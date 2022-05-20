Hill: предстоящий визит Байдена в Азию смещает акцент с Украины на Китай

В рамках первого визита в Азию в качестве президента США Джо Байден сосредоточится на угрозе со стороны Китая, сместив акцент с Украины, которая была в центре внимания в Белом доме в течение последних месяцев, пишет The Hill. Ожидается, что в пятница Байден встретится с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем, а затем отправится в Японию, где встретится с лидерами Японии, Индии и Австралии.

На этой неделе Джо Байден отправляется в свою первую поездку в Азию в качестве президента США. Как отмечает The Hill, для главы Белого дома это возможность больше сосредоточиться на вызове со стороны Китая, учитывая, что в течение последних нескольких месяцев внимание администрации Байдена было сосредоточено на спецоперации России на Украине.

Издание напоминает, что Байден вступил в должность, рассчитывая сосредоточиться на Китае как на главной внешнеполитической угрозе. Из выступления в выступление американский лидер определял Китай в качестве главного экономического конкурента США и выстраивал политику и партнёрские отношения вокруг противодействия влиянию Поднебесной в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако этому помешал ввод российских войск на Украину, который, по словам экспертов, практически гарантирует, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе Вашингтону придётся выделять больше ресурсов на укрепление европейской безопасности параллельно с укреплением азиатских союзников, противостоящих Пекину.

«Мне этот сдвиг не кажется временным, и это потому, что Россия продемонстрировала агрессивные намерения, которые потребуют бдительности в Восточной Европе и увеличения количества американских войск на восточном фланге НАТО, больше кораблей, больше самолётов, больше возможностей», — заявил старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, работавший в Совете национальной безопасности при бывшем президенте Бараке Обаме, Чарльз Купчан.

Однако в Белом доме ясно дали понять, что у них есть возможность выделять ресурсы как Индо-Тихоокеанскому региону, так и Европе, и чиновники считают, что Байден в преддверии первого визита в Азию встал на прочную основу, объединив союзников вокруг общего подхода к решению проблемы российской спецоперации на Украине.

Так, как отметил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, у США есть «определённый уровеньинтеграции и симбиоза» в стратегии, которую страна реализует в Европе, и стратегии, которую она реализует в Индо-Тихоокеанском регионе. «Уникальная способность президента Байдена соединить их вместе, я думаю, станет отличительной чертой внешнеполитической составляющей его президентства», — добавил Салливан.

Первая поездка Байдена в Азию начнётся в пятницу в Южной Корее, где он встретится с недавно избранным президентом Юн Сук Ёлем. Затем президент отправится в Японию, где встретится с лидерами Японии, Индии и Австралии, которые вместе с США входят в Четырёхсторонний диалог по безопасности. Это станет второй очной встречей лидеров «Четвёрки» после встречи в Вашингтоне в сентябре. В марте лидеры стран — участниковстратегического диалога по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, провели виртуальный саммит.

Как полагает The Hill, на повестке дня, вероятно, будет стоять Россия. В американской разведке считают, что Китай внимательно наблюдает за ситуацией и рассчитывает, как глобальная реакция на российскую спецоперацию на Украине повлияет на его цель — завоевание Тайваня.

По словам научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований

Юко Накано, действия России на Украине в Азии рассматривают как «зеркальное отражение» того, как Китай может поступить в вопросе Тайваня.

Отвечая на вопрос, воспользуется ли Байден поездкой для того, чтобы предостеречь Пекин, Салливан заявил, что цель Белого дома состоит в том, чтобы представить «позитивное видение того, как может выглядеть мир, если демократии и открытые общества мира будут вместе формировать правила поведения». «Мы думаем, что это послание услышат везде, мы думаем, что его услышат в Пекине», — заявил советник президента.

Ещё одной темой поездки, как отмечает издание, может стать Северная Корея, учитывая возросшую напряжённость на Корейском полуострове. В среду в Белом доме заявили, что готовятся к тому, что Пхеньян проведёт испытание баллистической ракеты или ядерного оружия во время поездки Байдена в Азию.

При этом, несмотря на то, что «Четвёрка», как считается, ставит своей целью противодействие военному и экономическому влиянию Китая, группа осторожно относится к высказываниям о Поднебесной. По словам Салливана, на саммите группы будут рассмотрены такие вопросы, как климат, кибербезопасность и новые технологии.

Впрочем, поездка в Азию предоставит Байдену возможность более полно сформулировать стратегию своей администрации в отношении Китая. Госсекретарь Энтони Блинкен подготовил речь, посвящённую именно этому вопросу, которую он должен был произнести 5 мая, но был вынужден отменить после положительного анализа на COVID-19.

«США изо всех сил пытались разработать политику в отношении Китая. Мы разрабатывали отдельные ее части время от времени», — приводит The Hillслова представителя программы по изучению Китая в американском Центре стратегических и международных исследований Скотта Кеннеди. По его мнению, хотя администрация сосредоточила своё внимание на России, США находятся в сильной позиции, чтобы противостоять Китаю.

Кроме того, ожидается, что в рамках визита в Японию Байден объявит о новой Индо-Тихоокеанской экономической рамочной программе США. Предполагается, что она станет площадкой для более тесного сотрудничества в области торговли, стандартов цифровой экономики и технологий, обеспечения цепочек поставок и борьбы с изменением климата.