Несмотря на то что Киев не хочет сотрудничать с Варшавой в вопросе эксгумации жертв Волынской резни и признания своего постыдного прошлого, в ходе украинского конфликта ему следует и далее оказывать помощь, заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик. В интервью Polskie Radio он признал, что в польских государственных интересах именно победа Украины, а не её поражение.

«Конечно, вопрос Волынской резни — это некое чёрное пятно на наших польско-украинских отношениях», — сказал Polskie Radio накануне 80-й годовщины преступления замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

Одновременно он призвал продолжить оказывать помощь Киеву, потому что, по его словам, Украина сражается в польских интересах. Замминистра объяснил, что победа Киева в украинском конфликте соответсвует государственным интересам Польши. «…Он не может проиграть, потому что мы не можем допустить того, чтобы армия Путина встала на реке Буг», — объяснил он.

«Но, вне всяких сомнений, существуют ошибки, о которых нужно говорить, о которых нужно помнить и в плане которых стоит ставить вопрос ребром, — и Польша будет жёстко действовать», — подчеркнул Вонсик. «Должна быть проведена эксгумация, должна иметь место соответствующая память о польских жертвах на Волыни», — добавил он

11 июля в Польше — это Национальный день памяти жертв геноцида, который совершили украинские националисты в отношении граждан Второй Речи Посполитой. Дата 11 июля увековечивает события 11 и 12 июля 1943 года, когда УПА* провела скоординированное нападение на польских жителей примерно в 150 местностях.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



