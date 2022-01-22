NBC: вокруг мира в 19 лет — Зара стала самой молодой женщиной-пилотом, облетевшей земной шар

19-летняя Зара Разерфорд установила новый мировой рекорд, став самой молодой девушкой, которая облетела весь мир за штурвалом самолёта. На это ей потребовалось 155 дней, передаёт NBC News. По пути ей встречались ледники и горы, Нью-Йорк и даже извергающийся вулкан.

За последние пять месяцев Зара Разерфорд провела много времени в воздухе.

ЗАРА РАЗЕРФОРД, 19-летний пилот: Я старалась летать на высоте около 3,5-4,5 тысяч футов*. Я люблю эту высоту, потому что она хороша для двигателя.

Но она не только для двигателя хороша. На высоте в несколько тысяч футов всевозможные виды абсолютно захватывают дух.

ЗАРА РАЗЕРФОРД: Вы видите всё самое красивое: ледники, красивые горы. Я пролетела над извергающимся вулканом в Исландии.

Эти полёты не просто ради удовольствия. У Зары миссия побить рекорд как самой молодой женщины, которая в одиночестве облетела весь мир.

ЗАРА РАЗЕРФОРД: Между рекордсменами женщиной и мужчиной разница в 12 лет. Я подумала, что это странно. Я решила, что попробую стать самой молодой женщиной, которая в одиночестве облетела весь мир.

Это путешествие провело её через 41 страну на пяти континентах. По пути она вдохновляла других молодых женщин, чтобы они достигали своих целей в авиации и научно-технических дисциплинах.

ЗАРА РАЗЕРФОРД: Я считаю, что крайне важно, чтобы у нас в авиации и научно-технических дисциплинах было больше женщин.

От больших городов до открытого океана — каждая местность преподносит свои вызовы.

ЗАРА РАЗЕРФОРД: Например, в Нью-Йорке нельзя летать повсюду, где тебе захочется. Так что, когда я должна была приземлиться в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, мне нужно было следовать ряду очень специфических правил. Думаю, это был один из самых стрессовых моментов в моей жизни. Там были эти огромные самолёты типа Boeing, Airbus, снова Boeing — и вот мой крошечный самолётик.

Но несмотря на все эти трудности к ней пришёл успех. Через 155 дней Зара приземлилась на родине в Бельгии, гордо неся свой новый рекорд Гиннеса.

ЗАРА РАЗЕРФОРД: Это просто невероятно, я пока ещё не осознала. Мне кажется, я расплакалась, когда добиралась сюда, пыталась представить, как это будет, когда я в итоге попаду домой после этих пяти месяцев. И даже этот полёт был непростым. Так что я невероятно счастлива.

Что же дальше? Нечто за пределами этой земли.

ЗАРА РАЗЕРФОРД: Моя абсолютная мечта — стать астронавтом.

Даша Бёрнс, NBC News.

*Примерно равно 1000-1400 м (прим. ИноТВ)

Дата выхода в эфир 21 января 2022 года.