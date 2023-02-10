Spiegel: Австралия уберёт все китайские камеры видеонаблюдения из госучреждений

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что «в целях обеспечения безопасности» в госучреждениях страны демонтируют все камеры видеонаблюдения, «связанные с китайскими государственными корпорациями», сообщает Der Spiegel. Ранее в ходе проверки выяснилось, что в австралийских госучреждениях установлено не менее 913 устройств, разработанных китайскими компаниями. Как отмечает издание, в прошлом году аналогичный шаг предприняли Великобритания и США.

Правительство Австралии распорядилось провести расследование в отношении китайских технологий видеонаблюдения, сообщает Der Spiegel.

По данным Министерства обороны Австралии, в ходе проверки выяснилось, что более чем в 250 государственных учреждениях страны установлено не менее 913 камер наблюдения, домофонов и систем видеозаписи, разработанных китайскими компаниями. Устройства китайского производства были обнаружены в том числе в зданиях министерства иностранных дел и министерства юстиции.

В четверг министр обороны и заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз заявил, что правительство проведёт проверку всех камер наружного и внутреннего наблюдения, установленных в госучреждениях. В случае обнаружения устройств, «связанных с китайскими государственными корпорациями», их немедленно демонтируют «в целях обеспечения безопасности».

В конце прошлой недели американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США. По данным американских спецслужб, аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами на территории страны. Как утверждает издание, в этой связи во всём мире растут опасения в связи с возможным китайским шпионажем.

Теневой министр кибербезопасности Австралии Джеймс Патерсон, запросивший расследование, заявил, что у Австралии «нет возможности» узнать, передаются ли данные, собираемые устройствами, китайским спецслужбам.

В прошлом году на фоне опасений по поводу безопасности китайских камер наблюдения аналогичные шаги предприняли Великобритания и США.

Техника, используемая в Австралии, была разработана китайскими компаниями Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, которые частично принадлежат государству. В 2019 году Hangzhou Hikvision Digital в рекламе утверждала, что её камеры видеонаблюдения способны распознавать представителей уйгурского меньшинства. Компания удалила соответствующую страницу на своём сайте только после того, как об этом сообщили СМИ.

По словам Патерсона, Австралии не следует поддерживать компании Hangzhou Hikvision Digital и Dahua Technology по «моральным соображениям». Он утверждает, что обе компании «напрямую замешаны в нарушениях прав человека» и «массовой слежке» в Синьцзян-Уйгурсом автономном районе.

Hangzhou Hikvision Digital заявила, что изображать компанию как угрозу национальной безопасности «категорически неправильно». Dahua Technology оставила без ответа соответствующий запрос СМИ.

В четверг премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что его не беспокоит, как руководство Китая может отреагировать на этот шаг: «Мы действуем в соответствии с национальными интересами Австралии. Мы делаем это максимально прозрачно и будем продолжать это делать».

Отношения между Китаем и Австралией улучшились с приходом к власти в Канберре в мае 2022 года левоцентристского правительства. В 2018 году Австралия не разрешила китайской компании Huawei развивать в стране сети 5G из соображений безопасности. В ответ Китай ввёл торговые ограничения, увеличил пошлины на ключевые товары из Австралии и ограничил туристический поток, пишет Der Spiegel.