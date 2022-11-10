TN: шведской экономике прогнозируют глубокую рецессию

Швеция входит в рецессию и совершенно к этому не готова, сообщает Tidningen Näringslivet. В стране наблюдаются снижение производительности труда, рост инфляции и безработицы, отсутствие долгосрочного государственного планирования. Тем не менее эксперты больше опасаются не самого экономического спада, а долгосрочную стагнацию и депрессию.

Энергетический кризис, ценовые шоки, высокая инфляция и рост процентных ставок могут отбросить Швецию к инфляционным спиралям 70-х и 80-х годов. «За последние 20 лет в Швеции наблюдается падение роста производительности. Центробанк пытался противодействовать этому низкими процентными ставками и дешёвыми кредитами, но эти меры не сработали. Если при наличии слабого роста производительности резко повысить заработную плату, то есть риск получить рост безработицы и длительную стагфляцию», — заявил экономист из Лундского университета Фредрик Андерссон журналистам TN.

Главный экономист Конфедерации шведских предприятий Свен-Олов Даунфельдт также обеспокоен падением роста производительности, что является показателем конкурентоспособности страны. Согласно новому отчёту, в период с 1995-го по 2006 год производительность труда в Швеции ежегодно росла на 6% в год, что значительно выше, чем в странах-конкурентах. «После финансового кризиса производительность постоянно снижалась, поэтому сейчас мы на несколько процентных пунктов отстаём от наших основных стран-конкурентов. Таким образом, мы видим явное падение производительности в Швеции, в то время как стоимость нашей рабочей силы росла быстрее, чем в других странах», — отметил эксперт.

По его мнению, шведская экономическая модель долгое время показывала свою прочность — и даже сейчас рост заработной платы определяется международной конкурентоспособностью бизнеса. До сих пор конкурентоспособность Швеции спасала слабая крона, которая способствовала экспорту, однако сейчас есть много признаков того, что курс национальной валюты будет укрепляться. В любом случае, Швеция утратила конкурентоспособность, заявил экономист изданию TN.

«Нам нужно ускорить инвестиции и привлечь к работе больше людей», — указал Даунфельдт. По его мнению, из-за сложных процессов получения различных разрешений в Швеции страна теряет в инвестициях. «Зачем многонациональным компаниям инвестировать в Швецию, если получение разрешений может занять десять лет, тогда как в Финляндии тот же процесс занимает три-четыре года?» — возмутился экономист, пишет TN.

Большинство стран Европы сейчас испытывают трудности, а не только Швеция, считает Андерссон. «Серьёзных реформ не произошло, например, в сфере социального обеспечения и налоговой системы. Цифровизация, глобализация и необходимость сокращения выбросов парниковых газов и защиты биологического разнообразия меняют экономическое игровое поле. Приспосабливаться к новым условиям должны не только компании, но и государства. Швеция в этом отношении не уникальна», — заявил он редакции TN. По мнению экспертов, именно высокая шведская конкурентоспособность содействовала низкой инфляции на протяжении многих лет, а не только действия Центробанка.

На первый взгляд, шведская экономика не хуже экономики других европейских стран: за последние восемь лет рост ВВП Швеции составлял чуть более 2%, что выше, чем во Франции, Германии, США и в других развитых странах. Однако есть и тревожные моменты. «Что касается ВВП на душу населения, то здесь показатели хуже. У нас есть много безработных и людей, которые работают в низкопроизводительных секторах», — заявил Андерссон и уточнил: «Нам не удалось интегрировать людей. Если посмотреть на безработицу, то она высока, но не среди коренных жителей. У нас есть большая и растущая изоляция, которая выделяется на фоне других стран», — отметил экономист.

Даунфельдт также выделяет изоляцию как серьёзную проблему. «Мы действительно выделяемся на фоне других стран. И хуже всего то, что мы, кажется, этим довольны. Утверждается, что шведский рынок труда сильный, что есть много вакансий и относительно мало увольнений. Однако компании не могут найти компетентный персонал для этих вакансий», — заявил эксперт газете TN.

Несмотря на большое количество безработных, недостаток кадров наблюдается не только в высокотехнологичных отраслях. По мнению экспертов, для привлечения на работу людей необходимо проведение множества реформ и применение комплексного подхода ко всему рынку труда. Безработица в значительной степени сконцентрирована среди людей, родившихся за границей, и людей с низким уровнем образования. Проблема назревала настолько давно, что потребуется чрезвычайно много жёстких мер, чтобы вообще вывести этих людей на рынок труда, пишет TN.

Андерссон считает, что отсутствие стратегического мышления в важных вопросах долгое время были ахиллесовой пятой Швеции. Это касается энергетики, безработицы и темпов реформ в целом. «Никто не думал о том, что будет со Швецией через 10—20 лет. Стратегическое мышление отсутствует в политике уже очень долгое время. Вместо этого мы исправляем устаревшие экономические модели. Сегодня в политике слишком много внимания уделяется «компенсациям» различным слоям населения. Многие миллиарды циркулируют в экономике, потому что мы не решили фундаментальные проблемы», — заявил эксперт.

«Опасна не рецессия, а долгосрочная стагнация. Общество не стоит на месте ни в социальном, ни в технологическом, ни в экономическом плане, поэтому необходимо внести коррективы в налоговую систему, инфраструктуру и системы социального обеспечения. В противном случае нас ждёт застой. Если общество стагнирует, не будет экономического роста и развития, а более молодые и уязвимые слои населения окажутся в затруднительном положении, что приведёт к депрессии», — заключил экономист в беседе с журналистами TN.

Прогнозы специалистов указывают на замедление темпов роста экономики. По данным банка Nordea, в следующем году ВВП Швеции упадёт на 1,8%. Согласно последнему экономическому прогнозу Конфедерации шведских предприятий, при самом пессимистичном сценарии падение составит 1,2%. В промышленности наблюдается нулевой рост, резюмирует TN.