FAZ: Германия задействовала самолёты бундесвера для транспортировки тяжёлых пациентов с COVID-19

05:01
В ООН назвали Украину одним из лидеров по вымиранию населения
В ООН признали Украину одной из стран, население которых сокращается быстрее всех в мире, следует из данных аналитической справки организации «Демографические процессы».
04:44
На Украине заявили, что Россия хочет провала Минских соглашений
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия якобы хочет провала минских договорённостей, так как это «развязало бы ей руки» и обеспечило свободу действий.
04:34
Трём категориям пенсионеров увеличат размер выплат с 1 декабря
С 1 декабря 2021 года для трёх категорий пенсионеров ожидается увеличение размера денежных выплат.
04:16
Российский дипломат указал на потенциальные проблемы из-за саммита США
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об угрозе подрыва ООН и появления новых разногласий и проблем на фоне организовываемого США саммита за демократию.
04:00
Власти Марокко ужесточили правила въезда в страну для детей
Все прибывающие на территорию Марокко дети в возрасте от 6 до 11 лет обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.
03:47
Кулеба раскритиковал предложение ФРГ по отправке мигрантов на Украину
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя предложение Германии по отправке мигрантов на Украину, заявил, что это «не то высокомерие, которого в стране заслуживают».
03:33
Биолог Баранова призвала не сравнивать штамм «омикрон» с лихорадкой Эбола
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова призвала не сравнивать новый штамм COVID-19 «омикрон» с лихорадкой Эбола.
03:18
В США отметили работу учёных из ЮАР по выявлению нового штамма COVID-19
В рамках беседы главы Госдепа США Энтони Блинкена с министром иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор американский дипломат высоко оценил работу африканских учёных по выявлению нового штамма коронавируса «омикрон».
03:03
Боец MMA Бикрёв: не удивлён, что Александр Емельяненко проиграл Сантосу
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв прокомментировал поражение соотечественника Александра Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
03:02
Глава МИД Украины: оружие, как деньги, любит тишину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о ведении Киевом активного диалога с разными партнёрами о поставках вооружений, отметив, что оружие, как и деньги, «любит тишину».
02:57
Туктамышева: очень хочется откатать программу с четверным прыжком, но не в этом сезоне
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, хотела бы ли она исполнить в своей произвольной программе четверной прыжок.
02:52
Ягудин о выступлении Туктамышевой: у Лизы открылось второе дыхание
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
02:45
Панарин о конфликте с хоккеистом «Бостона»: все россияне захотели бы вступиться за страну
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о причинах конфликта с форвардом «Бостон Брюинз» Брэдом Маршандом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02:38
Кулеба назвал членство Украины в ЕС и НАТО вопросом времени
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал членство страны в составе НАТО и Евросоюза вопросом времени.
02:32
Глава AMC Fight Nights не считает, что Александру Емельяненко нужно завершать карьеру
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что российскому бойцу смешанного стиля Александру Емельяненко нет смысла завершать карьеру после поражения от бразильца Марсио Сантоса.
02:29
Великобритания ужесточила правила въезда в страну из-за COVID-19
Власти Великобритании ужесточили правила въезда на территорию Соединённого Королевства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
02:24
Talksport включил Баринова в список потенциальных трансферов МЮ при Рангнике
Английское издание Talksport составило список игроков, которых может подписать «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит директор по спорту и развитию московского футбольного клуба «Локомотив» Ральфа Рангника.
02:09
Валиева рассказала, что хочет сделать в Японии по приезде на финал Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева после победы на этапе в Сочи заявила, что во время предстоящего финала серии Гран-при в Японии очень бы хотела попробовать суши.
02:01
Захарова прокомментировала заявление папы Римского о «кладбище мигрантов»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление папы Римского Франциска о «большом кладбище» для нелегальных мигрантов в Средиземном море.
01:56
«Белененсеш» выставил на матч с «Бенфикой» девять человек, игру остановили при счёте 0:7
Матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Белененсешем» и «Бенфикой» был завершён досрочно в начале второго тайма.
01:49
Посол России в Вашингтоне заявил об увеличении поставок оружия из США на Украину
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов констатировал увеличение поставок оружия из США на Украину.
01:38
«Палмейрас» в дополнительное время одолел «Фламенго» и выиграл Кубок Либертадорес
Бразильский «Палмейрас» в дополнительное время оказался сильнее команды из той же страны в финале футбольного Кубка Либертадорес.
01:30
Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о подготовке Москвой вторжения на территорию Украины.
01:27
Журова негативно высказалась об уровне образования российских футболистов
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением об уровне образования российских футболистов.
01:18
Власти Израиля приняли решение о закрытии границ из-за нового штамма COVID-19
В Израиле на две недели закрывают границу для иностранцев в связи с появлением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».
01:14
Сантос доставлен в больницу после боя с Александром Емельяненко
Бразильский боец смешанного стиля Марсио Сантос доставлен в больницу после поединка с россиянином Александром Емельяненко на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
01:06
Туктамышева призналась, что переживала из-за температуры перед Гран-при России
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о перенесённой болезни перед этапом Гран-при в Сочи.
01:04
Антонов рассказал об отношениях Москвы и Вашингтона
Позитив в российско-американских отношениях есть, однако пока нет перехода количества контактов между странами в качество, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
00:58
Голы Депая и Коутиньо в концовке принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом» в Примере
«Барселона» на выезде взяла верх над «Вильярреалом» в матче 15-го тура испанской футбольной Примеры.
00:46
В Швейцарии вынесли на референдум вопрос о введении ковид-сертификатов
В Швейцарии 28 ноября пройдет референдум о судьбе ковид-сертификатов, инициированный тремя гражданскими комитетами и движениями без партийной принадлежности.
00:41
Карацев и Рублёв обыграли эквадорских теннисистов в парном матче Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв оказались сильнее представителей Эквадора Гонсало Эскобара и Диего Идальго в парном матче группового этапа Кубка Дэвиса.
00:38
«Интер» переиграл «Венецию» в матче 14-го тура Серии А
Миланский «Интер» одержал победу над «Венецией» в матче 14-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:35
Антонов прокомментировал переговоры по кибербезопасности с США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал переговоры с американской стороной по кибербезопасности.
00:24
Американский журналист Херш: включите меня в число тех, кто стоя аплодирует Валиевой
Американский журналист Филипп Херш эмоционально отреагировал на победу российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
00:14
В США рекомендовали вакцинироваться из-за появления омикрон-штамма
Медрегулятор США рекомендовал пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции всем лицам старше пяти лет в связи с появлением нового омикрон-штамма.
00:12
В сети появилось видео победного удушающего приёма Сантоса в бою с Емельяненко
Опубликовано видео победного удушающего приёма бразильского бойца смешанного стиля Марсио Сантоса в бою с россиянином Александром Емельяненко на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
00:04
Шлеменко о поражении Александра Емельяненко: надо меньше пить
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отреагировал на поражение соотечественника Александра Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
00:04
Для антипрививочников провели экскурсию в «красной зоне» больницы в Москве
Противники вакцинации откликнулись на письмо врачей и посетили «красную зону» больницы имени О.М. Филатова в Москве, однако экскурсию досрочно прервали из-за отказа посетителей медучреждения надеть средства индивидуальной защиты.
23:58
Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:54
Тарасова назвала филигранным катание Валиевой на Гран-при России
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступления Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
23:42
Папа Римский выразил соболезнования в связи с трагедией в шахте в Кузбассе
Папа Римский Франциск выразил соболезнования российскому народу в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом говорится в его телеграмме президенту России Владимиру Путину.
23:33
Валиева призналась, что не хотела бы соревноваться с мужчинами
Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, хотела ли бы она соревноваться с мужчинами.
23:27
Кабмин утвердил распоряжение о бесплатной юридической помощи для граждан
Правительство России утвердило распоряжение о бесплатной юридической помощи для граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.
23:15
Появилось видео триумфального проката Валиевой на Гран-при России
Опубликовано видео победного выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в Сочи.
23:11
В Италии выявили первый случай заболевания новым штаммом «омикрон»
Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в Италии. Об этом сообщает Высший институт здравоохранения.
23:02
Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения от Сантоса
Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал своё поражение от бразильца Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 словами брата.
23:01
Сантос принял вызов Емельяненко и вызвал на бой Исмаилова
Бразильский боец смешанного стиля Марсио Сантос принял вызов от россиянина Александра Емельяненко после победы над ним на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
22:55
Представитель ВОЗ в России прокомментировала ситуацию со штаммом «омикрон»
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» прокомментировала ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».
22:51
Александр Емельяненко попросил Сантоса о реванше после поражения
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бразильцу Марсио Сантосу после поражения на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.
22:43
В РАН отреагировали на проект о новых правилах орфографии русского языка
Члены Орфографической комиссии Российской академии наук (ОК РАН) попросили Минпросвещения отозвать проект постановления правительства России «Об утверждении правил русской орфографии».