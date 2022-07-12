Press TV Оригинал

Press TV: Варшава призвала Киев признать постыдное националистическое прошлое

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На церемонии в честь годовщины Волынской резни польский президент Анджей Дуда напомнил, что Украина до сих пор чествует как героев лидеров УПА*, ответственных за массовые убийства поляков в Восточной Галиции. По его словам, правду об этих событиях необходимо «высказать твёрдо и чётко».
Press TV: Варшава призвала Киев признать постыдное националистическое прошлое
AP

Анджей Дуда «бросил вызов» нежеланию Киева осудить украинских националистов, ответственных за убийство более 100 тыс. поляков во время Второй мировой. Речь польского президента  прозвучала на церемонии, посвящённой 79-й годовщине Волынской резни, сообщает Press TV.

Политик призвал украинские власти признать, что УПА* проводила «этнические чистки». Он подчеркнул, что правду о массовых убийствах, которые происходили в Восточной Галиции с 1944-го по 1945 год необходимо «высказать твёрдо и чётко».
 
«Те, кого мы знаем как убийц, в то же время были героями для Украины», — отметил Дуда. Немедленной реакции Киева на его комментарии не последовало.
 
Хотя сейчас Варшаву и Киев объединяет антироссийская позиция, поляки и украинцы «исторически недолюбливали друг друга». Поэтому, весьма вероятно, новые высказывания Дуды встретят критику в определённых кругах, полагает телеканал.
 
Кроме того, многие украинцы рассматривают подобные разговоры как попытки очернить их страну. Впрочем, её сегодняшнее руководство открыто прославляет пронацистских лидеров, включая Степана Бандеру, и считают военными героями их последователей из батальона «Азов»**, обращает внимание Press TV. 
 
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 
 
** «Азов» — националистическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
теги
Вторая мировая война геноцид нацизм национализм Польша Россия Степан Бандера Украина УПА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров