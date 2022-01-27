N-TV: самолёты немецкого правительства совершают сотни рейсов по стране без пассажиров на борту

Несмотря на то что короткие перелёты более чем сомнительны с точки зрения климатической политики, правительственные самолёты бундесвера продолжают исправно курсировать между Берлином и Бонном — и в основном совсем без пассажиров. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, с ноября 2020 года было совершено 336 таких «пустых» рейсов, а это 78% от общего числа полётов на этом участке.
Правительственные самолёты бундесвера курсируют между Бонном и Берлином практически без пассажиров на борту, сообщает немецкий телеканал N-TV. За 13 месяцев с ноября 2020 года между двумя основными правительственными аэродромами было совершено 336 полётов, сообщило Министерство обороны по запросу главы фракции левых, Дитмара Бартча.
Таким образом, доля таких полётов без пассажиров составила примерно 78% от общего числа в 431 рейс между Берлином и Бонном.
«Перелёты без пассажиров разумно использовались и будут использоваться для выполнения программ обучения и налёта требуемых ежегодно лётных часов, а также для выполнения необходимых для экипажей воздушных судов процедур», — сообщило министерство в своём ответе.
Барч назвал такие пустые перелёты «безумием с точки зрения климатической политики» и призвал как можно скорее положить этому конец. «В то время как граждан призывают воздержаться от авиаперелётов, пилоты ВВС по сотне раз взлетают и садятся, управляя самолётами, в которых занята только кабина пилота», — критикует политик Левой партии.
Также он добавил, что «пилоты лётной службы должны и обязаны пройти первоклассную подготовку, но эта подготовка также должна быть в большей степени адаптирована к требованиям климатической политики. Необходимо покончить с практикой двух мест заседаний правительства и бесполезными разъездами между Бонном и Берлином».
ВВС Германии уже некоторое время ждут, когда оператор аэропорта Берлин-Бранденбург создаст инфраструктуру для перемещения техники из Бонна в Берлин. Речь идёт, в частности, о территориях и зданиях, отмечает немецкий телеканал.
В 2020 году люфтваффе перебазировались из аэропорта Тегель в Берлине в новый столичный аэропорт Берлин-Бранденбург. Цель состоит в том, чтобы также перевести туда основную часть подразделений из Кёльна-Бонна. Однако уже было заявлено, что этот процесс может затянуться до 2034 года, подчёркивает телеканал N-TV.
Сотрудники МЧС продолжают тушить пожар в гостинице в селе имени Полины Осипенко Хабаровского края на протяжении шести часов, открытое горение ещё не удалось ликвидировать, заявила пресс-секретарь краевого главка МЧС Екатерина Потворова.
Администрация США не допустит запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс в эфире National Public Radio.
Непривитым гражданам в возрасте старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется уйти на самоизоляцию, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
Американская администрация не хотела бы вводить против России санкции в связи с украинским кризисом, однако готова к таким мерам в случае провала дипломатического урегулирования, заявил в эфире CNN официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
Письменные предложения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик остались без ответа со стороны Киева, участники переговоров попросили двухнедельную паузу, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность подготовки со стороны Украины постановочных химатак вдоль линии соприкосновения в Донбассе по аналогии с событиями в Сирии.
Хоссейн Шарифи, директор Федерации футбола Ирана по связям с общественностью, заявил, что петербургский «Зенит» отказался отпускать нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.
Польские чиновники сообщили о готовности к инспекциям России на объектах ПВО США в Румынии и Польше при условии, что российская сторона разрешит инспекции ракетной деятельности в Калининграде, сообщает газета The Wall Street Journal.
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отнёсся к негативной реакции трибун после его слов о первой ракетке мира Новаке Джоковиче по окончании четвертьфинального матча Australian Open с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак охарактеризовал факт возобновления переговоров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации в Донбассе как позитивный сигнал.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал результаты минувшей встречи политических советников лидеров стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины), прошедшей в Париже.
Аргентинский врач-вирусолог Андреа Гамарник сообщила, что нейтрализующие антитела, производимые вакциной «Спутник V», сохраняют эффективность в отношении различных вариантов коронавируса даже спустя полгода после вакцинации.
Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.