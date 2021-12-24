Handelsblatt: немецкая Lufthansa отменяет рейсы из-за большого числа заражений среди пилотов

Авиакомпания Lufthansa была вынуждена отменить полёты по многим международным направлениям из-за большого числа заболеваний среди пилотов, пишет Handelsblatt. Кроме того, в 2022 году компанию ждут новые сокращения полётов из-за падающего спроса: по словам главы Lufthansa Карстена Шпора, всего будет отменено около 33 тысяч рейсов.
Незадолго до Рождества немецкой авиакомпании Lufthansa пришлось закрыть примерно 10 международных направлений, из-за одновременных заболеваний у слишком большого числа пилотов, пишет Handelsblatt. Кроме того, в авиакомпании заявили о значительном сокращении своей программы полётов в 2022 году по причине падающего спроса. По словам главы концерна Карстена Шпора, в зимнем плане будет отменён каждый десятый рейс: всего же будет отменено 33 тыс. полётов.
Эти обстоятельства породили в интернете слухи о возможной забастовке пилотов, пишет Handelsblatt. Издание отмечает, что в данный момент профсоюз пилотов находится в конфликте с руководством компании из-за новой структуры расходов, согласно которой с апреля в Lufthansa будут возможны увольнения по причинам, связанным с коронавирусом.
Как сообщает издание, с 23 по 26 декабря Luftnahsa отменила рейсы по шести международным направлениям. Большая часть из них приходится на США. Сейчас в компании заняты срочным поиском пилотов на замену. Handelsblatt напоминает, что ранее в Lufthansa сообщали об улучшении своих программ, разработанных на чрезвычайные случаи.
Издание отмечает, что Lufthansa стала не единственной авиакомпанией, отменяющей полёты из-за заболеваний у пилотов. В минувший вторник скандинавская авиакомпания SAS отменила 30 рейсов из-за заражений и появления симптомов у пилотов. При этом общее количество полётов в Европе в преддверии Рождества увеличивается, пишет Handelsblatt. К примеру, число рейсов Easyjet увеличилось на 40%, а Wizz Air — на 70%.
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