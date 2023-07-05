Австрийский полковник: первая фаза украинского контрнаступления провалилась

Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер считает, что первая фаза украинского контрнаступления привела к провалу. В результате Киеву пришлось взять оперативную паузу и поменять тактику ведения боя. Вместо массированного наступления, которое не удалось, ВСУ теперь пытаются продвигаться небольшими рывками, из-за чего прогресс идёт крайне медленно.

Первая фаза украинского контрнаступления провалилась, заявил в интервью N-TV полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер. Киев пытался вести «массированные наступления как по учебнику армии США», но потом заметил, что русские слишком хорошо подготовились, из-за чего прорыва добиться не удалось. К тому же у украинцев не хватало необходимых для такого наступления средств поддержки. В открытом поле колонны танков стали мишенью для обстрела с боевых вертолётов.

Поэтому Киев взял оперативную паузу, чтобы поменять свою тактику и технику ведения боя, объясняет военный. Теперь ВСУ пытаются под прикрытием лесополосы небольшим группа совершать короткие рывки по 500 и 1000 м, а потом закрепляться на занятых территориях. И эта тактика позволила им добиться частичного успеха, особенно на южном направлении. Но всё равно ситуация неопределённая, и противоборствующие стороны постоянно перетягивают канат туда и обратно. В результате прогресс идёт крайне медленно.

Это как в американском футболе, объяснил Райснер: «Обе стороны находятся на исходных позициях, потом игроки обеих команд бегут друг на друга, и или у них получается прорыв или они борются плечом к плечу, пытаясь пересилить противника. Вопрос в том, кому хватит выносливости?»

Россия значительно нарастила свои силы в зоне боевых действий и укрепила свои оборонные позиции. Украине же для прорыва не хватает авиации и большого количества высокоточных боевых систем. Именно на Западе вновь начались дискуссии о поставке Киеву тактических баллистических ракет класса земля – земля ATACMS, чтобы можно было наносить удары по российским объектам логистики и военного командования. Райснер считает, что в ближайшие дни интенсивность боёв может возрасти. В преддверии саммит НАТО Украина хочет показать, что она способна отвоёвывать территории.