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Xinhua: в Китае разработали квадрокоптер, который может и летать, и плавать

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Китайские исследователи разработали прототип квадрокоптера, который может летать и погружаться под воду, что делает его пригодным для выполнения широкого спектра задач. Как сообщает Xinhua, изобретение может применяться при разведке ресурсов, поисково-спасательных операциях и инженерных проверках.
Xinhua: в Китае разработали квадрокоптер, который может и летать, и плавать
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Китайские исследователи разработали прототип квадрокоптера, который может летать и погружаться под воду, что делает его пригодным для выполнения широкого спектра задач. Как передаёт Xinhua, квадрокоптер TJ-Flying Fish был разработан учёными из Шанхайского научно-исследовательского института интеллектуальных автономных систем при Университете Тунцзи и Китайского университета Сянгана.
 
 
Вес квадрокоптера составил 1,63 кг, и его колесная база — 380 мм. Он способен парить в воздухе в течение шести минут или плавать под водой около 40 минут.
 
Новая разработка может применяться в разведке ресурсов, поисково-спасательных операциях и при инженерных проверках. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Xinhua Китай Азия
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