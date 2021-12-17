Сын Трампа: у нас не хватило ума «вступить в сговор» с Россией

В недавнем интервью Эрик Трамп высказал своё мнение о «российском вмешательстве» в американские выборы. По признанию сына экс-президента США, штаб его отца плохо разбирался в политических вопросах и не подозревал о возможности сотрудничества с представителями Москвы, передаёт CNN.

Итак, Сьюзан, сын бывшего президента Эрик Трамп дал интервью в подкасте Джея Катлера, где он поделился своим мнением о российском вмешательстве. Давайте послушаем, что он сказал.

ЭРИК ТРАМП, сын экс-президента США Дональда Трампа: У нас не хватило ума вступить в сговор с Россией. Мы не знали, что, чёрт возьми, делаем. Мы не знали, что такое делегат. Джей, я помню, как пришёл на кокус в Айове, увидел там молодого сотрудника и спросил: «Послушай, ты знаешь, что такое кокус? Потому что я не имею ни малейшего представления, что мне, чёрт возьми, нужно тут делать».

Сьюзан, я хорошо помню, как во время расследования Мюллера люди из окружения Трампа говорили мне это в свою защиту. Фактически они заявляли: не то чтобы нам не хотелось, мы даже не знали, что у нас была такая возможность.

СЬЮЗАН ПЕЙДЖ, глава вашингтонского бюро USA Today: Да, это очень странная защита от обвинений в сговоре с иностранной державой. Но она согласуется с тем, что обнаружил Роберт Мюллер в ходе своего расследования обвинений о российском сговоре. По его словам, представители Трампа встречались с русскими. По всей видимости, команда Трампа допускала идею сотрудничества, довели ли они её до конца или нет — это уже другой вопрос.

Правильный ответ должен был быть не «у нас не хватило ума», а «мы никогда бы на это не пошли», не так ли, Райан Лизза?

РАЙАН ЛИЗЗА, старший политический аналитик CNN: Верно подмечено! В последнее время говорят об ошибках, допущенных СМИ в этой российской истории, при этом часто забывают о тех случаях, когда ФБР и СМИ оказывались правы.

Самый важный момент — русские устроили хакерскую кампанию. Они взломали электронную почту демократов и выложили её содержание в открытый доступ. Предвыборный штаб, а затем и администрация Трампа с готовностью воспользовались этим взломом и дополнительной дезинформационной кампанией, направленной против американцев.

Поэтому, как отметила Сьюзан, я думаю, Эрик Трамп в этом случае прав. Элементы эксцентричной комедии присутствовали в работе предвыборного штаба и администрации Трампа, особенно в 2016 году. Они были не особо искушёнными (в политических вопросах. — ИноТВ). Но они воспользовались помощью, которая подвернулась им под руку, без каких-либо возражений. Или, как вы отметили, Брианна, они не сказали: «Нет, так в демократиях не поступают. Мы так не поступаем».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2021 года.