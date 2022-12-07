Tidningen Näringslivet: в Швеции наблюдается худшая волна сокращений со времен пандемии

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Политика: Оливер Стоун назвал США виновником конфликта на Украине Политика
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Handelsblatt: инфляция бьёт по еврозоне в полную силу — розничная торговля переживает падение продаж Handelsblatt
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El Confidencial: в Испании задержали наркоторговцев, перевозивших товар под видом гумпомощи Украине El Confidencial
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Шольц: НАТО должно сдерживать Россию — но без прямой конфронтации Foreign Affairs
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Lidovky: «сторонникам Путина» в Чехии грозит уголовное наказание за поддержку России Lidovky
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Bloomberg: ЕС пытается удержать Западные Балканы в своей орбите Bloomberg
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Guardian: жители Великобритании становятся всё «более больными и бедными» Guardian
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Роднина — о россиянах на Играх-2024: Бах уже столько наговорил, что «мама не горюй»
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала возможное участие российских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
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Профилактолог Токарев посоветовал соблюдать правила личной гигиены для защиты от ОРВИ
Главный профилактолог ЯНАО, доктор медицинских наук Сергей Токарев напомнил о мерах защиты от ОРВИ.
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В Ульяновской области ожидаются морозы до -22 °С
В Ульяновской области ближайшей ночью ожидается -17...-22 °С. Погода будет малооблачной, без осадков.
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Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров пройдёт 8—12 декабря в Москве
Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров будет проходить в Москве с 8 по 12 декабря.
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В Удмуртии объявили Год молодёжи
Следующий год в Удмуртии объявили Годом молодёжи.
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Суд арестовал замгендиректора 223-го лётного отряда по подозрению в получении взятки
Преображенский суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Государственная авиакомпания 223-й лётный отряд Минобороны России» Евгения Бутусова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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Конате заверил, что Мбаппе примет участие в матче ЧМ-2022 с Англией
Защитник сборной Франции Ибраим Конате объяснил, почему Килиан Мбаппе пропустил тренировку в общей группе на чемпионате мира по футболу в Катаре.
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Кондратюк поделился рецептом «идеального фигуриста»
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о рецепте «идеального фигуриста».
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В Ставропольском крае диспансеризацию прошли 545 тысяч человек
С марта 2022 года диспансеризацию в Ставропольском крае прошли 545 тыс. жителей, заявила заместитель министра здравоохранения региона Яна Манкевич во время брифинга.
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Парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо
Парламент Перу проголосовал за импичмент действующему главе государства Педро Кастильо.
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Кондратюк рассказал, какую программу Ягудина пересматривал сто раз
Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, какую программу олимпийского чемпиона Алексея Ягудина пересматривал сто раз.
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Парламент Венгрии проголосовал за продление срока эксплуатации четырёх блоков АЭС «Пакш»
Парламент Венгрии одобрил законопроект, предусматривающий продление сроков эксплуатации четырёх действующих энергоблоков АЭС «Пакш».
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Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время конференции на ЧМ
Некрасивый инцидент произошёл во время пресс-конференции сборной Бразилии накануне четвертьфинального матча с командой Хорватии чемпионата мира по футболу — 2022.
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Эндокринолог Шабалина назвала матчу альтернативой кофе
Эндокринолог клиники МЕДСИ на Ленинской Слободе Анна Шабалина заявила, что матча — хорошая альтернатива кофе.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $77 за баррель, это произошло впервые с 27 декабря 2021 года.
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Билялетдинов назвал работу в тренерском штабе «Химок» серьёзным вызовом
Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение в тренерский штаб подмосковных «Химок».
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Минобороны России: боевики в Сирии планируют атаковать авиабазу Хмеймим с помощью БПЛА
Сирийские боевики планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных систем залпового огня (РСЗО) кустарного производства. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
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В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 4,5 млн жителей
В Московской области прививку от гриппа сделали свыше 4,5 млн человек, заявила первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.
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Васильев: россиян допустят до международных соревнований к 2024 году
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, когда с российских спортсменов будут сняты санкции.
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Экс-сотрудник ЦРУ: скопление войск США в Польше может привести к эскалации на Украине
Скопление американских войск на территории Польши может стать причиной нового витка напряжённости в украинском кризисе. Такое мнение выразил бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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В Приморском крае зафиксировали 54 случая COVID-19 за сутки
В Приморском крае зафиксировали 54 случая COVID-19 за последние сутки.
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Гакпо: я пока не вёл переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Нападающий ПСВ Коди Гакпо сообщил, что пока не вёл переговоров с представителями «Манчестер Юнайтед» о возможном трансфере.
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В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
Заместитель министра здравоохранения по Ставропольскому краю Яна Манкевич рассказала о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.
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В Удмуртии прививку от COVID-19 сделали 710 684 жителя
В Удмуртии хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 710 684 человека.
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Глава ЕК анонсировала введение санкций против почти 200 лиц и трёх банков из России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала детали нового санкционного пакета в отношении России, в который могут войти три российских банка и около 200 физлиц и организаций.
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Кондратюк рассказал, что продолжает его мотивировать выступать
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк объяснил, что его продолжает мотивировать выступать на высоком уровне.
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В Татарстане подтвердили 80 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане подтвердили 80 случаев COVID-19 за последние сутки.
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Кондратюк — о состоянии здоровья: уже могу наклоняться, поднимаются обе ноги
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал о своём здоровье.
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Foreign Affairs: наступление на Крым обернётся для Киева потерей поддержки стран Запада
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прекратить призывы к возвращению Крыма под контроль киевского режима, в противном случае украинские власти могут потерять поддержку западных стран в связи с высоким риском усиления эскалации.
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В Челябинской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за сутки
В Челябинской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за последние сутки.
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В Томской области выявили 51 случай COVID-19 за сутки
В Томской области выявили 51 случай COVID-19 за последние сутки.
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Ole: полузащитник Аргентины де Пауль может пропустить матч с Нидерландами из-за проблем с бедром
Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль может пропустить 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Нидерландами из-за травмы.
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Мэр Киева Кличко допустил, что город может остаться без воды, света и тепла
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что украинская столица может лишиться воды, света и тепла.
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Попова заявила, что пришедший в Россию вариант гриппа наносит серьёзный ущерб здоровью
Пришедший в текущем году в Россию вариант гриппа наносит самый серьёзный ущерб здоровью, система здравоохранения готова к приёму большого количества пациентов с этим заболеванием. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Ван Дейк: Месси и Роналду были самыми выдающимися игроками последних двух десятилетий
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказал мнение, что форвард Португалии Криштиану Роналду и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси являются самыми выдающимися игроками последних двух десятилетий.
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Путин призвал Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине
Российский лидер Владимир Путин, комментируя информацию о том, что Молдавия хранит часть закупаемого у России газа на Украине, назвал это странным и призвал разобраться с этой ситуацией.
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Ольмо — о вылете Испании с ЧМ-2022: мы поднимемся и будем совершенствоваться
Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался о поражении от Марокко и вылете национальной команды с чемпионата мира в Катаре.
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Глава ЕК предложила ввести санкции в отношении четырёх российских телеканалов
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила ввести санкции в отношении четырёх российских телеканалов.
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Собянин заявил, что московский бизнес быстро адаптировался к ситуации на фоне санкций
Московский бизнес быстро адаптировался к ситуации на фоне введённых западными странами антироссийских санкций, опасения не сбылись. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Флик останется на посту главного тренера сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик останется на своём посту.
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Мэр Горловки сообщил, что в результате обстрела ВСУ завода «Стирол» загорелся склад с серой
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими военными завода «Стирол» загорелся склад с серой, угрозы жизни и здоровью жителей нет.
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Винисиус: я счастлив играть против Модрича, и пусть победит сильнейший
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор оценил игру хавбека национальной команды Хорватии Луки Модрича на ЧМ-2022.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В Харьковской области на Украине прозвучали взрывы, пишет издание «СТРАНА.ua».
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ФИФА оштрафовала федерации футбола Сербии, Хорватии и Саудовской Аравии после матчей ЧМ-2022
Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал сборные Хорватии, Сербии и Саудовской Аравии за нарушения кодекса организации во время ЧМ-2022.
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Ринат Билялетдинов вошёл в тренерский штаб Гогниева в «Химках»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, что стал помощником главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
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Медведев связал попытку госпереворота в Германии с болезнью модели управления в стране
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя задержание в Германии подозреваемых в подготовке государственного переворота, заявил, что «заговорщики» правы в том, что Германия не обладает полным суверенитетом на своей территории.
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Президент Федерации футбола Франции: хочу, чтобы Дешам остался, мы не рассматривали Зидана
Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре высказался о желании оставить Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды.
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Голикова рассказала об объёме дополнительных выплат для медицинских работников в 2023 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об объёмах дополнительных выплат, которые будут получать ряд медицинских работников с 2023 года.
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В Удмуртии рассказали о планах по строительству нового аэропорта с международным терминалом
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что подготовка к строительству нового аэропорта в Ижевске идёт по плану.
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Объявлен план мероприятий к 650-летию Кирова
Стал известен план мероприятий, посвящённых 650-летию Кирова.