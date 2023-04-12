BFM TV: на заправках в Париже продолжают стоять очереди за бензином

Несмотря на возобновление поставок, ситуация на парижских АЗС разнится: где-то нет никакого топлива, где-то закончился один или два вида, рассказывает BFM TV. После длинных праздничных выходных жителям приходится искать заправки, где ещё остались запасы бензина, и часами ждать своей очереди.

ЖЮСТИН ФОНТЕН, журналистка BFM TV, XVI округ Парижа: Запасы пополняются: бензовоз сливает на заправке 95-й бензин и дизель. В результате на это время АЗС закрыта, и можно увидеть, что автомобилисты ждут, когда смогут заправиться. Здесь около десятка машин, а мы пойдём побеседуем с Седриком. Доброе утро, Седрик!

СЕДРИК: Доброе утро!

ЖЮСТИН ФОНТЕН: Вы стоите в очереди и сколько уже ждёте?

СЕДРИК: Скоро будет уже почти час, как я жду. Я приехал где-то в 8:15.

ЖЮСТИН ФОНТЕН: Вам приходится ждать, потому что нужно заправить полный бак?

СЕДРИК: Да, мне нужен бензин. Вчера его нигде не было по всей округе на многих заправках, где я был. Я увидел, что здесь сливают топливо, пошёл узнать — мне сказали подождать часок, и вот я жду.

ЖЮСТИН ФОНТЕН: Вам пришлось немного поездить, как вчера?

СЕДРИК: Ну, где-то час я ездил туда-суда — увидел, что ничего нет, потому что были длинные выходные, а вчера — праздник. Так что делаю то, что нужно, — жду.

ЖЮСТИН ФОНТЕН: Большое спасибо! Здесь, в Парижском регионе, ситуация на заправках различается: на некоторых совсем ничего нет, на других не хватает одного или двух типов топлива. Что касается ситуации на нефтеперерабатывающих заводах: главный НПЗ в Гонфревиль-л’Орше, который снабжает заправки в Парижском регионе, пока полностью не работает. Напротив, на НПЗ в Пор-Жером забастовка закончилась на прошлой неделе, и поэтому получилось возобновить поставки.