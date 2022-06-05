FAZ: Австралия обвинила ВВС Китая в попытке перехвата самолёта-разведчика в Южно-Китайском море

Напряжённость в Южно-Китайском море нарастает: Минобороны Австралии сообщило о попытке перехвата военного самолёта страны китайскими ВВС, что вынудило австралийских лётчиков совершить опасный манёвр, передаёт Frankfurter Allgemeine. По словам министра обороны, экипаж самолёта ВМС Австралии не пострадал и смог вернуться на базу. Это уже второй инцидент между китайскими и австралийскими военными за три месяца.
Австралия обвинила ВВС Китая в попытке перехвата австралийского самолёта-разведчика Boeing P-8 Poseidon в районе Южно-Китайского моря, что вынудило последнего совершить опасный манёвр. Как заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в воскресенье, инцидент произошёл 26 мая, пишет Frankfurter Allgemeine.
По словам министра обороны Австралии, китайский истребитель J-16 пролетел близко к борту P-8 и выпустил сигнальные ракеты, часть алюминиевой крошки от которых попала в двигатели австралийского самолёта. «Очевидно, что это очень опасно», — подчеркнул Марлес.
По словам министра обороны, экипаж самолёта ВМС Австралии не пострадал и смог вернуться на базу. Правительство Австралии сообщило о своей обеспокоенности Пекину. Это был первый контакт между новым правительством Австралии и китайскими военными.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что «нет ничего необычного» в том, что Австралия совершает разведывательные полёты в районе Южно-Китайского моря. По его словам, Китай продолжает претендовать на исключительный контроль над водами в этом регионе, хотя в 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге не нашла для этого оснований. США и их союзники настаивают на свободе судоходства в водах Южно-Китайского моря.
Три месяца назад Австралия обвинила китайских военных в применении лазера против разведывательного самолёта австралийских ВВС у северного побережья Австралии в Арафурском море. Правительство Австралии охарактеризовало инцидент как «акт запугивания», поставивший «под угрозу жизни людей», отмечает Frankfurter Allgemeine.
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