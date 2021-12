Fox News: статьи NYT и Washington Post о «сговоре» Трампа с Россией оказались неправдой — но Пулитцеровской премии их журналистов почти наверняка не лишат

Хотя информация о «сговоре» между Дональдом Трампом и Кремлём давно опровергнута, журналистов NYT и Washington Post, получивших Пулитцеровскую премию за свои репортажи об этом «сговоре», лишать регалий, похоже, никто не собирается, полагают обозреватели Fox News. По мнению авторов, об этом говорит пример московского корреспондента NYT Уолтера Дюранти, получившего Пулитцера за освещение коллективизации в СССР — ведь несмотря на то, что Дюранти скрыл или проигнорировал многие детали об ужасных последствиях политики Сталина, его награждение так и не аннулировали.

В 2018 году журналисты The New York Times и The Washington Post получили престижную Пулитцеровскую премию в номинации «национальный репортаж» за свои «предвзятые и недостоверные материалы», посвящённые так называемому «сговору» между предвыборным штабом Дональда Трампа и российскими властями, пишет сайт Fox News. Как подчёркивают обозреватели канала, заявления об этом «сговоре» уже давно были разоблачены. «Так когда эти люди вернут премию?», — вопрошают авторы.

Как напоминают журналисты Fox, такое в США происходит не впервые — Пулитцеровская премия и раньше доставалась за репортажи, которые в итоге опровергались. К примеру, в 1931 году NYT опубликовала 13 очерков своего московского корреспондента Уолтера Дюранти, который расхваливал Советский Союз и правительство диктатора Иосифа Сталина. Между тем, Дюранти использовал исключительно официальные советские источники, не обращал внимания на свидетельства, противоречащие «пропаганде» и, в частности, полностью отвергал сообщения своих коллег о «катастрофических последствиях коллективизации», отрицая в том числе информацию о голоде на Украине, подчёркивают авторы.

За свою серию очерков корреспондент NYT был в 1932 году удостоен Пулитцеровской премии. Между тем, хотя работу Дюранти много и жёстко критиковали в академических кругах, а редакция NYT в восьмидесятые годы была вынуждена признать недостоверность его материалов, а в 2003-м — принести официальные извинения, аннулировать награждение журналиста премией так и не удалось: хотя общественные организации украинцев американского происхождения регулярно обращались в Пулитцеровский комитет с соответствующими запросами, там всякий раз отвечали отказом, ссылаясь на то, что «все действующие лица мертвы и не могут ответить на обвинения», пишут обозреватели Fox.

По мнению авторов, аналогичная ситуация сложилась сегодня с NYT — газета в серии из 10 статей распространила информацию о мнимых связях между Кремлём и соратниками Дональда Трампа, но хотя позже по результатам правительственного расследования никаких свидетельств сговора между Трампом и Россией обнаружено не был, Пулитцеровской премии журналистов издания так и не лишили, даже несмотря на то, что все действующие лица вполне живы.

В случае с Дюранти редакция NYT принесла извинения за его недостоверные материалы через 71 год после того, как журналисту вручили Пулитцера. «Так что же, чтобы газета (а вместе с ней и The Washington Post) признала недостоверность статей о сговоре и извинилась, придётся дожидаться 2089 года? А Пулитцеровский комитет дождётся, пока все действующие лица скончаются, и только тогда проведёт «расследование» и сделает заявление, которое и извинением назвать нельзя?», — в заключение вопрошают обозреватели Fox News.