Hill: «разнесёт Байдена на дебатах» — Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США

Комитет политических действий по выдвижению Такера Карлсона в президенты США впервые опубликовал рекламу, в которой говорится, что республиканцам нужен новый лидер и что бывший ведущий Fox News «готов встать во главе», сообщает The Hill. В этой рекламе также высказывается уверенность в том, что Карлсон «разнесёт Байдена на дебатах». Между тем издание отмечает, что сам экс-ведущий неоднократно отвергал идею баллотироваться на президентский пост.

Комитет политических действий по выдвижению бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою работу с рекламы, в которой журналиста хвалят за высмеивание «вздора пробужденцев», пишет The Hill.



Комитет Draft Tucker PAC, который подал документы в Федеральную избирательную комиссию США ещё в конце апреля, вскоре после того, как Карлсон был уволен с Fox News, впервые показал рекламу, которая должна появиться на консервативном кабельном канале Newsmax на следующей неделе.



«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов встать во главе, — говорится в рекламе. — Никто в Америке не может так же красноречиво выражать свои мысли и разоблачать леваков в обеих партиях, как Такер».



В этом видео Карлсона сравнивают с покойным радиоведущим Рашем Лимбо.



«Такер Карлсон остроумен, проницателен и высмеивает вздор пробужденцев, — говорится в рекламе. — Такер разнесёт Байдена на дебатах».



Возглавляет и финансирует этот комитет Крис Экстром, бывший кандидат в конгресс США от штата Техас и спонсор Республиканской партии.



Экстром заявил, что едва знаком с Карлсоном и что к нему обратились с предложением сформировать комитет ещё до того, как ведущий был уволен с Fox News. Тогда он подумал, что это невозможно, поскольку Такер всё ещё был ведущим прайм-тайм программы.



Но теперь, когда это беспокойство исчезло, он считает, что участие Карлсона в президентской гонке — это «реальная возможность». Экстром не считает ни бывшего президента Трампа, ни губернатора Флориды Рона Десантиса «полностью удовлетворительными».



«Я очень обеспокоен тем, что они не сдвинут дебаты настолько далеко вправо, насколько следовало бы, — сказал Экстром. — Если бы Такер Карлсон вступил в гонку через разумный промежуток времени и просто продолжил бы оставаться на той же территории, которую он освещал на канале Fox, то, по-моему, это стало бы жёстким пробуждением как для президента Трампа, так и для губернатора Десантиса».



Карлсон, как напоминает The Hill, неоднократно отвергал идею баллотироваться на президентский пост. Ещё в 2021 году он сказал, что мог бы сделать это, если бы оказался «последним человеком на Земле». А ранее в этом месяце в общении с журналистом Insider он в шутку заявил, что объявит об участии в президентской гонке в Нью-Гэмпшире, а затем сказал: «Это шутка. Извините».

Однако это не помешало поклонникам Карлсона обратиться к нему с призывом «совершить этот прыжок».



Кандидат в президенты от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами после увольнения Карлсона с Fox New заявил, что тот станет «хорошим дополнением к гонке».