TN: наихудший сценарий стал реальностью — кризис больно бьёт по шведской химической промышленности

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WSJ: военная уязвимость США гораздо выше, чем хочется думать Wall Street Journal
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Das Erste: «угроза для жизни» — Берлин раскритиковал радикальные формы экологических протестов Das Erste
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В МЧС сообщили о ликвидации пожара на мебельном производстве во Владимирской области
Открытое горение на предприятии по производству мебели в городе Лакинске Владимирской области удалось ликвидировать.
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Винисиус: давайте отправимся в погоню за шестым титулом и радостью для нашего народа
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал попадание в окончательный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
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Психотерапевт Толоконин заявил, что стресс может спровоцировать боли в теле
Кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, основатель клиники психосоматической медицины, автор книги «Практическая психосоматика» Артём Толоконин заявил, что стресс может спровоцировать боли в теле.
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На Украине призвали готовиться к самым пессимистичным сценариям в сфере энергетики
Энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут. Об этом сообщил глава правления Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
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Григорян: «Локомотив» закончит сезон в середине турнирной таблицы, они преодолеют этот кризис
Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян считает, что московский «Локомотив» закончит нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) в середине турнирной таблицы.
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Шалимов: Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной России по футболу
Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал попадание полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в состав сборной России на ноябрьский сбор.
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Мостовой: Дзюба мог бы играть в РПЛ ещё лет пять
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о расторжении контракта нападающего Артёма Дзюбы с «Адана Демирспор».
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В МИД Венгрии не поддержали план ЕС по помощи Украине за счёт совместно собранных средств
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против инициативы Европейского союза, нацеленной на оказание помощи Украине за счёт совместно собранных с другими странами — членами ЕС средств.
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В Петербурге выявили 351 случай коронавируса за сутки
В Санкт-Петербурге выявили 351 случай коронавируса за последние сутки.
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В МИД Сербии сообщили о планах Косова подать заявку на членство в ЕС в декабре
Глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что власти самопровозглашённого Косова планируют подать заявку на получение статуса кандидата для дальнейшего вступления в Европейский союз в декабре.
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В Татарстане зафиксировали 117 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане зафиксировали 117 случаев COVID-19 за последние сутки.
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Клопп: «Реал» лучший в мире, но мы и сами не так уж плохи
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
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Президент Индонезии допустил, что Путин не поедет на саммит G20 на Бали
Президент Индонезии Джоко Видодо не исключил, что российский лидер Владимир Путин пропустит саммит G20 на острове Бали, который состоится 15—16 ноября.
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Чистяков: провёл свой худший матч, осознаю это, обещаю исправиться
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал свою игру в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
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Военнопленный: Киев планировал диверсии на объектах гражданской инфраструктуры России
Украинское командование планировало забросить диверсионно-разведывательные группы в Белгородскую, Курскую и Брянскую области с целью нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в этих регионах. Об этом сообщил взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Ткачук.
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Клавишник «Ласкового мая» Шишкин назвал Кузнецова талантливым и очень скромным человеком
Клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин прокомментировал сообщение о смерти автора хитов группы Сергея Кузнецова.
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Metaratings: Педро Габриэл отстранён от тренировок основного состава «Локомотива»
Московский «Локомотив» отстранил от тренировок бразильского нападающего Педро Габриэля.
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Число погибших при обстреле украинскими военными Донецка увеличилось до двух
Число погибших в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка увеличилось до двух. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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Молодёжная сборная России по футболу объявила состав на ноябрьский сбор
Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу назвал состав национальной команды на ноябрьские сборы.
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В «Укрэнерго» назвали сложной ситуацию с энергетикой на Украине
Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией украинских городов остаётся сложной, особенно в северном и центральном регионах страны.
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Сильянов: всегда приятно видеть себя в окончательном списке сборной
Защитник «Ростова» Александр Сильянов прокомментировал попадание в состав сборной России на ноябрьский сбор.
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Агент считает, что Сычевой в составе сборной России сможет конкурировать с Соболевым
Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.
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FT: российская авиационная отрасль обеспечивает безопасность полётов, несмотря на санкции
Российской гражданской авиации удаётся обеспечивать безопасность полётов, несмотря на введённые санкции. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на президента британской консалтинговой компании в области авиации IBA Фила Сеймура.
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В ДНР заявили, что ВСУ снова обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка (ДНР), выпустив по городу шесть ракет из РСЗО «Град».
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Сборная Бразилии огласила заявку на ЧМ-2022
Сборная Бразилии назвала состав на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.
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Хуснуллин сообщил об отправке первого пролёта Крымского моста к месту монтажа
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что первый пролёт автодорожной части Крымского моста отправлен к месту монтажа.
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Пиняев: мечта — стать одним из героев Лиги чемпионов
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своей футбольной мечте.
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Министр обороны Турции Акар: Анкара предложит продлить действие продуктовой сделки на год
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о планах турецких властей предложить продлить срок реализации продуктовой сделки на год.
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В офисе Зеленского утверждают, что не отказывались от переговоров с Москвой
В офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что Киев «не отказывался от переговоров» с Москвой.
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В МИД заявили, что Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг Косова
Россия обеспокоена обострением ситуации вокруг непризнанного Косова, которое происходит при попустительстве или прямой поддержке со стороны западных стран. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Полянский: гендиректор ОЗХО Ариас «панически боится» выступать перед СБ ООН
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил уверенность, что генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас «панически боится выступать» перед Советом Безопасности ООН.
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Дрозд: мой совет команде Канело — не зацикливаться на поражениях или репутации
Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Григорий Дрозд считает, что мексиканский боксёр Сауль Альварес должен провести реванш с Дмитрием Биволом.
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В «Оренбурге» отреагировали на включение Сычевого в итоговый список сборной России
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал попадание форварда Владимира Сычевого в итоговый список сборной России на товарищеские матчи в ноябре.
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Садулаев — о вызове в сборную России: телефон разрывается от звонков
Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на ноябрьские сборы.
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Песков заявил, что Путин проведёт отдельное мероприятие по мерам поддержки мобилизованных
Президент России Владимир Путин проведёт отдельное мероприятие, посвящённое мерам поддержки мобилизованных. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Автоэксперт Колодочкин заявил о важности правильного ухода за машиной для экономии топлива зимой
Обозреватель издания «За рулём» Михаил Колодочкин дал советы по экономии топлива в зимний период.
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Офтальмолог Миргородская предупредила о последствиях неправильного подбора цветных линз
Кандидат медицинских наук врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» Светлана Миргородская предупредила о последствиях неправильного подбора цветных линз.
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В Самаре открыли мемориальную доску в честь командующего военным парадом 7 ноября 1941 года
В Самаре открыли мемориальную доску генералу Максиму Пуркаеву, который командовал парадом 7 ноября 1941 года в Куйбышеве.
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Лауреат конкурса «Лидеры России» получил должность в РЖД
Лауреат конкурса «Лидеры России» Сергей Висленёв получил должность генерального директора ОАО «РЖД — Цифровые пассажирские решения».
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Юсупов высказался о возможном завершении карьеры
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов заявил, что нынешний сезон может стать для него последним.
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Ташкент примет чемпионат мира по боксу среди мужчин IBA с рекордным призовым фондом
Президент IBA Умар Кремлёв подтвердил, что мужской чемпионат мира по боксу 2023 года пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая.
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В МЧС сообщили о пожаре на мебельном производстве во Владимирской области
В городе Лакинске Владимирской области на предприятии по производству мебели произошёл пожар, площадь которого составляет 800 кв. м.
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Вице-премьер Спыну: Молдавия сократила потребление газа на 57% в октябре
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что потребление газа в республике в октябре удалось сократить на 57%.
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Макарчук — о вызове в сборную России: всегда приятно представлять свою страну
Защитник «Сочи» Артём Макарчук отреагировал на попадание в финальный состав сборной России на ноябрьские сборы.
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Осинькин считает, что Пиняев в будущем может стать лидером сборной России
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал включение в окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор полузащитника Сергея Пиняева.
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Сборная России по футболу огласила итоговый состав на ноябрьские сборы
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал финальный состав национальной команды на ноябрьские сборы.
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В Оренбургской области подтвердили 19 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области подтвердили 19 случаев COVID-19 за последние сутки.
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В ДНР сообщили о полной зачистке территории Донецкого аэропорта от украинских военных
Территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских войск. Об этом сообщил полковник Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), командир разведывательного батальона «Спарта» Артём Жога.
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Милохин объяснил, почему покинул «Ледниковый период»
Блогер Даня Милохин рассказал о причинах своего решения покинуть проект «Ледниковый период».
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Маск призвал избирателей голосовать за республиканцев на выборах в конгресс
Американский предприниматель Илон Маск посоветовал «независимо мыслящим» избирателям проголосовать на предстоящих выборах в конгресс за республиканцев для установления баланса, пока в администрации работают демократы.