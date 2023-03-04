Hill: американцы признались, что побаиваются беспилотных автомобилей

Согласно опросу общественного мнения в США, более двух третей американцев нервничают из-за использования на дорогах беспилотных автомобилей, сообщает The Hill. Причём со временем доверие к таким технологиям только падает, отмечают эксперты.

Согласно новому опросу Американской автомобильной ассоциации, 68% автомобилистов нервничают по поводу использования беспилотных автомобилей, пишет The Hill. В прошлом году таковых было только 55%.

«Мы не ожидали такого резкого падения доверия по сравнению с предыдущими годами, —заявил один из руководителей Американской автомобильной ассоциации Грэг Брэннон. — Хотя с учётом количества громких аварий, которые произошли из-за чрезмерной зависимости от современных автомобильных технологий, это не совсем удивительно».

Доля тех, кто сказал, что доверяет беспилотным автомобилям, снизилась с 30% в прошлом году до 23% в этом году.

В сообщении ассоциации говорится, что эти результаты показывают необходимость улучшений, чтобы завоевать доверие общественности и расширить знания людей об этой технологии.

Так, например, более пятой части респондентов заявили, что, по их мнению, системы поддержки водителя, такие как Autopilot и Pilot Assist, позволяют транспортному средству управлять самим собой, но на самом деле на рынке пока нет ни одного полностью самостоятельного автомобиля, который не нуждался бы в водителе.

У сторонников технологии автоматизированного вождения всё же есть некоторые основания для оптимизма. Опрос показал, что 6 из 10 водителей в США захотят использовать усовершенствованные системы помощи водителю при следующей покупке автомобиля. Сюда входят, например, предупреждения о слепых зонах, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

«Американская автомобильная ассоциация стремится сотрудничать с автопроизводителями, чтобы обеспечить большую согласованность в отрасли. Вместе мы можем помочь потребителям понять, какие технологии используются в их автомобилях, а также как, когда и где использовать эти системы, что в конечном итоге укрепит доверие к автомобилям будущего», — приводит The Hill слова Брэннона.