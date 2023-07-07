Зеленского выбирали за его обещание заключить мир с Россией, поясняет отставной полковник Дуглас Макгрегор. И сейчас он далеко не так популярен, как это пытаются представить на Западе. У него действуют специальные банды, которые насильно затаскивают украинцев на фронт. Но обычные люди не хотят этой войны. Есть данные, что они дезертируют или сдаются целыми ротами.

Если они будут действовать мягко или жëстко, как вы думает, какие шансы у Украины стать частью НАТО?

МАКГРЕГОР: Шансов нет никаких.

Их нет? Этого не произойдëт?

МАКГРЕГОР: Нет. И это проблема, которую мы, похоже, никак не можем понять. Если мы будем продолжать настаивать, чтобы то, что останется от Украины, вошло в НАТО, то мы увидим сотни тысяч российских военных на границе с Польшей. Они просто пройдут через всю Украину и не остановятся, пока не дойдут до польской или до румынской границы. Это очевидно.





Но он хочет не этого. И я пытаюсь объяснить это людям. Если вы знаете хоть что-то про Западную Украину, а я вырос среди людей с Западной Украины, они вообще не хотят иметь ничего общего с русскими. И Путин это знает. Он не хочет править этими землями. Он просто не хочет, чтобы это стало плацдармом для нападения на Россию. А именно в это мы и хотим превратить это место.





Я также думаю, что большинство украинцев, которые всё еще там, да и тех, кто уехал, возможно, не любят русских, но они не поддерживают эту войну. И вот причина, по которой я это заявляю. Они привели Зеленского к власти, когда его как комика взяли из ниоткуда, его спонсировал Коломойский, очень влиятельный олигарх на Украине.





И основу его избирательной программы составляло обещание мира. Он сказал: «Если меня изберут, я заключу мир с Россией». И буквально каждый, что-то около 89 процентов проголосовали за него. Они хотели мира с Россией. Совсем немного людей на крайнем западе Украины не поддерживали эту идею.

Так что я не думаю, что Зеленского, как бы ни напрягать воображение, так широко поддерживают, как люди здесь полагают. Прямо сейчас у него есть пресс-банды. Это группы людей, которые ходят и насильно затаскивают украинцев на передовую, потому что им нужны солдаты.





Сейчас он уже делает это в самых западных частях Украины, в Галиции, там, где, как он говорил, он никогда так не поступит. И в Карпатах, то, что называлось карпатским военным округом. Украинцы уезжают. По некоторым данным, украинцы на Западной Украине забрасывают камнями или даже стреляют в эти пресс-банды из украинской армии.





Они не хотят идти на войну, они не хотят воевать. Мы получаем сообщения о том, что подразделения численностью до взвода и роты на юге Украины дезертируют. Просто говорят: «С нас довольно, мы больше не можем продолжать». И они сдаются.





И русские с самого начала вели себя очень умно, они очень хорошо обращались с украинскими пленными.

Дата выхода в эфир 05 июля 2023 года.