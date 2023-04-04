NBC: в США каждый год продают полмиллиона подержанных машин со скрученным пробегом
МАРИС ПАРРА, корреспондент NBC News: За сколько вы купили эту машину?
МАРИС ПАРРА, корреспондент NBC News: За сколько вы купили эту машину?
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о поражении мюнхенской команды от «Фрайбурга» в 1/4 финала Кубка Германии.
Три человека погибли и один получил ранения в результате перестрелки между заключёнными в мужской тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, сообщают в национальной службе исполнения наказаний.
Защитник «Урала» Эммерсон рассказал, что волнуется за президента клуба Григория Иванова.
Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет, сообщил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
Владелец ФК «Акрон» Павел Морозов высказался о выплате премиальных футболистам своей команды после победы над «Динамо» в Кубке России.
Министерство просвещения России разработало учебник по украинскому языку для учащихся младших классов, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прошедшие по его обвинению слушания были шокирующими.
«Осасуна» сыграла вничью с «Атлетиком» в ответном матче и вышла в финал Кубка Испании.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе.
США на коронации короля Великобритании Карла III представит первая леди Джилл Байден, президент страны Джо Байден планирует встретиться с королём позднее.
Логистический сервис PickPoint принял решение о прекращении своей деятельности в России, сообщает газета «Коммерсант».
Бывший футболист грозненского «Ахмата» Руслан Аджинджал вспомнил, как произошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Экс-президент США Билл Клинтон сожалеет, что в 1994 году заставил Украину отказаться от ядерного оружия.
«Аль-Наср» разгромил «Аль-Адалх» в матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек, взяла на себя так называемая питерская колонна «Национальной республиканской армии» (НРА).
В украинском городе Днепре вечером 4 апреля произошёл взрыв, сообщает издание «Зеркало недели».
«Ювентус» и «Интер» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче восьмого тура АПЛ.
«Фрайбург» нанёс поражение «Баварии» в четвертьфинальном матче Кубка Германии.
Бывший американский лидер Дональд Трамп сел в свой самолёт в международном аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Как ожидается, Трамп направится в штат Флорида, где выступит с заявлением по поводу судебного процесса в отношении него.
Бывший тренер пары Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин Сергей Доброскоков рассказал, что спортсмены могли прекратить совместные выступления ещё до Олимпийских игр в Пекине.
Посол России в Канаде Олег Степанов направил канадскому премьеру Джастину Трюдо официальный демарш с требованием осудить убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
Глава крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек в эфире телеканала Polsat заявил, что компания отказалась от последнего контракта с Россией на поставки нефти, заключённого с компанией «Татнефть».
Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян высказался о победе над «Динамо» в матче Кубка России «Пути Регионов».
В ФСБ опубликовали видео задержания супружеской пары из Нижнего Тагила, которая обвиняется в шпионаже в интересах Украины.
Профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини заявил, что официальному Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование конфликта и признать российской часть бывшей территории Украины.
Адвокат Тодд Бланш, представляющий интересы экс-президента США Дональда Трампа, назвал процесс против бывшего американского лидера преследованием по политическим мотивам.
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении своей команды от СКА во втором матче финала Запада плей-офф КХЛ.
Следующее заседание суда по делу экс-президента США Дональда Трампа планируется на 4 декабря.
Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе в подлоге деловой документации с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче плей-офф КХЛ.
Постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил об отказе России сотрудничать с «Независимой комиссией по расследованию на Украине», которая была создана по инициативе Запада.
Арестованный в России по подозрению в шпионаже сотрудник The Wall Street Journal Эван Гершкович встретился со своими адвокатами.
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов оскорбил журналиста после вопроса об обещании выиграть Кубок России.
Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда в Нью-Йорке без комментариев.
С экс-президента США Дональда Трампа сняли формальный арест.
Задержанные за шпионаж на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле супруги признались в передаче чертежей украинским спецслужбам.
Британия заблокировала трансляцию организованной Россией неформальной встречи Совбеза ООН по вопросу эвакуированных с Украины детей.
Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды от «Акрона» в матче Кубка России.
СКА нанёс поражение ЦСКА во втором матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В Свердловской области задержали супружескую пару за шпионаж в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле в пользу Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация работает над энергобезопасностью с учётом решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проводит контакты с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским почти каждую неделю.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении московской команды от «Акрона» в матче «Пути регионов».
Корреспондент RT Калеб Мопин заявил, что в настоящее время перед зданием суда в Нью-Йорке, где бывшему президенту США Дональду Трампу зачитывают обвинение, собралась толпа.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир никогда не был так близко к новой мировой войне, как сейчас.
Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил в суде Нью-Йорка о своей невиновности.
СКА нанёс поражение ЦСКА во втором матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).