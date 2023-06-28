Такер Карлсон о событиях на Украине: война за демократию развязывает руки — в Вашингтоне с нетерпением ждут такого момента

Демократия на Украине, похоже, «приостановлена» главным мировым защитником этой самой демократии — «фельдмаршалом Зеленским», прокомментировал Такер Карлсон недавнее заявление украинского лидера о возможной отмене выборов в его стране. Как поясняет Карлсон, в войне за демократию дозволено всё, что угодно: с политическими оппонентами не нужно дискутировать, их можно просто посадить в тюрьму или казнить. Такер отмечает, что и в Вашингтоне многие с нетерпением ждут такого момента.

Демократия на Украине, похоже, приостановлена главным мировым защитником демократии — фельдмаршалом Зеленским. Смотрим.



ЖУРНАЛИСТКА: Будут ли в следующем году выборы на Украине?



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Это глобальный вопрос. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны. А выборы, согласно законодательству, должны проходить в мирное время, когда нет войны.



Так, когда у вас будут выборы? Ну, он говорит, что, если мы победим, мы позволим людям голосовать. В противном случае нет. Вы будете голосовать, когда мы того захотим, поскольку в конечном счёте вся власть у нас и мы устанавливаем все правила, а ваша забота — подчиняться или же вас накажут. Такое у нас самоуправление. Самоуправление означает моё правление. Правлю здесь я.



И речь идёт не о каком-то автократе. Это наш главный союзник в войне за демократию. Это тот самый человек, который только что объявил, что, по сути, хотел бы отменить намеченные на следующий год выборы.



Тут напрашивается вопрос: что думает об этом администрация Байдена? Мы же не можем продолжать поддерживать Зеленского после такого заявления, не так ли? Ведь в видеоролике длительностью менее 30 секунд он уничтожил все наши обоснования для его поддержки в этом конфликте. Ведь мы же не можем его поддерживать?



Да ладно, разумеется, можем. И будем. Вот что вчера заявил Джо Байден о непоколебимой поддержке Украины.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Неважно, что произошло в России, мы, Соединённые Штаты, должны продолжать поддерживать оборону, суверенитет и территориальную целостность Украины.



Если резюмировать, то мы в настоящее время ведём войну за демократию в интересах лидера, который как бы между прочим объявляет, что рад положить конец демократии, а наше руководство, поддерживающее демократию, не видит в этом никаких проблем. Власти твёрдо это поддерживают. Вы потрясены? Напрасно. Разумеется, власти это поддерживают. Этого следовало ожидать.



Войны за демократию всегда в процессе отменяют демократию. Именно поэтому наши лидеры их любят. И они все так поступают. Даже добродетельные лидеры. Авраам Линкольн приостановил Хабеас корпус*. Британское правительство при Уинстоне Черчилле отправило за решётку целую оппозиционную партию, оставив их там гнить в течение долгого времени, в некоторых случаях — вместе с их семьями.



Так что в войне за демократию дозволено что угодно. Представьте, что может сделать человек, у которого меньше принципов. Если этот человек руководил бы, скажем, Украиной, то он мог бы захватывать церкви, арестовывать священников, запрещать всю критику в свой адрес, делать так, чтобы его политические оппоненты исчезали. Именно это и происходит.



Не далее как в прошлом месяце Зеленский отправил в тюрьму на неопределённый срок человека по имени Гонсало Лира за то, что тот осмелился нелестно писать об украинском правительстве. Что интересно и что выделяет этот случай на фоне других, так это то, что Лира — американский гражданин. Джо Байден, который, как говорят на Украине, своего рода «сват», мог бы в считанные часы освободить Гонсало Лиру. Но он этого не сделал. Не захотел. Ни слова об этом не сказал. И Гонсало до сих пор остаётся в тюрьме.



Напрашивается вопрос: какой же тут реальный мотив? Нормальные люди видят в войне смерть и разрушения, печаль и страдания. Но демагоги смотрят иначе. Они понимают это по-другому. Им известно, что война означает власть, причём главным образом для них. В военное время всё, что они делают, может быть оправдано. Война — это самая серьёзная из всех чрезвычайных ситуаций. Представьте себе, коронавирусный карантин, помноженный на тысячу, и ещё плюс беспилотники.



Как только вспыхивает война, политики становятся богами с властью повелевать жизнью и смертью. И если в мирное время при демократии приходится публично дискутировать со своими политическими оппонентами — а это утомительно, — то в войне за демократию, можно просто бросать их в тюрьму или казнить. Очевидно, многие в Вашингтоне с нетерпением ждут такого момента.



Дата публикации 28 июня 2023 года.



* институт английского уголовно-процессуального права, тесно связанный с принципом неприкосновенности личности (прим. ИноТВ)