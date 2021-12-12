Fox News: статьи NYT и Washington Post о «сговоре» Трампа с Россией оказались неправдой — но Пулитцеровской премии их журналистов почти наверняка не лишат
В 2018 году журналисты The New York Times и The Washington Post получили престижную Пулитцеровскую премию в номинации «национальный репортаж» за свои «предвзятые и недостоверные материалы», посвящённые так называемому «сговору» между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями, пишет сайт Fox News. Как подчёркивают обозреватели канала, заявления об этом «сговоре» уже давно были разоблачены. «Так когда эти люди вернут премию?», — вопрошают авторы.
Как напоминают журналисты Fox, такое в США происходит не впервые — Пулитцеровская премия и раньше доставалась за репортажи, которые в итоге опровергались. К примеру, в 1931 году NYT опубликовала 13 очерков своего московского корреспондента Уолтера Дюранти, который расхваливал Советский Союз и правительство диктатора Иосифа Сталина. Между тем, Дюранти использовал исключительно официальные советские источники, не обращал внимания на свидетельства, противоречащие «пропаганде» и, в частности, полностью отвергал сообщения своих коллег о «катастрофических последствиях коллективизации», отрицая в том числе информацию о голоде на Украине, подчёркивают авторы.
За свою серию очерков корреспондент NYT был в 1932 году удостоен Пулитцеровской премии. Между тем, хотя работу Дюранти много и жёстко критиковали в академических кругах, а редакция NYT в восьмидесятые годы была вынуждена признать недостоверность его материалов, а в 2003-м — принести официальные извинения, аннулировать награждение журналиста премией так и не удалось: хотя общественные организации украинцев американского происхождения регулярно обращались в Пулитцеровский комитет с соответствующими запросами, там всякий раз отвечали отказом, ссылаясь на то, что «все действующие лица мертвы и не могут ответить на обвинения», пишут обозреватели Fox.
По мнению авторов, аналогичная ситуация сложилась сегодня с NYT — газета в серии из 10 статей распространила информацию о мнимых связях между Кремлём и соратниками Дональда Трампа, но хотя позже по результатам правительственного расследования никаких свидетельств сговора между Трампом и Россией обнаружено не был, Пулитцеровской премии журналистов издания так и не лишили, даже несмотря на то, что все действующие лица вполне живы.
В случае с Дюранти редакция NYT принесла извинения за его недостоверные материалы через 71 год после того, как журналисту вручили Пулитцера. «Так что же, чтобы газета (а вместе с ней и The Washington Post) признала недостоверность статей о сговоре и извинилась, придётся дожидаться 2089 года? А Пулитцеровский комитет дождётся, пока все действующие лица скончаются, и только тогда проведёт «расследование» и сделает заявление, которое и извинением назвать нельзя?», — в заключение вопрошают обозреватели Fox News.
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