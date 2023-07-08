Такер Карлсон: Трамп — единственный популярный политик в США, говорящий правду об Украине

В интервью Rumble-каналу Russell Brand бывший ведущий Fox News Такер Карлсон признался, что его поражает внешнеполитические взгляды Дональда Трампа. По словам журналиста, экс-президент — единственный авторитетный представитель среди обеих ведущих американских партий, который осознаёт бессмысленность поддержки украинского конфликта.

ТАКЕР КАРЛСОН, бывший ведущий Fox News: Я не особо проницательный политолог. Я не интересуюсь политикой. Я никогда ею не интересовался. Меня интересуют идеи и люди. Сейчас в Соединённых Штатах проходят первичные выборы, в которых участвуют Трамп и куча людей, в первую очередь губернатор Флориды Рон Десантис, а также некоторые другие, например, Вивек Рамасвами. Я не сказал ни слова об этом и не планирую.

Я считаю, что, оглядываясь на происходящее через 10 лет — при условии что мы всё ещё будем живы, — мы будем воспринимать появление Трампа как самое значительное событие в американской политике за 100 лет. Ведь он переориентировал Республиканскую партию, вопреки воле её руководства.

Но когда я думаю о Трампе прямо сейчас — в июле 2023 года, — то поражаюсь его внешнеполитическим взглядам. Трамп — единственный авторитетный человек в Республиканской партии, который действительно говорит: «Подождите секунду, почему это мы поддерживаем бесконечный конфликт на Украине?».

Оставим в стороне, будет ли Трамп номинирован, переизбран и станет ли он хорошим президентом, я не могу давать этому оценку. Единственное, что я могу сказать на данный момент: я очень благодарен за то, что он занимает подобную позицию. Он прав, а все в Вашингтоне ошибаются. Все ошибаются, а Трамп прав в этом вопросе.

А это важный вопрос. Этот конфликт меняет мир. Он меняет экономику мира. Он меняет население. Я имею в виду, что на прошлой неделе я побывал в Румынии, которая, конечно же, граничит с Украиной. Большое количество беженцев в этом регионе, людей, погибших в этом конфликте…

Я хочу сказать, что Европа никогда не станет прежней из-за этого конфликта. И это действительно важно. А Трамп единственный среди популярных фигур в обеих партиях понимает это, за что я ему благодарен.

Неважно, будет ли он номинирован или избран. Слова действительно имеют значение. Говорить правду вслух важно. И он говорит правду об Украине, и благослови его Бог. Вот что я чувствую.

Дата публикации 07 июля 2023 года.