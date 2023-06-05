WP: из копирайтеров в сантехники — лишившись работы из-за ИИ, люди уходят в профессии, которые тот не может заменить

В результате начавшейся масштабной реорганизации рабочей силы технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут заменить сотни миллионов рабочих мест, пишет The Washington Post. Теперь те, кто уже из-за ИИ остались без работы, переходят в профессии, которые от него защищены.

Когда в ноябре прошлого года вышел ChatGPT, Оливия Липкин, 25-летняя копирайтер из Сан-Франциско, особо о нём не думала, пишет The Washington Post.



Затем статьи о том, как использовать чат-бот на работе, начали появляться в Slack, во внутренних группах технологического стартапа, где она была единственным писателем рекламных текстов.



В течение следующих нескольких месяцев количество заданий Липкин сократилось. Менеджеры начали в Slack называть её «Оливия/ChatGPT». В апреле её уволили без объяснения причин, но когда она обнаружила, что менеджеры пишут о том, что использовать ChatGPT дешевле, чем платить копирайтеру, причина её увольнения стала очевидной.



«Всякий раз, когда люди поднимали вопрос о ChatGPT, я чувствовала себя неуверенно и боялась, что он заменит меня, — сказала она. — И у меня появилось доказательство того, что это действительно так, что эти опасения были оправданы, и я фактически потеряла работу из-за ИИ».



Теперь она, как отмечает издание, занялась выгуливанием собак.



Некоторые экономисты предсказывают, что в результате «катастрофической» реорганизации рабочей силы, схожей с промышленной революцией, технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут заменить сотни миллионов рабочих мест.



Некоторые уже ощутили на себе влияние ИИ. Те, кто пишет маркетинговый контент и контент для социальных сетей, находятся в первой волне людей, которых заменяют такими инструментами, как чат-боты, поскольку последние, по всей видимости, способны создавать правдоподобные альтернативы человеческому труду.



Но, как говорят эксперты, даже у продвинутого ИИ писательские навыки не сопоставимы с человеческими, поскольку ему не хватает собственного голоса и стиля, и он часто даёт неправильные, бессмысленные или предвзятые ответы. Но для многих компаний снижение затрат стоит снижения качества.



«Мы действительно находимся в критической точке, — заявила Сара Робертс из Калифорнийского университета, специализирующаяся на цифровом труде. — ИИ угрожает тем рабочим местам, которые считались защищёнными от автоматизации».



За последний год качество искусственного интеллекта быстро возросло, что привело к появлению чат-ботов, которые могут вести непринуждённые разговоры, писать песни и компьютерный код. Стремясь внедрить эту технологию, компании Кремниевой долины предлагают эти продукты миллионам пользователей, причём пока во многих случаях бесплатно.



ИИ и алгоритмы десятилетиями были частью рабочего мира. В течение многих лет производители потребительских товаров, продуктовые магазины и компании, занимающиеся складской логистикой, использовали алгоритмы прогнозирования и системы на базе искусственного интеллекта для принятия бизнес-решений, для автоматизации некоторых рутинных задач и для управления запасами. На промышленных предприятиях и фабриках на протяжении большей части XX века доминировали автоматические устройства. Кроме того, множество офисных задач были заменены программным обеспечением.



Но недавняя волна генеративного искусственного интеллекта, который для создания текста, изображений и аудио использует сложные алгоритмы, выработанные на миллиардах слов и изображений из открытого интернета, может стать новым этапом радикальных инновационных изменений. По словам экспертов, из-за способности ИИ создавать человеческую прозу высокооплачиваемые работники умственного труда оказались под угрозой замены.



Издание The Washington Post приводит историю ещё одного копирайтера Эрика Фейна, который работал по контракту сразу с несколькими компаниями, однако после появления ChatGPT эти фирмы разорвали с ним контракты, отдав предпочтение менее качественной, но гораздо более дешёвой работе ИИ. И лишь одна компания, будучи недовольна работой ChatGPT, затем возобновила сотрудничество с ним.



Фейн из-за резкого падения доходов решил заняться работой, с которой не может справиться ИИ, и записался на курсы для подготовки специалистов по системам вентиляции и кондиционирования. А в следующем году он планирует выучиться на сантехника.



Между тем, как отмечает The Washington Post, компании, заменившие работников чат-ботами, столкнулись с серьёзными проблемами. Когда сайт технологических новостей CNET использовал искусственный интеллект для написания статей, то последние были полны ошибок, и в них пришлось вносить множество правок.



Юрист, полагавшийся на ChatGPT в поиске юридических обоснований, заявил о многочисленных фиктивных делах, приведённых ИИ. А Национальная ассоциация расстройств пищевого поведения, которая уволила сотрудников своей службы поддержки и, как сообщается, заменила их чат-ботом, приостановила использование этой технологии после того, как та начала раздавать бестактные и вредные советы.



Как отметила Сара Робертс, чат-боты могут привести к дорогостоящим ошибкам, и компании, спешащие внедрить ChatGPT в свою работу, «совершают фальстарт». Поскольку ИИ работает, предсказывая наиболее статистически вероятное слово в предложении, он по дизайну производит среднее содержание. По словам Робертс, это ставит компании перед трудным выбором: цена или качество.