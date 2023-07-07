Judging Freedom Оригинал

«Чистое безумие» — полковник Макгрегор обвинил США в опасном повышении ставок в украинском конфликте

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американские власти продолжают игнорировать тот факт, что Киев проигрывает, и обещают увеличить военную поддержку ВСУ. Глядя на это, Москва всё больше склоняется к мысли, что в Белом доме не осталось ни одного здравомыслящего человека, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Перейдём к Украине. Я хочу начать с заявления, сделанного президентом Зеленским во время нашего празднования 4 июля. Он предупреждает, что русские собираются уничтожить атомную электростанцию. Вот что он говорит.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Наша разведка сообщает, что российские войска разместили предметы, похожие на взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС. Возможно, для имитации нападения на станцию. Возможно, у них есть какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир не может не видеть, что единственным источником опасности для Запорожской АЭС является Россия и никто другой.
 
«Единственным источником опасности для Запорожской АЭС является Россия и никто другой». Не кажется ли вам, что он готовит почву для провокации, возможно, приуроченной к саммиту НАТО в Вильнюсе?
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Что ж, как мы уже неоднократно говорили, если украинцы обвиняют в чём-то русских, то они делают или планируют это сделать сами. Я думаю, вполне возможно, что сейчас он (Зеленский. — ИноТВ) вместе с остатками украинской армии находится в таком отчаянном положении, что способен пойти почти на всё что угодно. Поэтому я бы не стал исключать такую возможность.
 
Очевидно, что русские не сделали ничего из того, что он сказал. Более того, станцию посещали инспекторы МАГАТЭ. Они проверили её и доложили обо всём в мельчайших подробностях. То есть мы знаем, что русские не делали того, в чём он их обвиняет. Что ещё более важно: в прошлом русские отчаянно пытались защитить АЭС от украинцев, которые её обстреляли из артиллерии и тому подобного.
 
Вы знаете, ни один человек в здравом уме не хотел бы, чтобы украинская земля, одна из самых плодородных в мире, стала радиоактивной. Зачем это делать? Но этот человек в отчаянии. Для Зеленского всё кончено. Он знает, что должен придумать какой-нибудь отчаянный ход, поскольку боится, что в противном случае Запад окончательно его бросит.
 
Допустят ли его сумасшедшие американские хозяева-неоконы нападение на атомную станцию ​​и проигнорируют ли катастрофические последствия для жизни людей, которые могут возникнуть в результате?
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Что ж, мне хотелось бы сказать, что в Вашингтоне мыслят более трезво. Но любой азартный игрок в Лас-Вегасе скажет вам, что, когда вы проигрываете, самая большая ошибка, которую можно совершить, — это продолжать вкладываться или поднимать ставку. Другими словами, зачем увеличивать ставку, если у вас череда поражений?
 
Украина проигрывает. Она проигрывает уже давно. Ей конец. И что мы делаем? Мы обещаем более совершенное оружие с большей дальностью действия, которое представляет большую опасность для русских. Это чистое безумие, потому что в итоге всё это приведёт к решению об уничтожении украинского режима и того, что осталось от его вооружённых сил и государства, потому что русские смотрят на это и говорят: «В Белом доме никого нет. То есть, возможно, в Белом доме и горит свет, но внутри нет ни одного здравомыслящего человека. Так что мы должны закончить это дело».
 
Полковник, ранее сегодня вне эфира мы обсуждали с вами репортаж NBC о том, что министр иностранных дел России Лавров встречался с некоторыми бывшими американскими официальными лицами, включая уходящего в отставку председателя Совета по международным отношениям Ричарда Хааса, чтобы заложить основу для мирных переговоров. Является ли такой подход традиционным? Является ли он правомерным? Стоит ли верить информации о том, что Лавров встречался с бывшими американскими чиновниками?
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Предположительно, министр иностранных дел Лавров всё это дело опроверг. Принимая это во внимание, посмотрите на этих людей (о которых идёт речь в материале NBC.  ИноТВ) Хааса, Капчана и Грэма. Эта троица фундаментально не отличается от Тони Блинкена, Виктории Нуланд, Салливана или любых других сотрудников Совета национальной безопасности.
 
Другими словами, зачем ему (Лаврову. ИноТВ) встречаться с ними? С чего бы ему верить, что все их обещания окажутся более правдивыми или надёжными, чем то, что он слышит от администрации Байдена? В этом нет никакого смысла. Помните, что вскоре после этого он действительно встретился с Бёрнсом. То есть не сам лично. Но Бёрнс встречался с представителем с российской стороны в мае в Стамбуле.
 
Бёрнс это глава ЦРУ.
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Верно. Полагаю, эта встреча оказалась бессмысленной, потому что мы опять были не настроены слушать. Мы в каком-то смысле «отключили телефон». Мы разглагольствуем, но не слушаем ничего из того, что говорят русские. Это приводит к неизбежному результату  ничего не меняется.
 
Итак, повторюсь, русские знают, что сейчас у них на руках выигрышная комбинация. Вопрос в том, когда они нажмут на спусковой крючок и полностью покончат с этим. И единственное, что препятствует этому прямо сейчас, на мой взгляд, — это стремление президента Путина и его высшего руководства подождать и посмотреть, что мы предпримем на этой конференции (НАТО. — ИноТВ) в Вильнюсе, и узнать, действительно ли поляки и литовцы совершат глупость и отправят войска на Западную Украину.
 
Дата публикации 06 июля 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Judging Freedom США Северная Америка
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