NBC News: в Сан-Франциско полиции временно запретили применять роботов для ликвидации преступников

Наблюдательный совет Сан-Франциско отменил ранее принятое решение об использовании роботов для борьбы с особо опасными преступниками. Как сообщает NBC News, больше всего разногласий вызывает возможность применения летальной силы для ликвидации подозреваемого. Муниципальные власти пока не могут прийти к единому решению.

Сейчас обсуждается применение вот таких роботов-полицейских. У них есть гусеницы и неуклюжие руки-клешни. Полицейские саперы часто используют их для обезвреживания или изучения взрывных устройств. А теперь встал вопрос, стоит ли давать полиции Сан-Франциско право использовать подобных робокопов для доставки летальных средств и, возможно, для нейтрализации подозреваемого.

Буквально за несколько часов наблюдательный совет Сан-Франциско сменил курс, решив, что на данный момент полиция этого города не может использовать роботов для применения смертоносной силы.

СЕРДЖИО КИНТАНА, корреспондент NBC: Члены наблюдательного совета исключили понятия «робот» и «смертоносная сила», чтобы разрешить полицейскому департаменту Сан-Франциско продолжать использовать уже имеющихся роботов для обезвреживания бомб, при этом соблюдая законы штата. Вопрос о применении роботов для ликвидации преступников будет снова отправлен на обсуждение в совет.

Возможности для общественного обсуждения не было, но некоторые жители сумели организовать импровизированный протест с плакатами прямо внутри зала заседаний.

ДИН ПРЕСТОН, член наблюдательного совета Сан-Франциско: Беспокойство вызывает тот факт, что впервые в истории власти Сан-Франциско говорят местной полиции: «Вы можете использовать роботов для убийства людей». Это очень тревожное положение для нашего города.

Дин Престон стал одним из главных противников применения роботов. Вчера возле стен мэрии он возглавил митинг с целью привлечь больше внимания к этой проблеме. Другой член совета Мэт Дорси оказался по другую сторону, среди тех, кто всё ещё поддерживает это нововведение.

МЭТТ ДОРСИ: Я считаю, что Сан-Франциско не должен стать первым муниципалитетом в Калифорнии, который введёт запрет на использование таких устройств. Если, не приведи Бог, произойдёт событие с массовыми жертвами или террористический инцидент.

В пример он привёл как раз один из таких случаев. Даллас, 2016 год. Снайпер в многоуровневой парковке убил пятерых полицейских, нескольких ранил, включая двоих прохожих. После 45 минут перестрелки и двух часов переговоров начальник полиции дал разрешение на применение робота для доставки взрывчатки С-4 и ликвидации стрелка.

Полиция Сан-Франциско уверяет, что стали бы рассматривать возможность применения таких роботов только при подобных исключительных обстоятельствах. И такое решение мог бы одобрить только начальник полиции или его заместители.

Ещё один член совета Рафаэль Мандельман участвовал в заседаниях комитета, где на протяжении нескольких месяцев обсуждался данный вопрос. Он всё ещё поддерживает это нововведение.

РАФАЭЛЬ МАНДЕЛЬМАН: Я думаю, мы приняли необходимые меры предосторожности для этих технических средств, которые ни в коем случае не получат регулярного применения.

Теперь он будет заседать в том же комитете, где вопрос пройдёт повторное рассмотрение.

Сан-Франциско, Серджио Кинтана, NBC News

Дата выхода в эфир 07 декабря 2022