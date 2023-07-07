Newsweek: наравне с самолётами — техперсонал по обслуживанию F-16 станет законной целью для ВС России

Если страны Запада отправят Киеву самолёты F-16, иностранные специалисты обслуживающего персонала американских истребителей станут законными целями для российских Вооружённых сил. Об этом журналистов издания Newsweek предостерегает бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур.

Иностранные технические специалисты, которым будет поручено обслуживать отправленные на Украину истребители F-16, станут законными военными целями для российских ударов. С таким предостережением к журналистам Newsweek обратился бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенант в отставке Чарли Мур. По его словам, страны, которые намерены поставить Киеву американские истребители четвёртого поколения, вероятно, также должны будут направить квалифицированный персонал с опытом обслуживания сложных самолётов.

Бывший военачальник подчеркнул, что базовая подготовка персонала охватывает лишь некоторые основные аспекты по обслуживанию техники, и не включает в себя техническое обслуживание авионики и гидравлических систем воздушных судов.

Как напоминает издание, Киев неоднократно запрашивал у своих западных союзников истребители, и F-16 быстро стал предпочтительным вариантом. Эти самолёты значительно усилили бы возможности Украины, которая в настоящее время использует самолёты советской эпохи. Многие страны Запада обязались провести обучение украинских пилотов на F-16, и эта подготовка уже началась, о чём ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Тем не менее ни одна страна пока не согласилась поставить Украине истребители, хотя то, что когда-то считалось «красной линией», теперь кажется более вероятным. Западные официальные лица и аналитики заявляют, что предоставление F-16 будет означать долгосрочное обязательство перед ВВС Украины и что отправка совершенно новых систем в распоряжение ВСУ сопряжена с рядом сложностей.

Одна из таких сложностей заключается в том, что в отличие от советских самолётов, для F-16 потребуются централизованные базы для полётов, что превратит их в желаемые цели для российских ударов. Как полагает Мур, на этих базах Украине будут необходимы западные или натовские специалисты, которые обеспечат техническое обслуживание, что вызывает у него «большие опасения». Как пояснил отставной генерал журналистам Newsweek, если присутствие граждан стран, предоставляющих самолёты Киеву, на этих авиабазах необходимо, то по законам вооружённых конфликтов, они становятся «очень и очень интересной мишенью для России».

Эксперты считают, что обучение опытных украинских лётчиков по управлению F-16 может быть завершено в течение нескольких месяцев. Однако неясно, сколько времени потребуется, чтобы украинцы научились не только управлять самолётами, но и использовать их эффективно.

Также ведутся споры о том, насколько должен быть задействован персонал из стран Запада. Бывший старший командующий Королевскими ВВС Великобритании и маршал авиации Грег Бэгвелл заявил ранее журналу Newsweek, что он сомневается, что какой-либо военный персонал из США или стран НАТО будет направлен на Украину. «Современные технологии позволяют удалённо проводить диагностику неисправностей и устранять их, поэтому нет необходимости кого-либо привлекать», — цитирует издание слова Бэгвелла. По его мнению, инструкции по эксплуатации истребителей доступны в цифровом виде и «легки для понимания». Также Бэгвелл допустил, что среди обладающих необходимыми знаниями по обслуживанию F-16 могут быть люди, которые «добровольно» окажут украинцам свои услуги.