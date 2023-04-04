NBC: в США каждый год продают полмиллиона подержанных машин со скрученным пробегом

Всё больше людей в США становятся жертвами автомобильных мошенников, скручивающих счётчики пробега, сообщает NBC News. Отмечается, что за последние года американцы стали гораздо активнее покупать подержанные машины, что привело к росту средней цены, а также к активизации мошенников.

МАРИС ПАРРА, корреспондент NBC News: За сколько вы купили эту машину?

РЭЙЧЕЛ МАКМЭННИС, пострадавшая: 6400 долларов.

Рэйчел Макмэннис хотела купить машину на 16-летие своей дочери.

РЭЙЧЕЛ МАКМЭННИС: Я нашла вот это объявление в Facebook*. Спросила, какой у машины пробег. Владелец сказал, что почти 90 тысяч миль.

Однако приятное удивление Рэйчел быстро переросло в кошмар.

РЭЙЧЕЛ МАКМЭННИС: Когда мой муж сел за руль этого автомобиля, он немедленно вышел и сказал, что с машиной что-то не так. Когда перезагрузили счётчик пробега, оказалось, что там 210 тысяч миль.

Рэйчел стала жертвой обмана с счётчиками пробега. Злоумышленники отматывают пробег автомобиля назад, чтобы продать его подороже.

МАРИСА ПАРРА: По данным правительства США, каждый год почти полмиллиона автомобилей продаются с фальшивыми данными счётчика пробега, что приносит американцам убытки в размере более миллиарда долларов.

ДЖЕЙСОН ШРЕЙДЕР, полицейский: У нас здесь задержано три машины, все в рамках одного и того же расследования.

Лейтенант Джейсон Шрейдер и автомобильное подразделение Северной Каролины выслеживают автомобильных мошенников.

ДЖЕЙСОН ШРЕЙДЕР: На этой машине счётчик показывает 91 890 миль пробега.

МАРИСА ПАРРА: Тут действительно такой пробег?

ДЖЕЙСОН ШРЕЙДЕР: Нет.

МАРИСА ПАРРА: Значительно больше?

ДЖЕЙСОН ШРЕЙДЕР: Значительно больше.

Такой вид мошенничества можно было увидеть в фильмах, например в таких как «Выходной день Ферриса Бьюллера» и «Матильда». Теперь же эта практика набирает обороты в реальной жизни. Падение предложения новых машин привело к тому, что рекордное число американцев начало покупать подержанные автомобили, цена на которые поднялась. Средняя цена на подержанную машину сейчас составляет 27 тысяч долларов, в то время как до пандемии она составляла 20 тысяч долларов.

МАРИС ПАРРА: Какими способами можно изменить данные счётчика пробега?

ДЖЕЙСОН ШРЕЙДЕР: Это можно сделать с помощью физических приспособлений, в зависимости от типа счётчика. Можно также сделать это электронным способом.

Однако эксперты говорят, что есть способы защитить себя от мошенничества при выходе на рынок подержанных автомобилей.

ДЖО ХОЛДЕР, продавец автомобилей: Во-первых, покупайте у дилеров, которым вы доверяете. Во-вторых, всегда запрашивайте отчёт о машине от третьей стороны.

МАРИС ПАРРА: Какие могут быть предупредительные сигналы в отчёте о машине?

ДЖО ХОЛДЕР: Таким сигналом может быть то, что пробег сначала увеличивается, а затем вы видите, как он снижается.

А если вы покупаете машину в интернете, то такие платформы, как Facebook, Marketplace, рекомендуют посмотреть на личный профиль продавца и проверить наличие там какой-либо подозрительной активности. Провести небольшое исследование для того, чтобы избежать больших проблем на дороге.

МАРИС ПАРРА: Что вы чувствовали?

РЭЙЧЕЛ МАКМЭННИС: Грусть, злость. Чувствуешь, что тебя обманули.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2023 года.