Daily Mail, что в настоящий момент британцы испытывают чувство стыда, так как хотят избавиться от украинских беженцев, чтобы вернуться к прежней жизни.
С осени 2022 года у российских водителей появилась возможность перевести все документы в электронный вид и предъявить сотруднику ГИБДД только QR-код. Тем не менее треть россиян заявили, что никогда не слышали о таком праве (35%), а четверть автомобилистов (24%) захотели сделать это в ближайшее время. Таковы результаты исследования, которые имеются в распоряжении RT.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о росте в стране числа выявляемых фактов дачи взяток.
Соединённые Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на $275 млн, в который, в частности, войдут системы против беспилотников и ПВО.
Комендант Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер призвал запретить американским солдатам носить мобильные телефоны в целях безопасности.
Замминистра обороны США Кейтлин Хикс заявила, что Соединённые Штаты на будут вступать в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей.
Британские министры заблокировали возможную сделку, нацеленную на предотвращение забастовок, между профсоюзами и железнодорожными компаниями.
Глава МИД Боливии Рохелио Майта выразил уверенность, что украинский конфликт продемонстрировал неспособность ООН быть площадкой, предназначенной для диалога и дискуссий.
Министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа заявил о праве Африки на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, сообщает Algeria Press Service.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей.
Жителям Великобритании необходимо отказаться от ежедневного приёма душа с целью экономии денег и спасения планеты.
Снос шести стел мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе завершён, сообщила представитель осуществлявшей демонтаж компании Vilniaus BDT Рута Леонавичене.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что уже более 160 автомобилей «Москвич 3» уже собрано на московском заводе.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Брюссель и «либеральная машина пропаганды» используют все возможные виды шантажа в отношении Венгрии.
Французский оператор электросетей RTE заявил, что в Париже около 125 тыс. домов осталось без света из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis.
В польском городе Перемышль женщина, которая, предположительно, является беженкой с Украины, ворвалась в отделение банка PKO Bank Polski с ножом.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе в Востряковском проезде на юге Москвы.
Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал позором для американской стороны обмен осуждённой в России за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута.
Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в саммите ЕАЭС.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не считает, что Россия может быть причастна к ситуации со скоплением российских нефтетанкеров у берегов Турции.
Освобождённый из американской тюрьмы в результате обмена заключёнными между Россией и США российский бизнесмен Виктор Бут рассказал о своих планах на ближайшее время.