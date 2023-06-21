Onet: украинский конфликт подорвал идею сплочённого мирового сообщества и изменил расстановку сил

Украинский конфликт — это безусловно время неопределенности, где многие мировые политики поняли, что разумнее будет избегать поспешных решений, нежели осуждать Россию, слепо следуя призывам США, пишет Onet. Польский портал обращает внимание на то, что чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем больше другие регионы мира будут преследовать собственные национальные интересы, и Западу придётся иметь дело с новыми концепциями миропорядка.

«Миропорядок, который наступил после 1945 года, и который нам знаком на протяжении многих лет, рушится на наших глазах. Боевые действия на Украине привели к тому, что всё громче раздаётся голос других, ранее недооценённых стран, и при помощи своих действий они могут вызвать настоящую революцию. Сегодня на международной арене растёт движение сопротивления в отношении послевоенного миропорядка», — пишет Onet.

Портал отмечает, что хотя США по-прежнему играют в нём главную роль, в последнее время появилось много претендентов на формирование нового мирового порядка. Несмотря на то, что Европа до сих пор недооценивала их возможностей, они на самом деле в состоянии революционизировать существующий миропорядок. США, Китай, ЕС, Индия, Россия, Африка, Япония и арабский мир — это потенциальные игроки многополярного мира.

Onet обращает внимание и на количество воздержавшихся в рядах ООН от

осуждения «агрессии» России и притязаний Москвы на четыре украинские области. Это было более 30 стран, включая Китай, Индию и Южную Африку, на долю которых приходится более 50% мирового населения, 30% мирового производства и 22% мировых военных расходов. В статье говорится, что воздержавшиеся руководствовались больше «святым корыстным интересом», нежели соображениями нового мирового порядка. Более того, следующие декларации со стороны США в плане украинского конфликта: «автократия против демократии» или «зло против добра» — звучали весьма пусто и неубедительно, особенно, принимая во внимание, то, что Вашингтон оказывает одновременно поддержку таким союзникам, как Эр-Рияд. «Во времена неопределенности часто разумнее избегать поспешных решений. Сегодняшний конфликт на Украине обнажил вызовы, связанные с идеей сплоченного международного сообщества», — отмечает портал.

Всё указывает на то, что сегодня страны близки к однополярному с точки зрения военных возможностей и многополярному с точки зрения экономики миру. Одновременно он рассредоточен ввиду транснациональных проблем, и в нём по-прежнему в значительной степени преобладают европейская культура и ценности, перечисляет Onet.

Однако, универсальность европейских ценностей уже нельзя считать чем-то само собой разумеющимся. Западу придётся быть открытым для концепций миропорядка, отличных от тех, которые были закреплены институтами, созданными в 1945 году. «Их необходимо приспособить и модифицировать, чтобы принять во внимание изменяющуюся реальность», — подчёркивает портал.

Onet также обращает внимание на то, что дилемма в отношении России в качестве военного гиганта и экономического карлика будет становиться тем острее, чем дольше будет продолжаться украинский конфликт. «В это время другие регионы мира продолжат конъюнктурно преследовать собственные национальные интересы, не слишком заботясь о мировом порядке, в котором им предстоит ориентироваться», — резюмирует портал.