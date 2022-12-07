Tidningen Näringslivet: в Швеции наблюдается худшая волна сокращений со времен пандемии

После длительного постковидного периода с относительно низким числом сокращений, в октябре и ноябре в королевстве наблюдается резкий рост увольнений. «Во времена пандемии максимальное количество сокращений за полный месяц доходило до тридцати пяти тысяч, после чего их число довольно быстро снизилось и обычно составляло около двух тысяч в месяц. Это признак того, что экономика начинает падать и посылает ранний сигнал о том, что работодатели опасаются риска увольнений», — заявил руководитель аналитического отдела в Шведской государственной службе занятости изданию Tidningen Näringslivet.

По словам эксперта, следует помнить, что не все уведомления о сокращении персонала в конечном итоге приводят к увольнениям. «Это признак того, что работодатель видит риск увольнений. В любом случае, это ранний сигнал о том, что экономика страны ухудшается», — заявил эксперт. В своём ведомстве Юнгберг и его коллеги ожидают роста безработицы в период рецессии с сегодняшнего уровня в 6,6%, который «начнёт понемногу увеличиваться во втором квартале следующего года». Холодный душ рецессии ударил по довольно горячему рынку труда с одним из самых высоких уровней занятости в Европе. Тот факт, что уровень занятости всего населения страны является одним из самых высоких в Европе, в то время как уровень безработицы в Швеции выше, чем в среднем по ЕС, связан с тем, что по сравнению со многими другими странами, в скандинавской стране наблюдается высокий уровень занятых, пишет Tidningen Näringslivet.

Почти половина безработных в настоящее время являются так называемыми «длительно безработными», что означает, что они не работали в течение как минимум последних двенадцати месяцев. Во время пандемии наблюдался рост числа таких людей. После финансового кризиса 2008-2009 годов около 150 тыс. человек были длительно безработными. Число официально зарегистрированных лиц в качестве безработных на протяжении более 24 месяцев выросло почти до 93 тыс. человек и лишь незначительно сократилось в последнее время. По словам Юнгберга, чем дольше люди не работают, тем труднее им вернуться к работе, и они теряют опыт, компетенции и контакты, что усложняет конкуренцию на рынке труда. По предварительным данным Шведской государственной службы занятости, в ноябре об увольнении было уведомлено 5678 человек. В октябре количество уведомлений об увольнении составило примерно 5 тысяч, увеличившись с 1900 в сентябре и 3 тыс. в августе. По информации ведомства, на прошлой неделе 8 501 человек зарегистрировались в качестве безработных, а 6 204 нашли работу, резюмирует Tidningen Näringslivet.