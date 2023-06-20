Не однополярный и не многополярный: обозреватель Foreign Policy предрёк новый миропорядок — цифровой

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Обозреватель Telegraph: НАТО нужно готовиться к тому, что украинское контрнаступление захлебнётся Daily Telegraph
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Не должен быть сделкой на условиях России — Столтенберг озвучил своё видение мира на Украине Die Welt
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Politico: Байден пообещал не упрощать для Украины вступление в НАТО Politico
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Fox News: мало представителей ЛГБТ — армия США жертвует боеготовностью в пользу «пробудизма» Fox News
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Meu Timao: «Коринтианс» хочет получить от «Зенита» €6 млн за трансфер Мантуана
Стало известно, сколько «Коринтианс» хочет получить от «Зенита» за переход полузащитника Густаво Мантуана.
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Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве
Президент России Владимир Путин прибыл на Северный речной вокзал в Москве, российского лидера сопровождает мэр города Сергей Собянин.
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Плеттенберг: Азмун стал трансферной целью клубов из Саудовской Аравии
Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-6» вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Шиянь-25».
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СК возбудил дело по факту гибели четырёх человек при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек в результате взрыва на пороховом заводе в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
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В Москве реорганизуют промзону «Калибр»
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр», расположенной в Останкинском районе.
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Поединок Чимаева может стать соглавным на турнире UFC в Абу-Даби
Представитель шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщил, что поединок спортсмена может стать соглавным на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
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Госдума одобрила проект об НДФЛ для ряда дистанционно работающих из-за границы сотрудников
Госдума одобрила в первом чтении проект об НДФЛ в 13—15% для сотрудников, удалённо работающих на российские организации из-за границы.
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МИД: ООН признала, что ничего не может сделать для решения трёх вопросов зерновой сделки
Замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал, что ООН в ходе раунда консультаций в Женеве признала, что ничего не может сделать для решения трёх основных требований России, которые необходимы для продления зерновой сделки.
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Госсекретарь США заявил, что Вашингтон рассчитывает на стабилизацию отношений с Пекином
Соединённые Штаты рассчитывают на двусторонние обмены делегациями с Китаем и стабилизацию отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
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Число погибших от отравления сидром в Самарской области выросло до 12
Число погибших от отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось до 12.
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Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошёл во время работ подрядной организации
Взрыв на Тамбовском пороховом заводе произошёл во время работ подрядной организации. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение предприятия.
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«Матч ТВ»: Ду Кейрос в ближайшее время присоединится к «Зениту»
Полузащитник Ду Кейрос прилетел в Санкт‑Петербург и скоро присоединится к «Зениту».
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Полина Кудерметова уступила Елене Рыбакиной на старте турнира в Берлине
Российская теннисистка Полина Кудерметова стартовала с поражения на турнире в Берлине категории WTA 500.
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Ротенберг: мой сын — очень талантливый парень, сам в жизни пробивается
Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о своём сыне, экс-полузащитнике «Локомотива» Борисе Ротенберге — младшем.
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«Казмунайгаз» и Rosneft Deutschland договорились о поставках нефти в Германию на 2023 год
Казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» (КМГ) и немецкая Rosneft Deutschland подписали договор о поставках нефти в Германию на 2023 год.
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В «Ростове» назвали слухами информацию об интересе «Локомотива» к Комличенко
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал новость об интересе «Локомотива» к нападающему Николаю Комличенко.
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В Канаде потерпел крушение вертолёт ВВС страны, два человека пропали без вести
Два человека пропали без вести, ещё двое пострадали в результате падения в реку транспортного вертолёта CH-147F Chinook ВВС Канады.
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Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию на приговор Тихановской
Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию экс-кандидата в президенты республики в 2020 году Светланы Тихановской, которая заочно осуждена на 15 лет колонии, приговор вступил в силу.
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Лавров: не нужно придавать ОДКБ характер противостоящего кому-либо блока
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не следует рассматривать Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в качестве противостоящего кому-либо блока.
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Генсек НАТО: ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.
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Разработчики представили 36 решений для бизнеса на конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»
В Москве завершился пятый конкурс на соискание премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». О его итогах рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
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Черышев: Малком может многое приобрести, если перейдёт в «Ювентус»
Главный тренер «Санта-Колома» Дмитрий Черышев высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «Ювентус».
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Тарасова: не знаю, держала ли Загитова что-то в руках кроме коньков
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в фехтовальном поединке с двукратной победительницей Игр Кариной Азнавурян.
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В турецкой Анталье произошёл лесной пожар
Пожар в лесном массиве произошёл недалеко от населённых пунктов в районе Аксу в Анталье.
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Госдума запретила с 2024 года вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете с 1 сентября 2024 года на добычу и вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях.
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Госсекретарь Блинкен: США 21 июня объявят об очередном пакете военной помощи Украине
Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США 21 июня объявят об очередном пакете военной помощи Украине.
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La Vanguardia: Шакира не разрешила детям посетить свадьбу брата Пике
Певица Шакира запретила детям посещать свадьбу брата бывшего защитника «Барселоны» Жерара Пике.
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Госдума одобрила проект о внеочередном зачислении детей погибших участников СВО в школы
Государственная дума одобрила во втором чтении законопроект, предполагающий предоставление детям погибших участников специальной военной операции права на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации.
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Юрист Никитин: срок до двух лет может грозить москвичу за подрыв петард в отделении банка
Юрист Юрий Никитин рассказал, что 19-летний москвич, который запустил петарды в отделении банка в подмосковных Химках, может получить срок за свой поступок.
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В Ижевске состоится чемпионат Поволжья по спортивному программированию
Открытый чемпионат Поволжья по спортивному программированию пройдёт в Ижевском государственном техническом университете 1 июля.
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В Удмуртии врачи выявили более 12 тысяч случаев заболеваний в ходе диспансеризации
В Удмуртии в ходе диспансеризации за пять месяцев выявили более 12 тыс. случаев заболеваний. Всего врачи обследовали почти 150 тыс. жителей старше 18 лет.
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В Новой Москве благоустроили более 30 парков с 2012 года
В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы благоустроили более 30 парков с 2012 года.
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В Приморье планируют установить 20 зарядных станций для электротранспорта
В Приморском крае 20 зарядных станций для электромобилей установят в течение года.
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В Минпромторге зарегистрировали первый технопарк Челябинской области
В Минпромторге России зарегистрировали первый технопарк Челябинской области. В пресс-службе НПО «Электромашина» заявили, что технопарк «ЗЭМ» подтвердил своё соответствие требованиям.
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Исследование: 14% россиян заявили о готовности уволиться вслед за руководителем
Согласно новому исследованию, 14% россиян утверждают, что готовы уволиться вслед за руководителем. Ещё 44% респондентов заявили, что скорее останутся в компании.
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В Самарской области будут судить группу лиц по делу о крупном мошенничестве
В Центральный районный суд Тольятти (Самарская область) передано уголовное дело в отношении председателя кредитного потребительского кооператива, его заместителя и двух их родственниц. Их обвиняют в обмане более 1,7 тыс. россиян на общую сумму 900 млн рублей.
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Хабаровский край присоединится к всероссийской акции в День памяти и скорби
В Хабаровском крае пройдут патриотические мероприятия в День памяти и скорби 22 июня.
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Фестиваль спорта и соревнования по триатлону пройдут 24—25 июня в Тверской области
Фестиваль спорта и соревнования по триатлону Ironstar Zavidovo будут проходить 24 и 25 июня на территории курорта Завидово в Тверской области.
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Специалист Неретин рассказал о работе Центра содействия опережающим технологиям
Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин рассказал, как Роспатент и ФИПС помогают разработчикам выявить отечественные инновационные решения.
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Экспортёры из Москвы провели 67 переговоров в рамках бизнес-миссии в Алжире
Экспортёры из Москвы провели 67 переговоров с зарубежными дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии в Алжире, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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Продовольственную навигацию запустили на Чукотке
На Чукотке началась продовольственная навигация — в Анадырь первый сухогруз привёз более семи тонн товаров, в том числе фрукты, овощи, технику, бытовую химию.
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В Киеве рассчитывают, что 30 тысяч украинских военных пройдут обучение в ЕС в 2023 году
Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.
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Екатерина Мизулина рассказала о планах дальнейшей работы в ОП
Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в рамках своей работы в Общественной палате России продолжит бороться с противоправным и потенциально вредным и опасным цифровым контентом.
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В Озёрске открылась выставка в честь Игоря Курчатова
В Озёрске начала работу выставка «Фото на память. Игорь Курчатов в воспоминаниях и фотографиях современников», приуроченная к 120-летию со дня рождения учёного и 75-летию предприятия «Маяк».
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В Кургане зафиксировали рекордное количество осадков
В Кургане в понедельник, 19 июня, выпавшее количество осадков признано рекордным, рассказали в областном ЦГМС.
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Спасскую башню Казанского кремля планируют открыть к осени
Спасскую башню Казанского кремля планируют открыть для посетителей к осени.
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Специалист Неретин рассказал, как определить патентную ценность изобретения
Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин рассказал, как определить, имеет ли изобретение патентную ценность.
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Общественный транспорт в Петербурге будет работать круглосуточно в ночь «Алых парусов»
В Санкт-Петербурге продлили работу общественного транспорта в ночь на 25 июня, когда будут проводиться «Алые паруса». Круглосуточно будут курсировать поезда метро, а также некоторые автобусы и троллейбусы.
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Тигиев: Промес любит потусить, но он не бухает
Бывший футболист «Спартака» Георгий Тигиев высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.