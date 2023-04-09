BFM TV: на некоторых французских заправках закончился 95-й бензин
АНЖИ ЛУАТА, журналист BFM TV в Шарантон-ле-Пон (департамент Валь-де-Марн): Здесь мало народу. Есть те, кто моет машину, но бензина, как видите, нет, и это приводит к такой ситуации: люди приезжают помыть машину, но никто не может заправить полный бак. Что касается 95-го бензина, то начинаешь уже привыкать: как видно на этом табло, нули показывают, что его больше нет. Когда подходишь к колонкам, там то же самое: маленькие таблички «Не работает». Множество машин проезжают здесь, разворачиваются и понимают, что в бак не получится залить ни капли бензина.
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