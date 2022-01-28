Independent: «полмиллиона фунтов» — глава МИД Великобритании слетала в Австралию на частном самолёте за счёт налогоплательщиков

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс совершила визит в Австралию и вернулась обратно на частном правительственном самолёте, что обошлось британским налогоплательщикам примерно в полмиллиона фунтов, пишет The Independent. Как отмечает газета, министр вполне могла отправиться туда регулярным рейсом в бизнес-классе, однако настояла на первом варианте из «соображений безопасности».

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс прилетела в Австралию на частном самолёте, что обошлось британским налогоплательщикам более чем в полмиллиона фунтов, так как министр не воспользовалась регулярным рейсом бизнес-класса, пишет The Independent.

Вместо того, чтобы отправиться из Лондона в Сидней на одном из ежедневных рейсов Qantas Airlines, Трасс решила долететь до Австралии, перемещаться по этой стране, а также вернуться домой на частном правительственном самолёте Airbus A321.

Данный самолёта вмещает 235 пассажиров, однако в правительственной версии лайнера присутствует VIP–салон с раскладными лежачими местами. При этом в ходе полёта в Австралию и обратно было сожжено около 150 тонн топлива и выделено почти 500 тонн углекислого газа. Вместе с тем, если верить своду ведомственных инструкций, «добро» на такой полёт могла дать только сама министр.

По тому же маршруту курсировали регулярные рейсы, однако выбор в пользу частного самолёта был сделан, судя по всему, из «соображений безопасности», так как ряд разговоров чиновников могли подслушать другие пассажиры.

Вместе с тем экоактивисты раскритиковали поведение министра иностранных дел, заявив, что её путешествие стало «возмутительным источником выбросов в условиях нынешней чрезвычайной климатической ситуации».

По словам высокопоставленного источника газеты в индустрии авиаперевозок, стоимость полёта Трасс предположительно составила «не менее 500 тыс. фунтов». При этом за самый дорогой билет в бизнес-классе на весь маршрут следования на борту Boeing 787 с лежачими местами пришлось бы заплатить 7 712 фунтов.

Министерство иностранных дел Великобритании не стало уточнять, сколько чиновников находилось на борту, однако в своде ведомственных инструкций говорится, что делегации должны быть «как можно меньше».

Директор экологической благотворительной организации Flight Free UK Анна Хьюз раскритиковала Трасс, заявив, что она «постоянно показывает, что не понимает действия, которые мы все должны предпринять для решения климатического кризиса».

Представитель МИД Великобритании заявил по этому поводу следующее: «Министру иностранных дел необходимо покидать страну, чтобы отстаивать интересы Великобритании в области безопасности, торговли и технологий, как это было и в случае поездки в Австралию. В ходе этого визита использовался правительственный транспорт, и он полностью соответствовал правилам, изложенным в ведомственных инструкциях».