DELFI: автомобили нетрезвых латвийских водителей отдадут Украине

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону «О поддержке гражданского населения Украины». Как пишет DELFI, они предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей, для нужд украинской армии.

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону «О поддержке гражданского населения Украины», которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины. Как передаёт DELFI, об этом сообщили в пресс-службе латвийского парламента.

«В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в сейме.

Предусмотрено, что решение о передаче транспортных средств, принадлежащих государству, в каждом конкретном случае будет приниматься кабинетом министров в соответствии с положением о порядке безвозмездной передачи государственного движимого имущества в собственность иностранных правительств и международных организаций. Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.

Как напоминает портал, ранее коалиция достигла договорённости о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии. Данное предложение было инициировано министерством финансов.