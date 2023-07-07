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Polskie Radio: с прицелом на восточный фланг — Польша и Великобритания стали стратегическими партнёрами

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Польша и Великобритания готовы сотрудничать друг с другом с целью оказания помощи Украине в борьбе с Россией, более того, Лондон обязался в долгосрочной перспективе участвовать в военном плане на восточном фланге НАТО, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. Министр также подчеркнул, что обе страны подписали совместную декларацию о стратегическом партнёрстве, пишет Polskie Radio.
Polskie Radio: с прицелом на восточный фланг — Польша и Великобритания стали стратегическими партнёрами
АР

В среду министр иностранных дел Збигнев Рау и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак встретились в Лондоне со своими британскими коллегами Джеймсом Клеверли и Беном Уоллесом в рамках польско-британских консультаций в формате так называемого квадрига, сообщает Polskie Radio. 

«Мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнёрстве между Польшей и Великобританией до 2030 года; несмотря на то что этот документ в основном касается обороны и безопасности, наше партнёрство имеет намного более широкое значение», — заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне глава МИД Польши. 

«Мы подтвердили свою готовность к сотрудничеству, нацеленному на оказание помощи Украине в борьбе с Россией, долгосрочное военное участие Великобритании на восточном фланге НАТО», — добавил он. 

«Вместе мы сильнее, сопротивляясь преступлениям России», — подчеркнул глава МИД Польши.
 
В свою очередь министр национальной обороны Мариуш Блащак обратил внимание на чрезвычайное значение польско-британского промышленного сотрудничества, в том числе контактов с британскими компаниями, производящими зенитные комплексы малой дальности, а также фрегаты.
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источник
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