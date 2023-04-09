BFM TV: на некоторых французских заправках закончился 95-й бензин

На пасхальных выходных французам порой приходится долго искать заправку, где ещё не закончился популярный 95-й бензин, рассказывает BFM TV. Никто не знает, когда его запасы пополнятся, однако теоретически заправиться можно на автотрассах, куда топливо поставляют в первую очередь.

АНЖИ ЛУАТА, журналист BFM TV в Шарантон-ле-Пон (департамент Валь-де-Марн): Здесь мало народу. Есть те, кто моет машину, но бензина, как видите, нет, и это приводит к такой ситуации: люди приезжают помыть машину, но никто не может заправить полный бак. Что касается 95-го бензина, то начинаешь уже привыкать: как видно на этом табло, нули показывают, что его больше нет. Когда подходишь к колонкам, там то же самое: маленькие таблички «Не работает». Множество машин проезжают здесь, разворачиваются и понимают, что в бак не получится залить ни капли бензина.

Предлагают послушать два разных мнения — Якуба и Каролины. Якуб ищет бензин: он возвращается на работу в понедельник, и для этого ему нужна машина. До того как мы с ним побеседовали, он уже проездил целый час. А Каролина ездит на дизеле, но беспокоится о том, что будет на следующей неделе. Слушаем.

ЯКУБ: Я ищу бензин уже час. Так и не нашёл. Посетил множество заправок, но его нет. А у меня кончается бензин, и поэтому я езжу: мне нужно найти его сегодня, потому что послезавтра мне на работу.

КАРОЛИНА: Несколько дней назад мы заметили, что есть заправки, особенно в департаменте Валь-де-Марн, где совершенно ничего нет, нет дизеля. А моя работа связана с машиной, и поэтому я поехала на этих выходных заполнить полный бак. Вчера и сегодня мне попалось две заправки, которые полностью прекратили работу.

АНЖИ ЛУАТА: А потом мы также поговорили с начальником заправки, который находится в этом магазине. Он нам объяснил, что никак не может нам сказать, когда пополнятся запасы 95-го бензина, который особенно часто покупают. Он добавил, что приоритетом обладают заправки на автомагистралях. Таким образом можно сказать, что сильно беспокоиться о поездке на выходные не стоит, потому что теоретически можно заправиться по дороге. Однако время от времени в некоторых местах, как здесь, в Валь-де-Марн, действительно возникают проблемы с бензином.