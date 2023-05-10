WPost: Такер Карлсон объявил о запуске в Twitter «новой версии» своего телешоу
«Мы принесём также и кое-что другое, о чём мы вам расскажем, — сказал он. — А пока мы просто благодарны за то, что мы здесь».
Почему он решил перенести свой контент именно в Twitter, пока не совсем ясно. Но, как напоминает издание, видео, которое Карлсон разместил на платформе в конце апреля, через несколько дней после увольнения, набрало более 80 млн просмотров, что произвело впечатление как на Карлсона, так и на людей из его окружения.
«На этой платформе, в отличие от одностороннего телевещания, люди могут взаимодействовать, критиковать и опровергать всё, что он или любой другой может сказать», — сказал он.
Карлсон, по словам осведомлённого источника, готов отказаться от денег, которые компания Fox по-прежнему должна ему по контракту, чтобы таким образом избежать пункта об отказе от конкуренции, который не позволяет ему выходить в эфир до конца 2024 года, что, по мнению бывшего телеведущего, разорвёт его связь с аудиторией. Тот же источник рассказал, что, согласно этим договорённостям, цифровые или стриминговые проекты не считаются запрещёнными.
Между тем соглашение об уходе Карлсона с телеканала ещё не заключено, и он, похоже, готов пойти на обострение конфликта с Fox, говорится в статье.
Адвокат бывшего телеведущего Брайан Фридман во вторник направил руководству Fox письмо, в котором обвинил компанию в мошенничестве и нарушении контракта, а также заявил, что пункт об отказе от конкуренции является недействительным, сообщает The Washington Post.
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