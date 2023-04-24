Fox News: администрация Байдена борется с оппозицией, используя методы тирании

В эфире Fox News независимый журналист Гленн Гринвальд прокомментировал недавние гонения на лидеров левых организаций, которых обвиняют в связях с Москвой. По его словам, американские власти намеренно создают «авторитарный прецедент» для борьбы с людьми, которые выступают против Байдена, демократов и обострения украинского конфликта.

К нам присоединяется ведущий передачи System Update Гленн Гринвальд. Гленн, большое спасибо, что пришли. На самом деле я в некотором смысле рад, что они (власти США. — ИноТВ) начали преследовать группу людей, с которыми я, вероятно, не согласен по многим вопросам, потому что так всё становится намного яснее.

Это (гонения на оппозицию. — ИноТВ) не узкопартийные. Этот парень (лидер Африканской народной социалистической партии Омали Ешитела. — ИноТВ) говорит то, что не нравится режиму, и они пытаются посадить его в тюрьму. Как подобное возможно в Америке?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, ведущий передачи System Update на Rumble: Я думаю, необходимо помнить один важный момент: ещё до (штурма Капитолия. — ИноТВ) 6 января администрация Байдена заявила, что их приоритетной задачей является борьба с внутренним терроризмом, использование всей тактики, которую мы применяли против «Аль-Каиды»*, ИГ** и других иностранных террористических группировок, внутри страны. Потому что они (власти США. — ИноТВ) считают, что диссиденты, выступающие против истеблишмента в Америке, такие как человек, которого вы только что показали, являются настоящими врагами. И это то, о чём идёт речь.

Существует закон об иностранных агентах. Согласно ему, вы должны зарегистрироваться, если озвучиваете не собственные взгляды, а мнение, за которое вам платит зарубежное правительство миллионы долларов. В случае с этими людьми всё обстоит иначе. Они на протяжении десятилетий были темнокожими леворадикалами.

Они не нравятся Демократической партии. Они ненавидят администрацию Байдена. Они против конфликта на Украине. И, как утверждается, они получали от российского правительства в одном случае 500, в другом 2000 долларов на проведения мероприятий.

Именно за подобное поведение мы (США. — ИноТВ) критикуем Россию. Мы финансируем оппозиционные группы в России, а потом Россия говорит, что они иностранные агенты. И мы объективно говорим, что иностранный агент — это только тот, кто говорит то, что ему велит иностранное правительство. И теперь мы следуем той же самой теории, которая, по нашим утверждениям, делает Россию «тиранической», чтобы криминализировать инакомыслие в Соединённых Штатах. Вот к чему всё сводится.

Самое любопытное, что речь идёт не о сторонниках Дональда Трампа, а о жертвах системного расизма, о котором нам постоянно читают нотации, верно? И их только что лишили права на первую поправку, и им грозит тюремный срок за мнение, которое не нравится Байдену. Где либералы? Где (шоу на MSNBC. — ИноТВ) Morning Joe? Где все чувствительные белые либералы, встающие на защиту этих людей? Их нет.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Ага. Вот почему я так рад, что вы освещаете это дело, Такер, ведь перед нами тактика, которую всегда используют тираны. Когда они хотят создать авторитарный прецедент, то выбирают людей, которые доставляют неудобства другим.

Когда они захотели заблокировать людей в интернете, то выбрали Майло Яннопулоса и Алекса Джонса, потому что знали, что даже республиканцы скажут: «Я не хочу их защищать. Они зашли слишком далеко». И затем создаётся прецедент, и его расширяют внутри страны.

Повторюсь, эти люди — не тот тип темнокожих радикалов, который нравится

представителям истеблишмента Демократической партии. Это люди, которые критикуют администрацию Байдена, которые не голосуют за демократов. Это настоящие диссиденты, и они знают, что даже демократы их не защитят.

Да, они не берут деньги от Apple и Facebook***. Они не участвовали в афере с BLM. Они действительно идейные. Вы вынуждаете меня им симпатизировать! Гленн Гринвальд, благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня вечером и, как всегда, добрались до самой сути вопроса. Спасибо.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Приятно было поговорить с вами, Такер. Спасибо.

Дата публикации 23 апреля 2023 года.