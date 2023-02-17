DELFI: автомобили нетрезвых латвийских водителей отдадут Украине
Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону «О поддержке гражданского населения Украины», которые предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих государству, в собственность правительства Украины. Как передаёт DELFI, об этом сообщили в пресс-службе латвийского парламента.
«В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины», — заявил председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в сейме.
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