Polskie Radio: с прицелом на восточный фланг — Польша и Великобритания стали стратегическими партнёрами

Польша и Великобритания готовы сотрудничать друг с другом с целью оказания помощи Украине в борьбе с Россией, более того, Лондон обязался в долгосрочной перспективе участвовать в военном плане на восточном фланге НАТО, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Министр также подчеркнул, что обе страны подписали совместную декларацию о стратегическом партнёрстве, пишет Polskie Radio.

В среду министр иностранных дел Збигнев Рау и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак встретились в Лондоне со своими британскими коллегами Джеймсом Клеверли и Беном Уоллесом в рамках польско-британских консультаций в формате так называемого квадрига, сообщает Polskie Radio.

«Мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнёрстве между Польшей и Великобританией до 2030 года; несмотря на то что этот документ в основном касается обороны и безопасности, наше партнёрство имеет намного более широкое значение», — заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне глава МИД Польши.





«Мы подтвердили свою готовность к сотрудничеству, нацеленному на оказание помощи Украине в борьбе с Россией, долгосрочное военное участие Великобритании на восточном фланге НАТО», — добавил он.





«Вместе мы сильнее, сопротивляясь преступлениям России», — подчеркнул глава МИД Польши.

В свою очередь министр национальной обороны Мариуш Блащак обратил внимание на чрезвычайное значение польско-британского промышленного сотрудничества, в том числе контактов с британскими компаниями, производящими зенитные комплексы малой дальности, а также фрегаты.