SVT: сейчас не до экологии — шведы стали меньше покупать органическую еду

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NYT: Россия в преддверии выборов в США снова расчехлила «троллей и ботов» New York Times
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Гленн Гринвальд: цензура — это центральная часть политической стратегии демократов Fox News
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Daily Express: Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине подтвердил важность отказа от ископаемого топлива Daily Express
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NBC: на смену «шринкфляции» пришла «скимпфляция» — американские компании начали экономить на ингредиентах NBC
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N-TV: «эту границу нельзя пересекать» — Шольц призвал Россию исключить применение ядерного оружия на Украине N-TV
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WSJ: военная уязвимость США гораздо выше, чем хочется думать Wall Street Journal
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Das Erste: «угроза для жизни» — Берлин раскритиковал радикальные формы экологических протестов Das Erste
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WADA передало допинг-дело Валиевой в CAS
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил, что допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Сычевой: о вызове в сборную узнал из социальных сетей
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал, как узнал о вызове в национальную команду России.
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Москалькова пообщалась с украинским коллегой по видеосвязи
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что пообщалась по видеосвязи с коллегой с Украины Дмитрием Лубинцом, они обсудили ряд правозащитных тем.
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Рогов заявил, что Украина возобновила пропуск через КПП «Васильевка» в Запорожской области
Украинские власти возобновили пропуск через КПП «Васильевка» на освобождённую часть Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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«ВКонтакте» раскрыла данные о заработке авторов и сообществ
Пресс-служба «ВКонтакте» рассказала о значительном росте в III квартале 2022 года числа групп и публичных страниц, а также заработка авторов с помощью официальных инструментов соцсети.
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Хирн: Бивол — первый номер рейтинга боксёров вне зависимости от категории
Глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн сказал, что считает россиянина первым номером рейтинга боксёров вне зависимости от категории.
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Рогов заявил, что жители подконтрольного Киеву Запорожья передают России координаты ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что жители подконтрольного Киеву города Запорожье передают российской стороне координаты позиций Вооружённых сил Украины.
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В Магаданской области могут построить мощный мусороперерабатывающий завод
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили создание мусороперерабатывающего завода, мощность которого составит 55 тыс. т в год.
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В Крыму отдохнули почти 10 тысяч детей из Донбасса
В Крыму во время летней оздоровительной кампании отдохнули почти 10 тыс. детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Опрос: Петербург стал самым привлекательным направлением для внутреннего туризма у россиян
Согласно данным опроса рекрутингового агентства Superjob.ru, самым востребованным направлением для внутреннего туризма жители России считают Санкт-Петербург. В течение ближайшего года его хотели бы посетить 19% респондентов.
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Премьер Эстонии Каллас считает маловероятным, что ей предложат возглавить НАТО
Премьер Эстонии Кая Каллас считает маловероятным, что ей предложат возглавить НАТО. Так она прокомментировала сообщения The New York Times о том, что Каллас может стать кандидатом на этот пост.
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Аналитик Гришин рассказал, как продать автомобиль на запчасти
Аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин рассказал, как продать машину на запчасти.
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Врач Терехова отметила пользу для организма шипучих таблеток с витамином С
Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова рассказала, что витамин С в БАДах лучше всего усваивается в виде шипучих таблеток.
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Юрист Бандо перечислил возможные меры воздействия на курящих соседей
Доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Михаил Бандо рассказал о возможных мерах воздействия на курящих соседей.
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Учитель музыки Деревягина рассказала, что игра на фортепиано способствует развитию мозга
Учитель музыки Екатерина Деревягина рассказала, что при игре на фортепиано развивается мозг.
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Госдума приняла в первом чтении проект закона о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Госдума приняла в первом чтении проект закона о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, которые задействованы в спецоперации на Украине.
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Врач Кардашова напомнила, что переизбыток кофеина повышает давление и нарушает сон
Врач-гастроэнтеролог София Кардашова рассказала, какой вред здоровью способен нанести кофеин.
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Жоаозиньо заявил, что не ведёт переговоры об уходе из «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на информацию о возможном уходе из команды.
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Очевидец прокомментировал ЧП с падением ребёнка из окна в Москве
Один из жителей дома в Сумском проезде в Москве прокомментировал спасение ребёнка, выброшенного матерью из окна.
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Исследование показало популярность тонометра в России
Сервис «СберЗдоровье» и медиахолдинг Rambler&Co провели совместное исследование, в ходе которого выяснилось, что тонометры остаются самыми популярными гаджетами для отслеживания показателей здоровья в России.
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Кардиолог Сонгуров назвал головокружения частым симптомом пониженного давления
Кардиолог, врач функциональной диагностики Рашид Сонгуров назвал наиболее распространённые симптомы артериальной гипотензии (гипотонии) — состояния, характеризующегося снижением артериального давления менее 100/60 мм рт. ст.
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Орлов: Дзюба мог бы ещё поиграть в РПЛ, ведь уровень российского футбола просел
Комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий Артём Дзюба сможет соответствовать уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вбросы ВСУ о положении спецназовцев в Лисичанске
Командир чеченского спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала сообщил, что работа военнослужащих в зоне СВО идёт слаженно. Он опроверг вбросы противника о потерях среди подразделения, отметив, что «всё хорошо».
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В состав почётного жюри премии «Знание» вошли Песков и Машков
Назван состав почётного жюри просветительской премии «Знание». В него среди прочих вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и актёр Владимир Машков.
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Режиссёр Адабашьян рассказал о работе с Олегом Меньшиковым
Кинодраматург, художник-постановщик, актёр, режиссёр Александр Адабашьян рассказал о работе с актёром, режиссёром и педагогом Олегом Меньшиковым, который отмечает день рождения 8 ноября.
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Масляков вернулся на роль ведущего КВН
Александр Масляков вернулся на роль ведущего игр Клуба весёлых и находчивых. Об этом информирует пресс-служба Первого канала.
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В Москве запустили проект по выявлению аневризмы аорты с помощью ИИ
В Москве запустили масштабный проект, где нейросеть анализирует КТ-исследования органов грудной клетки, поступающие в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС, на предмет выявления аневризмы аорты.
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Хлусевич — о борьбе за чемпионство РПЛ: ещё целый круг, поэтому всё впереди
Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о шансах красно-белых на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В США утверждают, что европейские закупщики завышают цены на американский СПГ
В Минэнерго США утверждают, что европейские энергетические компании, закупающие американский СПГ, продают его по завышенным ценам, получая выгоду от маржи, при этом Вашингтон обеспокоен, что в Европе считают Соединённые Штаты ответственными за такие цены. Об этом пишет Financial Times.
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Госдума отклонила проект о едином операторе цифровой наружной рекламы
Государственная дума отклонила проект о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений. Об этом сообщил в ходе заседания нижней палаты российского парламента спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Авербух надеется, что Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате России по фигурному катанию
Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух надеется, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин сможет выступить на чемпионате России по фигурному катанию.
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Хэмилтон стал почётным гражданином Бразилии
Британскому гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону на специальной церемонии присвоили звание почётного гражданина Бразилии.
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В Иране обвинительные акты вынесли в отношении более тысячи участников беспорядков
Официальный представитель судебной власти Ирана Масуд Сетайеши на пресс-конференции заявил, что правоохранительные органы страны вынесли обвинительные акты в отношении 1024 участников беспорядков. Об этом сообщает IRNA.
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Путин 9 ноября встретится с главой ФМБА Скворцовой
Президент России Владимир Путин 9 ноября встретится с главой ФМБА Вероникой Скворцовой по случаю 75-летия агентства.
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Мертенс: благодарю Кудерметову, мы и мечтать не могли о лучшем окончании года
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поблагодарила россиянку Веронику Кудерметову за победу на Итоговом турнире WTA в парном разряде, который прошёл в Форт-Уэрте (США).
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Focus: канцлер ФРГ Шольц вызвал критику своей шуткой о газовой плите
Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал критику со стороны немецких политиков в соцсетях своей шуткой о человеке, который сменил электрическую плиту на газовую. Об этом пишет Focus Online.
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Власти Херсонской области заявили об увеличении количества обстрелов Херсона со стороны ВСУ
Представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Мороз в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что интенсивность обстрелов Херсона и приграничных районов города со стороны боевиков ВСУ в последнее время увеличилась.
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Reuters: Китай отменил видеообращение главы Евросовета Мишеля на торговой выставке
Китайские власти отменили видеообращение главы Евросовета Шарля Мишеля, которое должно было быть показано на церемонии открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае, пишет Reuters. По информации агентства, в своём выступлении европейский чиновник собирался раскритиковать спецоперацию России на Украине и призвать снизить торговую зависимость Евросоюза от КНР.
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Коваленко: возраст не влияет на бросок и на голевое чутьё, которое есть у Овечкина
Олимпийский чемпион по хоккею Андрей Коваленко поделился мнением об игре нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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Минюст Молдавии обратится в Конституционный суд для запрета оппозиционной партии «Шор»
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко подготовил обращение в Конституционный суд для запрета оппозиционной партии «Шор».
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В «Интер Майами» отреагировали на информацию о возможном трансфере Месси
Главный тренер «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
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В Москве новый сезон проекта «Открой#Моспром» стартует 14 ноября
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о новом масштабном сезоне столичного проекта «Открой#Моспром», который продлится с 14 ноября по 2 декабря.
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Президент «Урала»: не уверен, что Дзюба может давать результат в российском футболе
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов считает, что нападающий Артём Дзюба вряд ли способен показать результат в чемпионате России по футболу.
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Эксперт Гапеев посоветовал перекрыть водоснабжение при консервации дачного участка на зиму
Специалист торговой сети «Технониколь» Станислав Гапеев рассказал, как правильно провести консервацию загородного участка до следующего сезона.
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Актриса Казарина рассказала о своём участии в спектакле-комедии «Подсвечник»
Актриса Евгения Казарина рассказала о спектакле «Подсвечник» по пьесе Альфреда де Мюссе в театре «Сфера».
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Штаб ДНР: подросток погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинской армии
Подросток погиб в результате обстрела украинскими военными Кировского района Донецка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
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В Ясиноватой в результате обстрела ВСУ загорелась подстанция
В Ясиноватой (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины загорелась подстанция, питающая город.
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Специалист Шатов назвал возможные причины укрепления рубля
Партнёр Capital Lab Евгений Шатов прокомментировал укрепление рубля по отношению к доллару после длинных выходных.
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Лавров заявил, что целый ряд стран проявляет интерес к участию в БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил, что целый ряд стран проявляет интерес к участию в БРИКС.
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Российские дети назвали вкусную еду главным критерием хорошего отдыха в лагере
ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, какие критерии важны при оценке качества отдыха в детском лагере.