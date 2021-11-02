Insider: алкоголь и нежелание надевать маски — в США бортпроводники указали на рост числа инцидентов с применением насилия в самолётах

Бортпроводники США жалуются на рост числа конфликтных ситуаций на борту самолётов во время пандемии, передаёт Insider. По словам сотрудников авиакомпаний, основные причины обострения проблемы — алкоголь на борту и нежелание пассажиров надевать маски во время полёта.

В США в период пандемии значительно участились инциденты с применением насилия в самолётах, что заставило множество бортпроводников задуматься о том, хотят ли они и дальше оставаться в отрасли, сообщает Insider.

По состоянию на 26 октября, с начала 2021 года в Федеральное управление гражданской авиации США поступило 4941 сообщение о недисциплинированном поведении пассажиров и открыто 923 расследования. В 2019 году, по данным управления, было открыто всего 146 расследований.

Мэри, бортпроводница одной из бюджетных авиакомпаний, устроилась на работу в январе 2020 года, незадолго до начала пандемии коронавируса. Девушка рассказала изданию, что с каждым месяцем инциденты только ухудшаются.

«Ты приходишь на эту работу, потому что она тебе нравится и тебе нравится быть рядом с людьми и помогать им. Просто мы все выдохлись. Все, с кем я говорю, уже выдохлись», — заявила Мэри.

Бортпроводники сетуют, что полёт, в ходе которого не произошло ни одной конфликтной ситуации, — большая редкость. Впрочем, конфликтные инциденты не единственная проблема. Бортпроводники также указывают на то, что пассажиры, нарушающие порядок во время полётов, зачастую даже не несут за это ответственности.

В связи с этим сотрудники авиакомпаний часто предпочитают не писать отчёты о происшествиях на рейсах. Кроме того, они жалуются, что эти отчёты должны писать уже во внерабочее время и за это им не доплачивают. Мэри надеется перейти в другую авиакомпанию, однако опасается, что там складывается схожая ситуация.

Опрос, проведённый профсоюзом бортпроводников этим летом, показал, что 85% из 5 тыс. опрошенных сотрудников авиакомпаний заявили, что сталкивались с пассажирами, которые нарушали порядок во время рейсов. При этом 20% также отметили, что имели дело с пассажирами, которые применяют насилие в адрес бортпроводников.

По словам ещё одного источника издания, бортпроводника Генри, основной причиной инцидентов во время полётов являются алкоголь и нежелание некоторых пассажиров надевать защитные маски.

«Нам пришлось перенаправлять несколько самолётов, на которых я работал, из-за инцидентов с применением насилия. Множество из них были вызваны употреблением пассажирами алкоголя», — приводит Insider слова молодого человека.

Кроме того, Генри связывает рост числа инцидентов на борту самолётов с низкими ценами на перелёты, которые привлекают «людей, которые летают не так часто или, вероятно, не так часто выходят из дома, потому что не знают, как вести себя в аэропортах или в самолётах».

Ещё одной причиной обострения проблемы член Ассоциации бортпроводников Митра Амирзаде назвала стресс, который у пассажиров вызывают путешествия во время пандемии. «Они недовольны. Они расстроены всем тем, что происходит в их личной жизни, а поездки сами по себе всегда давались нелегко», — считает Амирзаде.

По словам главы ассоциации Сары Нельсон, они намерены на постоянной основе проводить «политику нулевой терпимости». В интервью Insider Нельсон рассказала, что рассчитывает на то, что Министерство юстиции США будет привлекать нарушителей порядка на борту самолётов к уголовной ответственности.