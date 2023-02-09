CNA: IT-гиганты продолжают сокращать сотрудников, но всё ещё надеются сохранить доверие инвесторов

Технологические гиганты США пытаются справиться с тяжёлыми последствиями 2022 года. Штат сотрудников продолжает сокращаться, расходы увеличиваются, продажи падают. Тем не менее CNA сообщает, что на фоне нестабильной экономической ситуации главные игроки отрасли не теряют надежды доказать, что они всё ещё на коне.

Технологическая индустрия США готовится к неспокойным временам. Ведущие компании, в числе которых Amazon, Alphabet и Meta*, сокращают сотрудников. Эти фирмы процветали во время пандемии COVID-19, чему способствовали низкие процентные ставки. Однако нынешние доходы не помогают сохранить доверие инвесторов. Салли Паттерсон с подробностями из Нью-Йорка.

На Уолл-cтрит наступил сезон заработков. Технологические гиганты стараются доказать инвесторам, что неспокойный год позади и они снова на коне. Компания Meta, которой принадлежат Facebook** и Instagram**, опубликовала информацию о падающих три квартала подряд продажах. Однако её представители уверяют, что расходы этого года должны быть ниже прогнозированных ранее. Что привело к резкому скачку стоимости акций.

Это лишь один из нескольких технологических гигантов, которые пытаются повысить эффективность путём сокращения персонала.

КРИСТОФЕР ФОНГ, основатель Xoogler.co: Я проработал в Google более восьми лет и слышал от многих знакомых, что вот просыпаются они в пятницу утром или даже ночью и узнают, что их доступ к корпоративным каналам компании заблокирован. Они не понимали, что происходит. Некоторым удавалось проверить почту, и тогда они осознавали, что их уволили. Это, конечно, было шоком.

Во время пандемии некоторые из главных игроков этой отрасли — Google, Meta и Amazon — процветали, что привело к увеличению количества сотрудников вдвое за несколько лет.

АРУН СУНДАРАРАДЖАН, профессор технологии, операций и статистики, Нью-Йоркский университет: Такому росту способствовали очень низкие процентные ставки в Соединённых Штатах. Поэтому речь не только о технологических гигантах. Был целый ряд стартапов, небольших компаний, которые получили мощный толчок, стали быстро расти, потому что могли привлечь больше капитала, чем в других условиях. Они тоже стали нанимать большое количество работников, таким образом подпитывая этот бум найма. Поэтому частично сейчас просто всё встаёт на свои места.

Мир открылся, а спрос упал. Инфляция пошла резко вверх, поднялись и процентные ставки. К этому добавилась экономическая неопределённость, опасения рецессии и падение налоговых поступлений.

Здесь, на Нью-Йоркской фондовой бирже, не теряют оптимизма, что сокращение персонала и попытки восстановить доверие рынка сработают — и тогда акции IT-гигантов вернут хотя бы некоторую часть триллионов долларов стоимости, утерянных в 2022 году.

Наблюдатели за рынком говорят, что искусственный интеллект и машинное обучение станут следующей движущей силой отрасли.

СКОТТ КЕССЛЕР, глава глобального сектора TMT, Third Bridge: Не проходит и дня, чтобы ты не столкнулся с какой-то новой важной разработкой, упоминанием в новостях или комментарием об этой области. Люди видят, что такие нововведения могут изменить мир. Именно это и могут предложить новые технологии. Именно поэтому, думаю, сейчас слишком преждевременно списывать это со счетов. Мы же видели не раз, по крайней мере за мою карьеру точно, что люди делают это только на свой страх и риск.

Настоящим вызовом на 2023 год для IT-гигантов будет выйти из красной зоны и перейти в зелёную.

Салли Паттерсон, CNA, Нью-Йорк.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2023 года.