Такер Карлсон: страшнее ядерной войны с Россией — Байден считает превосходство белой расы самой страшной угрозой США
Сторонники превосходства белой расы — новые растлители детей в США. Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к ним, ведь никто не угрожает жизни этой страны больше, чем сторонники превосходства белой расы. Вот Джо Байден в прошлом месяце в очередной раз ясно дал это понять.
И это не риторические вопросы. Когда президент Соединённых Штатов называет что-то худшим из возможных преступлений, которые могут совершить американцы, вы имеете право знать, что это за преступление. Раньше у вас это право было. По дореволюционному правовому кодексу — до Джорджа Флойда — на подобные вопросы было легко ответить. Преступление определялось как нечто, что напрямую запрещается выборным законодательным органом. Обычно это были действия, связанные с причинением кому-то вреда. В Америке преступления точно описываются — при помощи слов, на английском языке, — а затем записываются в книги, которые вы и сами можете прочесть. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, совершаете ли преступление, можно было просто открыть эти книги и проверить: преступник вы или нет. Теперь это невозможно.
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