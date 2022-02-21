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Der Spiegel: «акт запугивания» в Индийском океане — Австралия обвинила Китай в наведении лазера на самолет-разведчик

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В воскресенье премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил Китай в применении лазера против разведывательного самолета австралийских ВВС, сообщает Der Spiegel. Он назвал действия китайских военных «актом запугивания, необоснованным и неспровоцированным». По данным австралийской стороны, инцидент произошёл у северного побережья Австралии в Арафурском море.
Der Spiegel: «акт запугивания» в Индийском океане — Австралия обвинила Китай в наведении лазера на самолет-разведчик
AP

По данным правительства Австралии, китайский военный корабль навёл лазер на разведывательный самолет австралийских ВВС, «поставив под угрозу жизни людей».  В воскресенье премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обвинил Китай в совершении «акта запугивания, необоснованного и неспровоцированного». Министр обороны Австралии Питер Даттон также заявил об «очень агрессивных действиях» китайских военных, пишет Der Spiegel.

Как сообщили в министерстве обороны Австралии, инцидент произошёл у северного побережья Австралии. В Арафурском море находились два корабля ВМС Китая, один из которых направил лазер на разведывательный самолёт ВВС Австралии.
 
«Я думаю, китайское правительство надеется, что никто не расскажет о таких выкрутасах», — заявил Даттон. Китай не отреагировал на обвинения Австралии, отмечает Der Spiegel.
 
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