Sky News: «во всём виноват Терминатор» — в страхе людей перед искусственным интеллектом обвинили поп-культуру

Страх перед искусственным интеллектом (ИИ) встал в один ряд с опасениями новой пандемии и ядерной войны, сообщает Sky News. В то время как одни эксперты предупреждают о потенциальной опасности новой технологии, другие призывают обратить внимание на истоки нашей боязни ИИ — массовую поп-культуру, например, фильмы о Терминаторе.

В последние месяцы несколько уважаемых IT-экспертов и институтов выступили с предупреждением об опасности искусственного интеллекта и необходимости его регулирования. Например, учёный Джеффри Хинтон, считавшийся «крёстным отцом ИИ», покинул Google, заявив, что ИИ «может способствовать распространению ложной информации и оставить огромное количество людей без работы», — сообщает Sky News. К предупреждениям об опасности ИИ присоединился и Центр безопасности искусственного интеллекта из Сан-Франциско. В опубликованном письме институт полагает, что ИИ «может уничтожить человечество и к этому риску следует относиться с такой же безотлагательностью, как к пандемии или ядерной войне».

Рашик Пармар, исполнительный директор Британского компьютерного общества на фоне этих заявлений соглашается, что «здоровый скептицизм в отношении технологических гигантов и того, как они используют ИИ», необходим, но полагает «регулирование ключом к завоеванию общественного доверия». В то же время он делает акцент на происхождении нашего страха перед ИИ. «Многие из укоренившихся в нас страхов берут своё начало из фильмов, СМИ и книг, таких как «Из машины», «Терминатор», «Я, робот», — цитирует IT-специалиста Sky News. Рашик Пармар не считает, что поп-культура должна измениться, но настаивает на необходимости большего включения ИИ в систему образования, и чем в более раннем возрасте, тем лучше.

Хотя искусственный интеллект может решать жизненно важные задачи, например, с помощью алгоритмов анализировать рентгеновские снимки, «его быстрорастущие возможности и всё более широкое применение вызывают опасения», — сообщает Sky News. В последние несколько месяцев регулирование ИИ находится в центре внимания правительств всего мира. Например, продолжает издание, британский премьер Риши Сунак провёл переговоры с руководителями OpenAI и Google Alphabet. Целью встреч было «найти правильный баланс для обеспечения наличия достаточных регулятивных барьеров при одновременном продвижении инноваций», — цитирует представителя британского премьера Sky News.