WP: из копирайтеров в сантехники — лишившись работы из-за ИИ, люди уходят в профессии, которые тот не может заменить
Затем статьи о том, как использовать чат-бот на работе, начали появляться в Slack, во внутренних группах технологического стартапа, где она была единственным писателем рекламных текстов.
Теперь она, как отмечает издание, занялась выгуливанием собак.
Некоторые экономисты предсказывают, что в результате «катастрофической» реорганизации рабочей силы, схожей с промышленной революцией, технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут заменить сотни миллионов рабочих мест.
Но, как говорят эксперты, даже у продвинутого ИИ писательские навыки не сопоставимы с человеческими, поскольку ему не хватает собственного голоса и стиля, и он часто даёт неправильные, бессмысленные или предвзятые ответы. Но для многих компаний снижение затрат стоит снижения качества.
За последний год качество искусственного интеллекта быстро возросло, что привело к появлению чат-ботов, которые могут вести непринуждённые разговоры, писать песни и компьютерный код. Стремясь внедрить эту технологию, компании Кремниевой долины предлагают эти продукты миллионам пользователей, причём пока во многих случаях бесплатно.
Издание The Washington Post приводит историю ещё одного копирайтера Эрика Фейна, который работал по контракту сразу с несколькими компаниями, однако после появления ChatGPT эти фирмы разорвали с ним контракты, отдав предпочтение менее качественной, но гораздо более дешёвой работе ИИ. И лишь одна компания, будучи недовольна работой ChatGPT, затем возобновила сотрудничество с ним.
Фейн из-за резкого падения доходов решил заняться работой, с которой не может справиться ИИ, и записался на курсы для подготовки специалистов по системам вентиляции и кондиционирования. А в следующем году он планирует выучиться на сантехника.
Между тем, как отмечает The Washington Post, компании, заменившие работников чат-ботами, столкнулись с серьёзными проблемами. Когда сайт технологических новостей CNET использовал искусственный интеллект для написания статей, то последние были полны ошибок, и в них пришлось вносить множество правок.
Юрист, полагавшийся на ChatGPT в поиске юридических обоснований, заявил о многочисленных фиктивных делах, приведённых ИИ. А Национальная ассоциация расстройств пищевого поведения, которая уволила сотрудников своей службы поддержки и, как сообщается, заменила их чат-ботом, приостановила использование этой технологии после того, как та начала раздавать бестактные и вредные советы.
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