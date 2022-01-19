ABC News: в США авиакомпании предупредили о начале «катастрофического авиационного кризиса» из-за запуска 5G-сетей

В США крупнейшие авиаперевозчики предупредили о том, что запуск 5G-сетей создаёт угрозу «катастрофического авиационного кризиса», передаёт ABC News. Авиакомпании даже направили письмо администрации Байдена с просьбой сделать так, чтобы 5G-сигналов не было как минимум в радиусе двух миль от аэропортов.

Этим утром крупнейшие авиалинии предупредили о том, что завтра, возможно, начнётся катастрофический авиационный кризис. Операторы AT&T и Verizon намерены развернуть новые более скоростные беспроводные сети 5G.



Беспокойство вызывает то, что 5G-сигналы могут создавать помехи для радиолокационных высотомеров — приборов, которые сообщают пилотам, как далеко они находятся от поверхности, и помогают им приземлиться в условиях плохой видимости.



Частоты, которые используются сетями 5G, близки к частотам, используемым некоторыми радиолокационными высотомерами.



ДЕННИС ТЭЙДЖЕР, Объединённая ассоциация пилотов: Давайте скажем прямо: это небезопасно. Об этом заявили производители. Об этом говорят наши авиалинии. Об этом говорят Федеральное управление гражданской авиации и наши профсоюзы пилотов.



Другие страны запустили схожие 5G-сигналы. Но во Франции близ аэропортов сигналы постоянно блокируются. Таким образом обеспечивается защита последних полутора минут полёта во время приземления самолётов.



В США эти сигналы будут блокироваться лишь в ближайшие полгода и только в последние 20 секунд приземления.



Руководители авиакомпаний, среди которых — American, Delta, United и South West, направили письмо администрации Байдена с просьбой не допускать 5G-сигналы ближе чем на две мили от аэропортов, иначе возникнет риск «катастрофического сбоя». Они добавили, что огромная доля авиапарка страны может оказаться непригодной для использования, из-за чего десятки тысяч американцев могут застрять за рубежом.



ДЕННИС ТЭЙДЖЕР: Мы не будем летать на самолёте, если он небезопасен. Мы будем кричать на всех перекрёстках, что нам нужно остановить это, взять паузу. Мы может это сделать.



Verizon и AT&T не стали комментировать данное письмо. Ранее в этом месяце они отклонили запрос Федерального управления гражданской авиации с просьбой отложить запуск сетей на две недели (FAA). В своём новом заявлении управление сообщило, что оно «продолжает работать с авиационной отраслью и операторами беспроводной связи в попытке ограничить задержки и отмены рейсов, связанные с 5G. Алекс Прешэй, ABC News, Нью-Йорк.



Дата выхода в эфир 18 января 2022 года.