Axios: телеканал Fox потребовал от Карлсона прекратить выпуск его нового шоу в Twitter

Телеканал Fox направил Такеру Карлсону письмо, в котором потребовал от своего бывшего ведущего не нарушать действующий контракт, сообщает Axios. Как поясняет издание, речь идёт о новом шоу Карлсона Tucker on Twitter, два первых эпизода которого были опубликованы недавно.

Канал Fox News направил своему бывшему ведущему Такеру Карлсону письмо с требованием прекратить нарушать контракт, сообщает Axios. Произошло это после того, как журналист опубликовал в Twitter первые два эпизода своего нового шоу Tucker on Twitter.



Как напоминает издание, Fox News продолжает платить Карлсону и утверждает, что, согласно действующему контракту, его контент будет принадлежать эксклюзивно каналу до 31 декабря 2024 года, когда истечёт срок действия договора.



В свою очередь Такер ссылается на первую поправку к Конституции США, которая гарантирует свободу слова,



Адвокат журналиста Хармит Диллон в заявлении Axios написал: «Удваивая усилия по самому катастрофическому программному решению в истории индустрии кабельных новостей, Fox теперь требует, чтобы Такер Карлсон хранил молчание до выборов 2024 года».



Карлсон был снят с эфира в апреле этого года после исторического соглашения между телеканалом и компанией Dominion Voting Systems, продающей машины и программное обеспечение для голосования.



С тех пор он выпустил два эпизода Tucker on Twitter, которые представляли собой монологи, снятые на камеру. По данным Axios, Карлсон планирует далее выпускать более длинные и разнообразные эпизоды и намерен приглашать гостей. По имеющимся данным, ряд известных личностей уже выстроились в очередь для участия в его программе.