NTD: беспилотные такси захватывают рынок услуг в США

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«Между глупостью и безумием» — Хёрш оценил действия США и НАТО в отношении России Tichys Einblick
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Politico: утечка данных Пентагона пролила свет на участие французских войск в украинском конфликте Politico
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Bild объяснил, почему немцы особенно восприимчивы к «российской пропаганде» Bild
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Daily Mail: британский спецназ займётся йогой, чтобы «стать смертоноснее» Daily Mail
INFOX.SG
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Бывший разведчик Морган: утечка документов позволит России лучше противостоять шпионажу
Экс-офицер американской разведки Чарльз Морган заявил, что утечка секретных документов Соединённых Штатов позволит России лучше противостоять шпионажу.
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Лидерами по числу аварийных водителей стали Нижний Новгород и Красноярск
Аналитики провели опрос и выяснили, что городами — лидерами по количеству аварийных водителей стали Нижний Новгород (доля тех, кто часто попадает в ДТП, равна 46%), Красноярск (45%), Санкт-Петербург и Москва (по 37%), а также Казань (33%). Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
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Минобороны Японии сообщило о выражении протеста КНДР из-за пуска ракеты
Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест Северной Корее из-за пуска ракеты, падение которой угрожало японскому острову Хоккайдо.
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NHK: на Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР
Из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны. Об этом сообщает телеканал NHK.
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РИА Новости: ВС России показали, как уничтожили с дрона огневую точку ВСУ под Марьинкой
Российская армия показала РИА Новости видеокадры уничтожения огневой точки на рубеже обороны ВСУ под Марьинкой.
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Трамп обвинил Байдена в «самой позорной» утечке развединформации в истории США
Бывший американский президент Дональд Трамп назвал утечку секретных документов Пентагона «позором» для страны и предположил, что за этим может стоять действующий лидер США Джо Байден.
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Премьер-министр Японии Кисида: ракета КНДР упала вне территориальных вод страны
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР, выпущенная ранее, упала за пределами территориальных вод страны. Будет созван национальный совет безопасности.
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Синоптик Вильфанд спрогнозировал солнечную погоду на Пасху в Москве
Погода в Москве и Подмосковье на Пасху, 16 апреля, будет ясной и солнечной с температурой воздуха до +15°С, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Посол Антонов: Россия призывает США согласовать прибытие делегации Лаврова на мероприятия ООН
Вашингтон до сих пор не выдал разрешение на прибытие спецборта главы МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк на апрельские мероприятия ООН, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.
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ВНИИ ГОЧС: природные пожары могут угрожать на этой неделе 14 регионам России
Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов России.
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В Японии сообщили, что запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется
Ракета, выпущенная ранее КНДР, уже упала.
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Замглавы МИД России Грушко заявил, что риски военного столкновения России с НАТО растут
Риск вооружённого столкновения России и НАТО возрастает, сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
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На японском острове Хоккайдо объявили эвакуацию людей в убежища из-за падения ракеты КНДР
В Японии объявили об эвакуации из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо.
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ФСБ опубликовала документы о зверствах гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны
ФСБ России опубликовала архивные документы, рассказывающие о зверствах, совершённых гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны в отношении советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом.
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Мамиашвили: российскому спорту пора определить приоритеты
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о допуске к участию в международных соревнованиях.
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Родион Мирошник: США гонят армию Украины на убой, желая получить политические дивиденды
Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Соединённые Штаты гонят ВСУ «на убой», желая получить политические дивиденды и оправдать затраты на помощь Украине.
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Спаллетти не стал винить игроков «Наполи» в поражении в матче ЛЧ с «Миланом»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о поражение в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Миланом».
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«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.
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Мамедов: россияне могут не попасть на этап Гран-при из-за проверок в FIE
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об условиях допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.
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Inside the Games: Британия и США выйдут из IBA и создадут новую боксёрскую федерацию
Великобритания и США сообщили о намерениях создать отдельную от Международной ассоциации бокса (IBA) новую федерацию.
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Родионенко сообщила, что ФСГР обсуждает совместные соревнования с Венгрией
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о возможных турнирах с участием зарубежных спортсменов.
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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 5,5 тыс. метров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 тыс. м.
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«Известия»: рост цен на мебель может произойти уже во второй половине II квартала года
Рост цен на мебель ожидается во второй половине II квартала 2023 года в России.
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Форвард ЦСКА Плотников заявил, что полностью готов к финалу с «Ак Барсом»
Нападающий московского ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал выход в финальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Латыпов поставил себе «четвёрку» за минувший биатлонный сезон
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов оценил своё выступление в сезоне-2022/23.
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Болтон предложил пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию
Экс-помощник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что НАТО необходимо пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие государства, способные внести заметный вклад в бюджет альянса.
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Хрюнов заявил, что Александр Емельяненко находится в великолепной форме
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о физическом состоянии российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
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Лэмпард: «Челси» в ответном матче с «Реалом» в Лондоне может сотворить чудо
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард призвал своих подопечных поверить в себя после поражения от мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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«Известия»: россияне за год пытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей
Россияне попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей за год действия валютных ограничений.
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Ротенберг заявил, что у СКА скоро откроется чемпионское окно
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о вылете из розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
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Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», съёмки которого проходили на борту МКС.
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Петржела: «Зенит» за большие деньги может переманить Промеса
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, при каких условиях полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес перейдёт в петербургский клуб.
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TAC: вступление стран Восточной Европы в НАТО ослабило обороноспособность альянса
Эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в материале для The American Conservative выразил мнение, что вступление в НАТО стран Восточной Европы больно ударило по обороноспособности альянса.
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Минобороны Латвии подтвердило нахождение на Украине военных для вспомогательных функций
Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.
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Воронкова вышла в финал волейбольной Лиги чемпионов в составе «Эджзаджибаши»
Турецкий «Эджзаджибаши» оформил выход в финал Лиги чемпионов среди женских волейбольных команд.
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В Госдуме предлагают сделать выходным понедельник после Пасхи
Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи. Копия законопроекта и пояснительная записка есть в распоряжении RT.
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«Милан» обыграл «Наполи» в матче Лиги чемпионов благодаря голу Беннасера
«Милан» на своём поле переиграл «Наполи» в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
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Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава до июня получит от США 14 танков Abrams
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша до июня получит 14 танков Abrams американского производства.
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Гол Бензема помог «Реалу» обыграть «Челси» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» на своём поле нанёс поражение в первом матче 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА лондонскому «Челси».
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Вратарь ЦСКА Рейдеборн: шестой матч серии со СКА был относительно простым для меня
Голкипер московского ЦСКА Адам Рейдеборн признался, что игроки петербургского СКА практически не беспокоили его своими бросками в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Посол Антонов: санкции против России не повлияют на Москву, но ударят по репутации США
Новые санкции Соединённых Штатов против России не повлияют на подходы Москвы, однако нанесут урон репутации Вашингтона. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
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Песков заявил об отсутствии точных планов по проведению военных совещаний в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии точных планов по проведению военных совещаний в Сочи.
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Дзюба и Слуцкий посетили матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба и бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий были замечены на шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным ЦСКА и петербургским СКА.
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Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных государств к ПМЭФ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об интересе бизнесменов из недружественных государств к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).
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Tagesspiegel: визит главы МИД ФРГ Бербок в Китай станет для неё самым сложным в карьере
Предстоящий визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай, который состоится с 13 по 15 апреля, станет для неё самой трудной дипломатической миссией за всё время работы на посту.
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Спиридонов подписал контракт с волейбольным клубом из ОАЭ
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов продолжит карьеру в клубе из ОАЭ «Аль Джазира».
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Военкор RT показал, как ВС России поразили пытавшихся навязать бой военных ВСУ в Донбассе
Военный корреспондент RT Андрей Филатов снял на видео, как Вооружённые силы России поразили пытавшихся навязать им бой военных Вооружённых сил Украины в Донбассе.
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Окулов признался, что критика жены помогает ему забивать за ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Константин Окулов рассказал, кто чаще всего критикует его игру в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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HBO Max показал тизер нового сериала по книгам о Гарри Поттере
Стриминговый сервис HBO Max показал тизер сериала, который будет снят по книгам о Гарри Поттере.
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Ротенберг не собирается уходить с поста тренера СКА после поражения от ЦСКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о своём будущем на посту главного тренера команды из Санкт-Петербурга после вылета из Кубка Гагарина.