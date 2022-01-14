«За Волынь и УПА»: хакеры атаковали правительственные сайты Украины

Неизвестные хакеры совершили массовую атаку на украинские правительственные сайты. Как пишут «Вести», злоумышленники разместили на веб-ресурсах текст с угрозами. Сообщается, что ведутся работы по устранению неисправностей, работает киберполиция.

На Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Как пишут «Вести», не работают также сайты Министерства иностранных дел, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Министерства энергетики и другие.

На стартовой странице сайта МИД Украины на нескольких языках появилось сообщение: «Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН — УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли».

Как отмечает издание, власти призвали украинцев пользоваться другими веб-ресурсами, в том числе страницами министерств в соцсетях. Сообщается, что сейчас ведутся работы по устранению неисправностей, работает киберполиция.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).