Onet: железный занавес до неба — Дуда о планах Польши отгородиться от России

Пусть Россия прибережёт свой «русский мир» для себя, потому что полякам он не нравится, и они не хотят иметь его у себя дома, подчеркнул президент Польши Анджей Дуда. В ходе своего визита в Ригу он также заявил о своей готовности возвести железный занавес до самого неба, только бы Россия держалась подальше от его страны и не покушалась на её свободу, пишет Onet.

Во время своего визита в Ригу президент Польши Анджей Дуда заявил, что события последнего года в значительной степени изменили восприятие мира людьми, особенно что касается безопасности и будущего. По его словам, Прибалтика вместе Польшей, у которых похожий исторический опыт прошлого века, настоятельно предупреждали мир об опасности с российского направления, сообщает Onet.

«То, что коммунизм в России рухнул и наступил распад Советского Союза, вовсе не значит, что эта традиционная Россия с её великорусским традиционным менталитетом исчезла с лица земли и никогда не возродится», — предупредил он в ходе встречи со своим латышским коллегой Эгилсом Левитсом, экспертами, представителями СМИ и неправительственных организаций.

Дуда уверен, что сейчас наступает возрождение, «взрыв этого российского имперского комплекса», который вылился в украинский конфликт. Власти России намерены вернуть себе влияние царской империи. «На мой взгляд, к этому они стремятся», — подчеркнул польский лидер. Он сожалеет о том, что вместе с настоящим конфликтом все рассказы о конце истории и раз и навсегда дарованном мире и спокойствии, прежде всего в Европе, оказались несбыточной мечтой. Вместе с латышским коллегой он сказал, что они сделают всё, чтобы предотвратить распространение этого конфликта дальше.

Более того, Дуда указал, что Польша приложит всевозможные усилия к тому, чтобы не допустить начала региональной войны в Европе. Именно по этой причине Польша сейчас активно наращивает свой военный потенциал. «На настоящий момент мы мобилизуемся. В Польше это все понимают. Мы увеличиваем потолок расходов на оборону, недавно он превысил 2 процента, вполне возможно, что в 2023 году он достигнет уровня 4 процента. Пока что польское общество с полным пониманием относится к этому», — добавил он.

Польский лидер также отверг призывы к тому, чтобы воздержаться от восстановления железного занавеса. «Я готов возродить железный занавес, если за восточной границей мне придётся иметь дело с агрессивным государством, которое хочет убивать своих соседей, хочет отобрать их землю, хочет отнять у них свободу. Я готов строить железный занавес до самого неба, лишь бы они держались подальше от нас», — подчеркнул Дуда. Он открыто заявил, что поляки не желают иметь у себя дома «русский мир». «Пусть Россия прибережёт свой «русский мир» для себя, если им он нравится. Нам он не нравится», — отрезал он.

Президент Латвии Эгилс Левитс подчеркнул, что Прибалтика и другие европейские страны реалистично оценивают Россию. «С президентом Анджеем Дудой мы разделяем единодушное мнение о том, что империалистический подход России никуда не исчез», — подчеркнул лидер. Он напомнил, что Великобритания и Франция тоже когда-то стремились создать империю, но после Второй мировой войны отказались от этой идеи. Россия, однако, нет.