NBC News: в США резко возросло количество угонов автомобилей

Число краж автомобилей по всей стране стремительно растёт, в прошлом году оно превысило миллион случаев. Многие винят вирусный интернет-тренд, призывающий взламывать определённые модели авто. NBC News сообщает, что производители этих марок уже столкнулись с многочисленными исками из-за отсутствия надлежащей системы безопасности.

У американских автомобильных воров намечается рекордный год.

ПОСТРАДАВШАЯ: Я только что вернула свою машину после угона.

В результате ошеломляющее число водителей оказались в тупике.

ПОСТРАДАВШАЯ: Вот что они сделали с моей машиной.

Согласно данным нового отчёта, число угонов автомобилей по всей стране стремительно растёт, в прошлом году оно превысило миллион случаев. Так, в Чикаго кражи машин выросли на 55 процентов.

ПОСТРАДАВШАЯ: Ты чувствуешь себя беззащитной.

Воры угнали автомобиль Терезы Маккинни в июне. Его нашли уже на следующий день, правда, руль у него отвалился.

ТЕРЕЗА МАККИННИ, пострадавшая: С тех пор моя машина неисправна. Она не ездит нормально, вообще всё ненормально.

Полиция советует использовать рулевое противоугонное устройство и парковать машину в безопасном месте.

По статистике в списке самых угоняемых автомобилей две марки стали особо частыми мишенями.

ПОСТРАДАВШАЯ: Да, я слышала о новом популярном интернет-вызове, где надо взломать Kia или Hyundai.

В TikTok распространяются приёмы для угона Hyundai и Kia, это стало вирусным трендом. Теперь производители автомобилей сталкиваются с федеральными судебными исками в самых разных городах. Их обвиняют в отсутствии соответствующей противоугонный системы в некоторых моделях, что привело к резкому росту краж.

БРАЙАН О’ХАРА, начальник полиции Миннеаполиса: Это распространяется так быстро. Очень обидно, ведь речь идёт о том, что можно легко предотвратить. Необходимые технологии существуют уже не один год.

Обе компании предлагают бесплатные обновления программного обеспечения безопасности и подчёркивают, что их автомобили соответствуют федеральным стандартам безопасности.

Представители Kia также добавили, что глубоко обеспокоены такими интернет-трендами, а в Hyundai заверяют, что заботятся о безопасности своих клиентов.

Дата выхода в эфир 15 марта 2023 года.