Bloomberg: компания Dell увольняет 6650 сотрудников из-за падения спроса на компьютеры
Dell Technologies Inc. сокращает около 6650 должностей в связи с падением спроса на персональные компьютеры и замыкает ряд технологических компаний, объявивших о сокращении тысяч рабочих мест, сообщает Bloomberg.
Сокращение составляет около 5% от общей численности персонала Dell, отметила компания в начале недели в своём официальном заявлении. Dell испытывает на себе давление рыночных условий, которые «продолжают разрушаться, и их будущее неопределённо», написал со-главный операционный директор Джефф Кларк в служебной записке, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.
Акции Dell упали на 1,1% на ранних торгах в Нью-Йорке. После бума на персональные компьютеры в эпоху пандемии Dell и другие производители оборудования теперь столкнулись с падением спроса. Отраслевой аналитик IDC сообщил, что, по предварительным данным, поставки персональных компьютеров резко упали в четвёртом квартале 2022 года. По данным IDC, среди крупных компаний наибольший спад наблюдался у Dell — 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Dell получает около 55% своего дохода от персональных компьютеров.
Кларк сказал работникам, что прежних мер по сокращению расходов, включая паузу в приёме на работу и ограничения на командировки, уже недостаточно. По словам представителя компании, реорганизация отделов, наряду с сокращением рабочих мест, рассматривается как возможность повышения эффективности.
Этот шаг «подтверждает наши ожидания отложенного подъёма ПК в 2023 году и предполагает дальнейшее снижение продаж в группе клиентских решений компании, особенно во втором полугодии», отметил в своей записке Ву Джин Хо, старший аналитик Bloomberg Intelligence. «Хотя, по нашим расчётам, этот шаг может сократить годовые расходы на 700 миллионов долларов — 1 миллиард долларов, что поможет сохранить маржу и ограничить снижение прибыли на акцию, Dell всё ещё сталкивается с ограниченными перспективами спроса на ПК», — добавил он.
Как напоминает Bloomberg, увольнения в последние месяцы ударили по технологическому сектору, включая многих коллег и конкурентов Dell. HP Inc., которая также подвержена влиянию рынка ПК, объявила в ноябре о сокращении до 6 тыс. работников. Компании Cisco Systems Inc. и International Business Machines Corp. заявили, что сократят около 4 тыс. работников. По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas Inc. в 2022 году технологический сектор объявил о сокращении 97 171 рабочего места, что на 649% больше, чем в предыдущем году.
После сокращения численность персонала компании Dell, расположенной в городе Раунд-Рок, штат Техас, станет самой низкой за последние шесть лет — в ней останется примерно на 39 тыс. сотрудников меньше, чем в январе 2020 года. Только около одной трети сотрудников компании работают в США, согласно отчёту от марта 2022 года.
Dell сообщила о снижении продаж на 6% за период, закончившийся 28 октября, и дала прогноз доходов на текущий квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков. Согласно заявлению компании, клиенты сокращают закупки информационных технологий. Ожидается, что компания предоставит дополнительную информацию о финансовых последствиях сокращения рабочих мест, когда представит результаты четвёртого финансового квартала 2 марта.
«Мы и раньше переживали экономические спады и выходили из них более сильными, — написал Кларк в своей записке для сотрудников. — Мы будем готовы к восстановлению рынка».
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